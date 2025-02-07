Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Назван объем поставок российской военной продукции в Индию
Россия поставила Индии военной продукции на сумму около 80 млрд долларов
Россия и Индия продолжают расширять сотрудничество в области военной техники, уже заключив контракты на общую сумму около 80 млрд долларов, включая совместные проекты по разработке и производству вооружений.
Россия и Индия продолжают укреплять свои стратегические отношения в области военного сотрудничества, сообщает ТАСС.
Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявил, что объем поставок российской продукции военного назначения в Индию составляет около 80 млрд долларов.
Россия предлагает Индии масштабные проекты по совместной разработке и производству военной техники, включая самолеты, вертолеты, средства ПВО и бронетехнику. Эти инициативы направлены на поддержку индийской программы Make in India. Также Россия готова рассматривать варианты совместного продвижения этой продукции на международные рынки.
На XV Международной авиационно-космической выставке Aero India 2025 Рособоронэкспорт и Объединенная авиастроительная корпорация представят истребитель Су-57Э и современные управляемые авиационные ракеты. Среди них будут ракеты РВВ-МД2 и РВВ-БД для поражения воздушных целей, Х-35УЭ для морских целей, и другие инновационные разработки.
Кроме этого, в рамках выставки будет представлен самолет-заправщик Ил-78МК-90А, который может быть переоборудован для различных задач. Для Индии также будет впервые представлен комплекс «Ланцет-Э». Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха покажет новый двигатель «Изделие 177С» и ВК-650В для многоцелевых истребителей и вертолетов.
Все представленные на выставке проекты поддерживают инициативы «Самодостаточная Индия». Рособоронэкспорт намерен обсуждать вопросы расширения партнерства с индийскими государственными и частными предприятиями, подчеркивая важность двустороннего технологического сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Алмаз-Антей» решил показать станцию активных помех «Гардения» на выставке Aero India, а также стало известно, что Россия планирует подключить Индию к работе над истребителем Checkmate, и министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром перспективы совместного производства современных типов вооружений.