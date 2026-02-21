На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.5 комментариев
Названо число потерь ВСУ за сутки в зоне СВО
Минобороны сообщило о гибели 1 265 военнослужащих ВСУ за сутки
За сутки ВСУ понесли значительные потери в различных районах спецоперации, больше всего потерь отмечено в зоне ответственности группировки «Восток», отметили в Минобороны.
Общие потери ВСУ за последние сутки составили около 1 265 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. В зоне ответственности группировки войск «Севера» уничтожено свыше 215 украинских военных. В районах, контролируемых группировкой «Запад», потери противника достигли 170 человек.
В Южной группировке зафиксировано до 110 потерь среди ВСУ, а в зоне ответственности группировки «Центр» – до 350 военнослужащих. В группе «Восток» потери составили до 370 человек, в районе группировки «Днепр» – до 50 военнослужащих.
Ранее бойцы группировки войск «Север» выявили факты пыток и убийств среди наемников в рядах вооруженных сил Украины. До этого Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины за время спецоперации потеряли более 1,5 млн человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, промежуточные результаты СВО показывают, что Украина уже утратила значительные людские ресурсы и фактически перестала быть государством, выполняя лишь функции военной корпорации для войны Запада с Россией.