В Госдуме назвали способ легально снизить плату за свет

Депутат Госдумы Свищев: Замена ламп на LED снизит платежи за свет на 40%

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Ко мне на приемы приходят люди, которые удивляются: почему у соседей платеж за свет меньше, хотя живут они в одинаковых квартирах. Ответ простой: у них стоят энергоэффективные приборы и лампы. Замена одной лампы накаливания на LED снижает расход в 8–10 раз. При этом срок службы у нее в разы больше», – рассказал Свищев РИА «Новости».

Он привел данные Минэкономразвития, что бытовые потребители тратят на освещение около 30% электроэнергии в квартире. Замена ламп накаливания на светодиодные позволяет средней семье сэкономить от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей в год.

Свищев напомнил о действующей программе господдержки энергоэффективности, а также призвал проверять квитанции за электричество. По его словам, начисление платы по нормативу при наличии счетчика может означать истечение срока его поверки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил упростить процедуру возмещения ущерба за сгоревшую от скачков напряжения технику.

Также председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев рассказал о праве россиян на получение субсидии на оплату ЖКУ.

Кроме того, владельцам дачных участков напомнили о возможности платить за электроэнергию по сниженному тарифу.