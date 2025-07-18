Индия провела успешные испытания баллистических ракет малой дальности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Индийское Министерство обороны успешно провело испытательные пуски двух баллистических ракет малой дальности Prithvi-II и Agni-I, передает ТАСС. Запуски состоялись на военном полигоне в Чандипуре, штат Одиша, под контролем Командования стратегических сил страны.

В официальном сообщении военного ведомства отмечается: «Все технические и эксплуатационные параметры были подтверждены». Prithvi-II способна нести боезаряд массой от 0,5 до 1 тонны и лететь на расстояние от 250 до 350 километров. Ракета оборудована системой уклонения от ракет и современным наведением.

Двигатель Prithvi-II спроектирован на базе советской зенитной ракеты В-755 (комплекса С-75). Ракеты серии Agni, к которым относится Agni-I, создаются в рамках национальной программы создания управляемых снарядов. Agni-I может поражать цели на расстоянии до 700 километров. На вооружении Индии находятся четыре типа ракет серии Agni.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия проявила интерес к закупке российских зенитных ракетных комплексов С-500. Индия решила приобрести у России танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия заключили контракты на поставку военной техники на общую сумму около 80 млрд долларов.