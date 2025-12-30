В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
FT: Изъятие активов России создаст операционные угрозы для Euroclear
Возможное изъятие активов западных компаний из Национального расчетного депозитария может создать серьезные операционные проблемы для бельгийского депозитария Euroclear, где хранятся замороженные российские активы на сумму около 180 млрд евро, сообщает Financial Times.
Как уточняет FT, в середине декабря агентство Fitch Ratings уже предупреждало Euroclear о риске понижения рейтинга AA из-за возможных проблем с ликвидностью, передает ТАСС. Эти риски связаны с планами Евросоюза выделить средства Киеву под видом «репарационного кредита».
Для работы с замороженными российскими активами Euroclear наняла около 200 новых сотрудников и усилила меры безопасности, в том числе вокруг своего генерального директора Валери Урбен, которой поступали угрозы, уточняет издание. Провал европейского плана по передаче этих активов Киеву вывел Euroclear и конкурирующую компанию Clearstream из Люксембурга в центр борьбы за финансирование помощи Украине.
«В момент принятия решения о санкциях мы сразу поняли, что это окажет очень сильное влияние [на нашу работу]. Мы очень быстро осознали масштаб проблемы», – заявила бывшая глава Euroclear Лив Мостри. FT отмечает, что вмешательство Брюсселя в финансовую инфраструктуру может подтолкнуть многие страны и банки отказаться от ее использования.
Отдельные эксперты подчеркивают, что такие страны, как Китай и Россия, могут стремиться избежать давления, вызванного «заморозкой» или конфискацией суверенных активов. Отмечается, что этот шаг способен привести к фрагментации мировой финансовой системы.
Ранее Euroclear похвалил решение ЕС отказаться от изъятия активов России.
Напомним, Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с ходатайством рассматривать дело против европейского депозитария Euroclear в закрытом режиме.
Арбитражный суд Москвы назначил на 16 января предварительные слушания по требованию Банка России взыскать с Euroclear Bank почти 18,2 трлн рублей убытков.