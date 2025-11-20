  • Новость часаБритания направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»
    Как Лукашенко заставил сдаться Литву
    Захарова назвала аферой соглашение Макрона и Зеленского о поставках истребителей
    Лукашенко поставил задачу собрать лучший в мире супертрактор
    Заслуженный учитель: В эпоху ИИ бессмысленно давать школьникам задание писать реферат
    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины
    Названа дата появления беспилотных грузовиков на трассе общего пользования
    Постановление об увольнении Умерова и Ермака зарегистрировано в Раде
    Сийярто: ЕС хочет включить запрет на нефть России в 20-й пакет санкций
    Госдума увеличила МРОТ
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    10 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    11821 комментарий
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    7 комментариев
    20 ноября 2025, 19:07 • Новости дня

    Захарова: В Польше господствует пещерная русофобия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва расценивает решение Польши закрыть российское генконсульство в Гданьске как намеренное ухудшение отношений между странами и обещает применить зеркальные меры, заявили в МИД.

    Москва расценивает закрытие генерального консульства России в Гданьске как очередной враждебный шаг Варшавы, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что в Польше, по мнению Москвы, наблюдается «пещерная русофобия», прямо влияющая на внешнеполитические решения страны. По ее словам, действия Варшавы приводят к эскалации напряженности между странами и дальнейшей деградации отношений.

    Официальный представитель МИД добавила, что в ответ Россия также ограничит дипломатическое присутствие Польши. Она подчеркнула, что ответ будет зеркальным и затронет консульские представительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске.

    Мария Захарова ответила, что Москва намерена уменьшить дипломатическое и консульское присутствие Польши на территории России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Польши закрыть последнее российское генконсульство далеким от здравого смысла.

    18 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Туск: Взрыв на железной дороге в Польше совершен гражданами Украины

    Туск заявил, что взрыв на железной дороге в Польше совершили граждане Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские спецслужбы опознали двух украинских граждан, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии на границе с Украиной в ночь на 17 ноября, заявил глава правительства страны Дональд Туск.

    Премьер Польши Дональд Туск заявил в Сеймe, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины, передает РИА «Новости». По словам польского премьера, интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, машинист поезда на северо-востоке Польши обнаружил разрыв путей ночью в воскресенье.

    Инцидент произошел на железнодорожной линии, соединяющей Варшаву и пограничный переход «Дорохуск», по которой курсируют поезда на Украину. В момент происшествия в поезде ехали два пассажира и несколько сотрудников железной дороги. Никто в результате ЧП не пострадал.

    В понедельник Дональд Туск заявил, что на месте был взрыв. Позднее рядом обнаружили повреждение контактной сети.

    Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в причастности к взрыву на железнодорожных путях.

    Комментарии (31)
    17 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер

    Политолог Козюлин: Франция может обогнать Британию в рейтинге недружественных правительств

    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер
    @ Bastien Ohier/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Главные недоброжелатели России в Европе очевидны, это власти Британии и Франции, считает политолог Вадим Козюлин. По его мнению, именно они поборются в ноябре за первую строчку рейтинга недружественных правительств, составленного редакцией газеты ВЗГЛЯД. Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали «историческое» соглашение о военной помощи Украине о продаже 100 истребителей Rafale.

    «В ноябре, скорее всего, развернется настоящее соперничество между Францией и Британией за нахождение на первом месте рейтинга недружественных правительств. Заявления Парижа о намерениях передать Украине 100 единиц истребителей Rafale – это очень серьезная заявка», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Конечно, в осуществимость столь грандиозных планов, поверить достаточно трудно, однако здесь важна тенденция: Эммануэль Макрон продолжает держаться за звание главного ястреба Европы, а значит, в ближайшее время от него стоит ждать и других рискованных действий», – продолжает он.

    «В целом же идея создания такого рейтинга весьма перспективна. Он позволяет читателям увидеть, какие правительства действительно проводят недружественную политику в отношении России, а какие вынужденно следуют в русле сложившихся внешнеполитических обстоятельств», – пояснил эксперт.

    Особую ценность, по его словам, представляет ежемесячный формат публикации: «Это дает возможность отслеживать динамику изменений в политике различных государств и делать обоснованные выводы. Также принципиально важна сама формулировка – акцент на «недружественных правительствах», а не на государствах в целом».

    «Политическое руководство, например, Германии рано или поздно сменится. Но с немецким народом нам предстоит выстраивать дальнейшие отношения. Крайне важно, чтобы наши граждане не переносили негатив с конкретных политиков на всех людей западной культуры. Этот подход полностью соответствует линии, которую в последнее время последовательно проводят российские дипломаты», – резюмировал Козюлин.

    Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали «историческое» соглашение о военной помощи Украине. Детали документа до сих пор не раскрываются, однако, по данным газеты Le Monde, Украина согласилась закупить у Парижа 100 истребителей Rafale в течение десяти лет. Отмечается, что часть машин может поступить ВСУ напрямую из запасов Пятой республики.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынуждено оказался «по ту сторону баррикад из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств.

    Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году. Первыми в него были занесены США и Чехия: обе страны в тот период выслали большое количество российских дипломатов. Значительно расширился документ уже после начала спецоперации.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страна постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Комментарии (4)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    Польша обвинила Россию во взрыве на железной дороге

    Министр обороны Польши Косиняк-Камыш обвинил Россию во взрыве на железной дороге

    Польша обвинила Россию во взрыве на железной дороге
    @ Mateusz Bialczyk/Arena Akcji/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в причастности ко взрыву на железнодорожных путях, сообщает радиостанция RMF FM.

