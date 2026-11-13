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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    4 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

    0 комментариев
    13 ноября 2026, 10:31 • Новости дня

    Глава Euroclear предупредила о репутационном ущербе при изъятии активов России

    Глава Euroclear Урбен: Изъятие активов России грозит депозитарию репутационным ущербом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Попытки принудительной передачи или конфискации замороженных российских активов приведут к серьезному репутационному ущербу для депозитария Euroclear, заявила его генеральный директор Валери Урбен.

    «Репутационный риск, который может привести даже к оттоку части депозитов за пределы Европы. Важно не нанести ущерб имиджу европейской правовой среды», – сказала Урбен в интервью газете Le Soir, передает ТАСС.

    По ее мнению, международные инвесторы доверяют европейским рынкам и их предсказуемости.

    ЕС и страны Группы семи заморозили около 316,3 млрд долларов активов РФ. Почти 189,8 млрд долларов хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Участники саммита ЕС в конце минувшего года не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом «репарационного кредита» Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву 94,9 млрд долларов на 2026–2027 годы за счет займа.

    Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации российских средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

    Российская сторона неоднократно указывала, что использование европейскими странами российских замороженных активов приравнивается к грабежу, квалифицируется как преступление и будет караться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Служба внешней разведки сообщила об обсуждении в Брюсселе создания специальной структуры для вывода активов России из депозитария Euroclear.

    В декабре прошлого года Financial Times сообщила о серьезных операционных проблемах для Euroclear в случае изъятия активов западных компаний из Национального расчетного депозитария.

    12 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Анонсированы новые санкции ЕС против России

    Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европейский союз введет новые ограничительные меры в отношении России 16 ноября.

    «В понедельник мы примем новые санкции против России», – заявил Аддад. По его словам, в санкционные списки могут попасть 150 физических лиц и 50 российских банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Министр добавил, что большая часть новых антироссийских ограничений была предложена Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе европейские чиновники запланировали утвердить антироссийские санкции против 1600 физических и юридических лиц.

    Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении пяти представителей российского оборонно-промышленного комплекса.

    В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести ограничения против десятков финансовых организаций и нефтяных торговых платформ.

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    13 ноября 2026, 02:35 • Новости дня
    Премьер Эстонии Михал назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе

    FT: Европа испугалась требований России по архитектуре безопасности

    Премьер Эстонии Михал назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что европейские страны оказались в ловушке из-за требований Москвы пересмотреть архитектуру безопасности континента в обмен на участие в мирных переговорах по Украине.

    Европейские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что последний раунд переговоров по Украине лишь усилил требования России о полной перестройке архитектуры безопасности континента, пишет Financial Times.

    «Три официальных представителя сообщили Financial Times, что в европейских столицах нарастает беспокойство по поводу того, что согласие на обсуждение более широких вопросов обороны и безопасности на континенте станет ценой за участие в переговорах по Украине, от чего они отказывались на протяжении пяти лет», – сказано в материале.

    В частности, премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что Европу заманили в «ловушку» обсуждения архитектуры безопасности континента в обмен на участие в переговорах и что Россия якобы много лет пытается повлиять на суверенитет государств НАТО.

    «Сейчас мы в ловушке. Россия не должна участвовать в этой дискуссии», – заявил он в преддверии саммита европейских лидеров в Дублине в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Михал призвал уполномочить председателя Кошту и Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    В среду помощник президента России Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Он также допустил участие европейских государств в мирных переговорах после пробуждения у них совести.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 20:58 • Новости дня
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Le Figaro: Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Лидеры европейских стран обсудили возможность назначения единого представителя на возможных мирных переговорах. Об этом стало известно по прибытии политиков на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, пишет Le Figaro.

    «Я всегда готов этим заняться», – сказал Макрон в ответ на вопрос, может ли он стать переговорщиком с Россией от всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать европейскую безопасность с Россией.

    В пятницу Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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    13 ноября 2026, 09:01 • Новости дня
    Евросоюз разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией

    Politico: ЕС разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией

    Евросоюз разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией, сообщает Politico.

    Страны ЕС разделились на три группы в вопросе выбора кандидата для диалога с Москвой, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Первый лагерь поддерживает главу Евросовета Антониу Кошту, считая его наиболее приемлемым вариантом благодаря занимаемой должности. Вторая группа лоббирует переговорщиков от Франции и Германии, так как Париж и Берлин не желают предоставлять Брюсселю монополию на представление европейских интересов.

    Третий, самый малочисленный лагерь предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас. Однако ряд дипломатов считает ее худшим из возможных кандидатов из-за антироссийской позиции, называя подобное предложение шуткой.

