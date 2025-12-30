FT: Изъятие активов России создаст операционные угрозы для Euroclear

Tекст: Валерия Городецкая

Как уточняет FT, в середине декабря агентство Fitch Ratings уже предупреждало Euroclear о риске понижения рейтинга AA из-за возможных проблем с ликвидностью, передает ТАСС. Эти риски связаны с планами Евросоюза выделить средства Киеву под видом «репарационного кредита».

Для работы с замороженными российскими активами Euroclear наняла около 200 новых сотрудников и усилила меры безопасности, в том числе вокруг своего генерального директора Валери Урбен, которой поступали угрозы, уточняет издание. Провал европейского плана по передаче этих активов Киеву вывел Euroclear и конкурирующую компанию Clearstream из Люксембурга в центр борьбы за финансирование помощи Украине.

«В момент принятия решения о санкциях мы сразу поняли, что это окажет очень сильное влияние [на нашу работу]. Мы очень быстро осознали масштаб проблемы», – заявила бывшая глава Euroclear Лив Мостри. FT отмечает, что вмешательство Брюсселя в финансовую инфраструктуру может подтолкнуть многие страны и банки отказаться от ее использования.

Отдельные эксперты подчеркивают, что такие страны, как Китай и Россия, могут стремиться избежать давления, вызванного «заморозкой» или конфискацией суверенных активов. Отмечается, что этот шаг способен привести к фрагментации мировой финансовой системы.

Ранее Euroclear похвалил решение ЕС отказаться от изъятия активов России.

Напомним, Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с ходатайством рассматривать дело против европейского депозитария Euroclear в закрытом режиме.

Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.