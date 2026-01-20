Лавров заявил о готовности России защищать свои законные права

Лавров: Россия не позволит пренебрегать ее правами

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД России подчеркнул, что внешнеполитический курс России, закрепленный в Концепции внешнеполитической деятельности, утвержденной президентом в марте 2023 года, предусматривает решительную защиту жизненно важных интересов страны, создание благоприятных условий для устойчивого внутреннего развития, передает ТАСС.

«Россия будет свои интересы отстаивать последовательно, не претендуя на чьи-либо законные права, но и не позволяя вольно обращаться с нашими законными правами», – заявил Сергей Лавров.

Лавров также отметил, что принципиальное значение имеют действия по укреплению национального суверенитета, напомнив о поправках в Конституцию России, внесенных в 2020 году, как о важном подспорье для суверенитета.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что Россия готова работать со всеми партнерами, которые открыты к честному и равноправному диалогу без давления и шантажа.

Лавров заявил, что начало 2026 года «побьет все рекорды по впечатлительности».

Лавров назвал линию президента США Дональда Трампа на самостоятельное написание правил поведения на мировой арене сильнейшим потрясением для Европы.

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.