    Вопрос назначения представителя планируется обсудить в пятницу на саммите ЕС в Дублине, однако окончательное решение вряд ли будет принято.

    В четверг президент России Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости того, чтобы США поработали со странами Европы для определения их позиции – хотят они мира или войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Антониу Кошту и Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

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    12 ноября 2026, 14:52 • Новости дня
    Грузия указала на нежелание Европы заканчивать войну на Украине

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз сопротивляется завершению войны на Украине, заявил в четверг председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, что США не имеют права вести переговоры от имени Европы об отмене антироссийских санкций, председатель парламента Грузии назвал его «непоследовательным» и «незрелым».

    «Получается, что Украине, которую Каллас называла «первой линией обороны ЕС», доверили защищать кровью территорию Евросоюза, но не доверили отстаивать интересы Европы за столом переговоров», – сказал он.

    По словам Шалвы Папуашвили, «Украина является стороной переговоров, и ее безопасность – это и безопасность Европы».

    «Если Украина в ходе этих переговоров добьется мира на устраивающих ее условиях, а одно из условий этого будет касаться (антироссийских) санкций ЕС, то Евросоюз сорвет эти договоренности?» – задался вопросом председатель парламента Грузии.

    По его словам, «все в итоге сходится к одному вопросу – имеет или не имеет Украина право закончить войну на своих условиях».

    «ЕС утратил роль глобального политического и экономического игрока. Это цивилизационная пропасть, о которой Евросоюз давно предупреждали», – заявил он.

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    13 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС подготовил новые санкции против российских банков и энергокомпаний

    ЕС введет новые санкции против российских банков и нефтетанкеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Европейского союза планируют утвердить более ста новых ограничительных мер в отношении российских банков, энергетических компаний и танкеров, перевозящих нефть в обход ограничений.

    Новые санкции будут направлены против российского энергетического сектора, банков, а также судов так называемого теневого флота, пишет Bloomberg.

    Поводом для введения очередных мер стал рост числа гибридных атак в Европе, ответственность за которые возлагают на Москву. В частности, речь идет о кибератаках, поджогах и неудачной атаке дронов на аэропорт в Германии.

    Ожидается, что министры иностранных дел стран Евросоюза одобрят эти ограничения на встрече в Брюсселе в понедельник. Кроме того, идет разработка 22-го пакета антироссийских санкций, который может быть принят в декабре.

    Во вторник министры обороны стран объединения обсудят отношения с Китаем. Основное внимание планируется уделить снижению зависимости в цепочках поставок и мерам по ограничению поддержки, которую Пекин оказывает Москве. На встрече также выступит заместитель министра обороны США Элбридж Колби, который расскажет о планах по пересмотру американского военного присутствия в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ввела санкции против «Сибур холдинга» и «Восток ойл». Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России. Лавров указал на триллионные убытки Европы от разрыва торговли с Россией.



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    13 ноября 2026, 07:46 • Новости дня
    Константинов назвал сумасшествием слова Каллас о «российских нарративах»

    Глава парламента Крыма Константинов назвал сумасшествием слова Каллас о РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал сумасшествием и проявлением невежества призыв главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас не поддаваться на «российские нарративы».

    «Заявление Каллас – проявление сумасшествия. Сейчас ее наняли хаять все советское. Завтра ее наймут хвалить Россию, и она будет это делать. Потом наймут хаять Украину, и она тоже это будет делать. Она – приспособленец, к тому же глубоко необразованный», – заявил Константинов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что для Европы наличие такого руководителя на высоком посту в ЕС является настоящей трагедией.

    Ранее Каллас призвала не верить «российским нарративам» об опасениях за безопасность и заявила об усилении санкций против Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил уполномочить главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять Европу на переговорах России и Украины.

    В среду посол России Константин Долгов заявил о необходимости отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    Ранее сама Каллас исключила обсуждение архитектуры безопасности Евросоюзом совместно с Россией и США.

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    13 ноября 2026, 08:15 • Новости дня
    Журналист Боуз раскритиковал фон дер Ляйен за слова о переговорах в ОАЭ

    Журналист Боуз высмеял слова фон дер Ляйен о переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ирландский журналист Чей Боуз жестко осудил заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о мнимом участии европейских представителей в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    Европа была якобы представлена на прошедших переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах, цитирует фон дер Ляйен РИА «Новости».

    «Кто-то забыл сказать ей, что им нельзя было проходить дальше бара в вестибюле, и они подслушивали за дверью как стажеры. Женщина совершенно оторвана от реальности», – написал журналист, комментируя слова главы Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол России в Австралии Михаил Петраков заявил о насаждении украинскими представителями русофобии на фоне прошедших переговоров в Абу-Даби.

    В среду глава российской делегации Владимир Мединский выразил благодарность руководству ОАЭ за организацию переговоров России, США и Украины.

