Россия объявила о закрытии генерального консульства Польши в Иркутске
МИД: Россия приняла решение о закрытии генконсульства Польши в Иркутске
Москва приняла решение прекратить деятельность генерального консульства Польши в Иркутске в качестве ответной меры на отзыв Варшавой согласия на работу генконсульства России в Гданьске, сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Решение о закрытии консульства было принято в качестве ответа на действия польских властей, которые отозвали согласие на функционирование российского дипломатического представительства в Гданьске с 23 декабря 2025 года. 27 ноября посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в МИД, где ему вручили соответствующую ноту, сообщается на сайте МИД России.
В тексте официального комментария подчеркивается, что «сворачивание под абсурдным предлогом российского консульского присутствия в Польше является откровенно враждебным, необоснованным шагом польского руководства». В МИД России добавили, что это ответ на недружественные действия Варшавы, в результате которых на российской территории будет закрыто последнее польское консульское учреждение.
В заявлении дипломатического ведомства отмечается, что этот шаг направлен на восстановление дипломатического баланса и защиту интересов страны.
Ранее власти Польши объявили о прекращении работы последнего действующего генконсульства России в Гданьске.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает закрытие консульства очередным враждебным шагом со стороны Варшавы.
Власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.