В Госдуме перечислили условия получения субсидии на оплату ЖКУ

Депутат Свищев рассказал о праве россиян на получение субсидий на оплату ЖКУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россияне, чьи расходы на ЖКУ больше установленной в регионе максимально допустимой доли дохода семьи, имеют право на субсидию, рассказал РИА «Новости» глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

«Ко мне на приемы приходят люди, которые годами платят за коммуналку больше, чем могут себе позволить. Пенсионеры, многодетные, семьи с одним кормильцем, и никто не говорит им, что часть этих денег можно вернуть. Субсидия – законный механизм, который позволяет платить за ЖКУ не больше определенной доли дохода. И если вы эту долю превышаете, государство возвращает разницу», – сказал Свищев.

Депутат отметил, что федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет 22%, однако регионы могут устанавливать более низкий порог, например, в Москве он равен 10%.

Получить выплату могут собственники жилья, наниматели по договорам социального найма, члены жилищных кооперативов и арендаторы в частном фонде. Главное условие – наличие гражданства России, постоянной регистрации и отсутствие подтвержденной судом задолженности по ЖКУ за последние три года.

Дмитрий Свищев подчеркнул, что временные финансовые трудности и неоплата пары месяцев за ЖКУ не должны быть основанием для отказа в субсидии.

«Если семья зарабатывает 60 тыс. рублей в месяц, а платит за ЖКХ 15 тыс. рублей, то при московском пороге в 10% допустимые расходы составляют 6 тыс. рублей. Разница в 9 тыс. рублей может быть компенсирована субсидией. Это живые деньги, которые возвращаются в семейный бюджет каждый месяц», – пояснил он.

Свищев сообщил, что процедура оформления субсидии упростилась: подать заявление можно через порталы «Госуслуги» или портал mos.ru. Большинство документов запрашивается автоматически, гражданам необходимо лишь подтвердить данные и загрузить квитанцию за последний месяц. Срок рассмотрения составляет десять рабочих дней, а сама поддержка назначается на шесть месяцев с возможностью продления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить индексацию тарифов ЖКХ в российских регионах.

Ранее в парламенте предложили предоставлять субсидии на аренду жилья студентам с детьми. До этого депутат Александр Якубовский перечислил категории граждан, имеющих право на субсидии при оплате услуг ЖКХ.