    В прошлом месяце Чей Боуз раскритиковал заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отношениях с Россией.

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    12 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    Власти Литвы предупредили о резком росте цен на газ и электричество

    В Литве спрогнозировали подорожание газа в 2027 году почти в полтора раза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость электроэнергии в Литве с начала 2027 года увеличится почти на треть, а природный газ подорожает на 38-46%, сообщил госсовет по регулированию цен в сфере энергетики.

    В Литве с января 2027 года бытовые потребители будут платить за электроэнергию на 29,5% больше, чем сейчас. Для социально поддерживаемых клиентов рост составит 27,5%. Еще более значительное повышение ожидает потребителей природного газа, тарифы на который вырастут на 38-46%, пишет ТАСС.

    В госсовете по регулированию цен в сфере энергетики Литвы подчеркнули, что новые тарифы на электроэнергию и газ станут самыми высокими для литовских потребителей с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник литовский оператор электросетей Litgrid анонсировал строительство сети автономных газовых электростанций за 880 млн евро для работы в условиях аварий.

    На прошлой неделе глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о вреде планов правительства по введению налога на сверхприбыль энергетических предприятий.

    В начале ноября министр энергетики Литвы Лукас Савицкас выступил против возврата к закупкам дешевого российского газа из-за роста цен на энергоносители в Европе.

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    12 ноября 2026, 20:07 • Новости дня
    Путин напомнил Уиткоффу и Кушнеру об идеях архитектуры безопасности от 2021 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером напомнил о выдвинутых Москвой в 2021 году предложениях по формированию архитектуры безопасности, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Россия и США готовы немедленно приступить к согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неделимой безопасности в тандеме, цитирует Ушакова РИА «Новости». По его словам, Москва надеется на поддержку этой работы со стороны европейских государств.

    «Президент в этой связи напомнил о нашем видении опорных элементов архитектуры неделимой безопасности, которые мы представили еще в 2021 году в виде проектов соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. Ключевые положения – нерасширение блока НАТО, неразмещение у российских границ угрожающих нам систем вооружений, возврат конфигурации сил альянса по состоянию на момент подписания Основополагающего акта Россия – НАТО», – заявил Ушаков.

    Помощник главы государства добавил, что Москва намерена дополнить эти инициативы свежими соображениями с учетом уроков нынешней ситуации. Он подчеркнул, что коллективный Запад не скрывает заинтересованности в стратегическом поражении России ради спасения киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Ушаков сообщил об обсуждении параметров самого масштабного обмена пленными с Украиной.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал о начале диалога с европейскими представителями по архитектуре безопасности на континенте.

    Путин описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

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    12 ноября 2026, 19:43 • Новости дня
    ЕС пообещал направить на Украину 500 электрогенераторов к зиме

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз направит на Украину 500 электрогенераторов к зимнему сезону из запасов механизма гражданской обороны ЕС.

    Об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Дублине на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), передает ТАСС.

    «Мы соберем 500 генераторов из запасов механизма гражданской обороны ЕС», – говорится в заявлении.

    В нем также подчеркивается, что ЕС в Дублине «вновь подтвердил» свою поддержку Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты.

    В сентябре Евросоюз направил Киеву дополнительно 3,3 млрд евро для приобретения ракетных комплексов и беспилотников.

    В августе Европейский союз спланировал выделить Киеву 100 млрд евро в рамках нового долгосрочного бюджета.

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    12 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    Бундестаг продлил мандат на участие военных ФРГ в миссии ЕС в Средиземном море

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий парламент одобрил продление мандата на участие вооруженных сил Германии в военно-морской операции Евросоюза IRINI в Средиземном море до 30 ноября 2027 года, сообщило министерство обороны ФРГ.

    Бундестаг Германии 12 ноября одобрил продление мандата миссии IRINI еще на один год. Главной задачей этой миссии под руководством ЕС является составление картины обстановки в Средиземном море, передает РИА «Новости».

    В рамках операции бундесвер предоставляет штабной персонал и осуществляет воздушное наблюдение за морским пространством. В миссии могут участвовать до 300 немецких военнослужащих.

    Операция EUNAVFOR MED IRINI проводится в южной и центральной частях Средиземного моря с 2020 года для контроля оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии с использованием морских, воздушных и спутниковых средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МИД России отметил препятствование свободе судоходства со стороны европейских военных из-за незаконного досмотра судов ради запугивания.

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    13 ноября 2026, 06:57 • Новости дня
    Сбой Microsoft затронул контрразведку и полицию Австралии

    SBS: Глобальный сбой сервисов Microsoft затронул силовые ведомства Австралии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глобальный сбой сервисов Microsoft затронул австралийскую контрразведку ASIO и федеральную полицию, сообщил телеканал SBS.

