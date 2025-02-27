Ветеринар: Жизненно важные показатели спасенной в Крыму кошки Муси в норме

Ветеринар сообщил о восстановлении жизненных показателей кошки Муси после падения с обрыва в Крыму

Tекст: Мария Иванова

Кошка Муся, пострадавшая в результате инцидента на территории архитектурно-выставочного комплекса «Ласточкино гнездо» в Крыму, постепенно восстанавливается, передает ТАСС. Показатели ее жизненно важных функций находятся в рамках нормы, однако расширенные исследования выявили незначительные отклонения в составе крови.

Ветеринар Светлана Власенко отметила, что возможно, это связано со стрессом, длительным отсутствием пищи и воды, либо с предыдущим режимом питания.

Муся, обитательница комплекса «Ласточкино гнездо», пострадала от рук 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, который сбросил ее со смотровой площадки на скалы. После падения кошка выжила и была спасена. Сейчас она находится под наблюдением в стационаре, где ей предоставляют необходимую терапию и корректируют питание в соответствии с результатами недавних анализов.

Ветеринары планируют сосредоточить усилия на восстановлении Муси, обеспечив ей хорошее питание и здоровый сон. В стационаре она продолжает получать необходимую терапию, чтобы полностью восстановиться после перенесенного стресса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кошка Муся, чудом выжившая после падения со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, была спасена волонтерами и поднята с опасной скалы.

Мужчина, задержанный в Крыму за то, что скинул кошку с высоты смотровой площадки, заявил, что сделал это из-за того, что животное вырывалось из его рук.