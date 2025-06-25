Депутат Якубовский назвал имеющих право на субсидии при оплате услуг ЖКХ

Депутат Якубовский: Право на субсидии при оплате ЖКУ имеют пенсионеры, инвалиды и другие

Tекст: Ирма Каплан

По его словам, право на субсидии при оплате услуг ЖКХ имеют граждане России, чьи расходы на оплату ЖКУ превышают установленную долю от совокупного дохода семьи.

«Получателями могут быть как собственники жилья, так и наниматели по договорам социального найма. В первую очередь это пенсионеры, малоимущие семьи, многодетные, инвалиды, а также семьи участников СВО, если они соответствуют критериям нуждаемости», – пояснил Якубовский в беседе с РИА «Новости».

Федеральный норматив составляет не более 22% от дохода семьи. Если расходы на оплату ЖКУ выше, можно претендовать на субсидию. Размер субсидии определяется как разница между фактическими расходами и допустимой долей, учитывая региональный норматив.

Подать заявление на субсидию можно через портал «Госуслуги», МФЦ или отделение социальной защиты по месту жительства. Для оформления требуются паспорта всех членов семьи, справки о доходах за шесть месяцев, документы на жилье, квитанции об оплате ЖКУ и справка о составе семьи. Решение принимается в течение 10 рабочих дней, субсидия назначается на шесть месяцев с возможностью продления.

Регионы вправе устанавливать порог ниже федерального, но не выше. Так, в Москве и Севастополе – 10%, в Крыму – 15%, в Петербурге – 14%, в Свердловской области для одиноких пенсионеров – 12%. В большинстве регионов России действует порог 22%, пояснил эксперт.

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