    Пользователи столкнулись с проблемами доступа к электронной почте Outlook и другим сервисам Microsoft 365, включая Teams и Copilot, передает РИА «Новости» со ссылкой на SBS. Утром о неполадках сообщили более 5,5 тыс. австралийцев.

    Масштаб последствий для силовых ведомств не уточняется.

    Глава МВД Австралии Тони Берк заявил, что уже обсудил ситуацию с Microsoft. По его словам, в компании предполагают, что причиной сбоя стало неудачное обновление, и не видят оснований связывать инцидент с кибератакой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее активисты в Амстердаме попытались проникнуть на территорию строящегося дата-центра Microsoft.

    Также ИИ-агенты американской компании OpenAI взломали сайты двух ведомств австралийского штата Новый Южный Уэльс.

    Кроме того, Microsoft сообщила о возможных задержках трафика из-за повреждения подводных кабелей в Красном море.

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    13 ноября 2026, 10:00 • Новости дня
    Глава МИД Чехии описал идеального кандидата для переговоров с Россией

    Глава МИД Чехии призвал выбрать приемлемого для России переговорщика от ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка заявил, что представитель Европы на мирных переговорах по Украине должен уважать все стороны конфликта и быть приемлемым для России.

    Мацинка в интервью CT24 заявил, что европейский посланник должен с уважением относиться к Западу и одновременно понимать Восток, передает «Газета.Ru».

    «Нельзя назначить кого-то зашоренного, с кем Россия никогда не будет разговаривать, или того, кому не доверяет Украина», – заявил Мацинка.

    До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила готовность представлять Европу на переговорах с Москвой. По ее словам, соответствующие договоренности были достигнуты в 2024 году при назначении на руководящие должности внутри европейских структур.

    Комментируя недовольство ее кандидатурой со стороны России, Каллас отметила, что это не должно быть проблемой для Европы, поскольку каждая сторона имеет право самостоятельно выбирать своих представителей.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что Украина и Россия договорились, что в следующем раунде переговоров примут участие представители ЕС.

    В четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

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    13 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Европейцы массово поддержали создание армии ЕС

    Politico: Создание единой армии Евросоюза поддержал 71% европейцев

    Европейцы массово поддержали создание армии ЕС
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Согласно результатам опроса аналитического центра GLOBSEC, 71% жителей европейских стран хотят формирования собственных вооруженных сил Европейского союза на фоне сомнений в надежности США.

    Опрос показал сильную поддержку идеи европейской армии в странах Евросоюза. Наибольший уровень одобрения зафиксирован в Румынии (82%), Литве (78%) и Франции (75%). В традиционно осторожных в вопросах оборонной интеграции Польше и Болгарии инициативу поддержали 70% респондентов, а в Германии – 69%, пишет Politico.

    Высокий интерес к военным возможностям Европы не означает отказа от НАТО. В странах альянса 77% опрошенных хотят сохранить членство, а 78% респондентов в ЕС выступили за развитие европейской обороны параллельно с блоком. Также 64% граждан государств без обязательного призыва высказались за возвращение срочной службы.

    Отношение к Вашингтону продемонстрировало растущий трансатлантический раскол. Более трети участников опроса в Европе считают США угрозой безопасности. В Германии, Франции и Британии такого мнения придерживается около половины респондентов. ФРГ стала единственной страной, где большинство опрошенных назвали Вашингтон угрозой.

    Граждане Германии также выделяются отношением к украинскому кризису. Около 40% респондентов согласились с тем, что отношение Киева к русскоязычному населению оправдывает спецоперацию на Украине, а 39% посчитали, что конфликт спровоцировал Запад. Почти 60% немцев готовы согласиться на территориальные уступки со стороны Украины ради мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО. Летом уровень доверия европейцев к Европейскому союзу достиг рекордных показателей. Весной власти Британии, Франции, Германии и Швеции обсуждали варианты расширения европейского ядерного щита на фоне сомнений в американских гарантиях.

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    Миссия в Константиновке расскажет правду о судьбе города

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Истерика Мерца из-за Украины показала его с хорошей стороны

    Ультиматум канцлера Германии Фридриха Мерца к руководству ЕС насчет Украины оказался не газетной «уткой», а чистой правдой. Берлин угрожает оставить Евросоюз без средств, если Киеву не обеспечат выживание в 2027 году со «справедливым» распределением расходов. Неужели Мерц решил войти в историю положительным персонажем? Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Как живое на Украине становится мертвым

      Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    • Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков
      Запад встал на путь переговоров

      Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Мировая торговля собирается в новые блоки

      Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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    • Жизнь после боя

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

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    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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