Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.0 комментариев
Лавров выразил благодарность КНДР за помощь в Курской области
Россия признательна КНДР в помощи по освобождению Курской области от украинских боевиков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров в ходе выступления в Госдуме заявил о признательности России КНДР за содействие в освобождении Курской области, передает РИА «Новости».
Министр иностранных дел подчеркнул: «Хотел бы с этой трибуны еще раз выразить нашу глубокую признательность корейским друзьям за оказанную ими союзническую помощь в освобождении Курской области от украинских боевиков».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров оценил ситуацию на Украине как крайне тяжелую для киевского режима.
Он напомнил, что Япония не стесняется обсуждать вопросы, связанные с ядерным оружием.
Лавров заявил, что Россия готова защищать свои законные права.