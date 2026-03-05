Врач объяснила причины весенней бессонницы и сонливости в марте

Врач Молостова объяснила весенний всплеск бессонницы сезонной адаптацией организма

Tекст: Дарья Григоренко

Молостова пояснила, что в это время года человеческий организм приспосабливается к увеличивающейся продолжительности дня и изменению погодных условий, передает Газета.Ru.

Сон подчиняется циркадным ритмам, которые зависят от количества дневного света. В зимний период, когда световой день короче, уровень мелатонина – гормона сна – остается высоким даже днем, что приводит к ощущению постоянной усталости и апатии. В марте с увеличением светового дня внутренние часы организма сдвигаются, из-за чего временно могут появляться бессонница или, наоборот, чрезмерная сонливость.

«Нарушения сна в конце зимы – это не миф, а физиологическая реальность, связанная с гормональной перестройкой организма из-за недостатка света. В большинстве случаев это адаптивный механизм, который не требует медикаментозного лечения», – подчеркнула Молостова.

Для восстановления сна врач рекомендует ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, больше двигаться, не пользоваться телефоном за два часа до сна и приглушать свет перед сном. Обычно организму требуется несколько дней для адаптации, однако если нормализовать сон самостоятельно не получается, следует обратиться к врачу-сомнологу.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что смена времени года особенно тяжело отражается на женщинах: сезонная депрессия у них диагностируется вчетверо чаще, чем у мужчин.