Врач сообщил о риске аллергии и бессонницы у жителей мегаполиса

Tекст: Денис Тельманов

Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Лариса Фабер в колонке для РИА «Новости».

По ее словам, желание горожан защититься от инфекций приводит к частому использованию антибактериальных и дезинфицирующих средств, что ослабляет иммунную систему, делая ее более уязвимой к раздражителям и склонной к аллергии.

Она подчеркнула: «Горожане, пытаясь защититься от инфекций, с раннего возраста подвергаются воздействию большого количества антибактериальных и дезинфицирующих средств. На практике попытки оградить детей от болезней могут на самом деле ослабить их иммунную систему, сделав ее более восприимчивой к раздражителям и склонной к аллергической реакции».

Фабер рекомендовала родителям позволять детям знакомиться с потенциальными аллергенами с раннего возраста, чтобы организм научился воспринимать их спокойно. Также она отметила, что постоянный городской шум негативно влияет на внимание и психику как детей, так и взрослых, вызывая раздражение и напряжение.

Для борьбы с шумом врач советует использовать наушники с шумоподавлением, устраивать кибер-детокс и чаще выезжать за город для отдыха на природе.

Среди других рекомендаций – ограничение алкоголя, курения и гаджетов перед сном, регулярное проветривание комнаты и поддержание температуры в спальне около 20 градусов, чтобы предотвратить бессонницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сонный паралич часто связывают с недосыпом, нарушением режима, стрессом и сном на спине.

В марте многие люди сталкиваются с нарушениями сна и повышенной сонливостью из-за перехода организма к весеннему режиму.