    Министр Косиняк-Камыш заявил в эфире радиостанции RMF FM, подчеркнул, что полная уверенность в виновнике появится только после поимки исполнителей. По словам Косиняка-Камыша, анализируя происшествия в Польше и Европе, «все следы ведут на восток – в Россию», передает Lenta.ru.

    Тем не менее, глава национальной обороны Польши никаких доказательств вины России не привел.

    Начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула заявил о создании предпосылок для вооруженной атаки на страну, отметив участившиеся диверсии и кибератаки на стратегические объекты.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией.

    Полиция Мазовецкого воеводства выявила повреждение железнодорожных путей на участке между Варшавой и границей с Украиной.


    Комментарии (36)
    17 ноября 2025, 22:26 • Новости дня
    Генштаб Польши заявил о подготовке вооруженного нападения на страну

    Глава Генштаба Польши Кукула заявил о подготовке вооруженного нападения на страну

    Генштаб Польши заявил о подготовке вооруженного нападения на страну
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба Польши заявил о создании предпосылок для вооруженной атаки на страну, отметив участившиеся диверсии и кибератаки на стратегические объекты, сообщает Rzecz Pospolita.

    О вероятности вооруженного нападения на Польшу заявил начальник Генштаба Войска Польского генерал Веслав Кукула, передает РБК.

    В эфире радиостанции Jedynka генерал высказал мнение, что «противник начал подготовку к войне» и создает в Польше обстановку для того, чтобы подорвать доверие к правительству и силовым структурам, а также условия для возможной агрессии.

    Ранее машинист поезда утром 17 ноября обнаружил разрыв путей на северо-востоке Польши.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией.

    Полиция Мазовецкого воеводства выявила повреждение железнодорожных путей на участке между Варшавой и границей с Украиной.

    Комментарии (15)
    18 ноября 2025, 09:46 • Новости дня
    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы

    Аналитик Кошкович высмеял слова министра Швеции Розенкранц об активах России

    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Аналитик Центра фундаментальных прав из Венгрии Золтан Кошкович выразил недоумение позицией министра Швеции по делам ЕС Джессики Розенкранц, предложившей активнее использовать замороженные российские активы.

    Слова шведского министра по делам ЕС Джессики Розенкранц о необходимости поддержки Украины и использовании замороженных российских активов вызвали удивление экспертов, передает РИА «Новости». Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович опубликовал в соцсети резкую реакцию на высказывание шведского политика.

    «Нет... серьезно... как вы стали министром? Это... обескураживающе», – написал Кошкович после выступления Розенкранц. По мнению эксперта, предложение шведского министра поддерживать Украину и использовать российские активы вызывает вопросы относительно ее компетентности.

    Ранее глава Еврокомиссии направила странам Евросоюза письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя вариантами финансирования Украины на основе займов.

    Еврокомиссия ожидает завершения конфликта на Украине к концу 2026 года.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил инициативу фон дер Ляйен с покупкой водки алкоголику.

    Комментарии (4)
    18 ноября 2025, 17:35 • Новости дня
    Песков назвал «бегущую впереди паровоза» страну ЕС
    Песков назвал «бегущую впереди паровоза» страну ЕС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Польше традиционно обвиняют Россию во всех бедах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что Варшава оправдывает и покрывает гражданина Украины, подозреваемого во взрывах на газопроводах «Северный поток».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер Польши Дональд Туск покрывал и оправдывал гражданина Украины, обвиняемого в причастности к взрывам на «Северных потоках». По его словам, Туск объяснял действия задержанного тем, что если у них есть благие цели, то допустима даже террористическая деятельность. Об этом Песков рассказал в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину, пишет ТАСС.

    Напомним, власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Песков также прокомментировал обвинения в адрес Москвы по поводу диверсии на железной дороге в Польше. Он заметил, что Россию традиционно обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, особенно в Польше, где, по его словам, «все пытаются бежать впереди паровоза европейского».

    Он подчеркнул, что если поляки и немцы продолжат покрывать причастность украинцев к диверсиям на объектах инфраструктуры, то это может привести к определенным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские спецслужбы опознали двух граждан с Украины, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии на границе с Украиной.

    Инцидент произошел на участке железной дороги между Варшавой и пунктом «Дорохуск» ночью, когда в поезде находились два пассажира и несколько сотрудников железной дороги, но никто не пострадал.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее обвинил Россию в причастности к этому взрыву.

    Комментарии (4)
    20 ноября 2025, 10:49 • Новости дня
    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по урегулированию на Украине

    Каллас осознала неучастие ЕС в разработке нового плана США по Украине
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники не были вовлечены в процесс создания обсуждаемого плана США по урегулированию ситуации на Украине, сообщила глава ЕС Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

    По словам Каллас, Европейский союз не принимал участия в подготовке мирного плана, предложенного США по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой встрече обсудят новый мирный план США по Украине. Каллас отметила, что основной повесткой станет ситуация на Украине и предложенный США план. Она подчеркнула, что для эффективной реализации любых предложений необходимо согласие не только украинской стороны, но и объединенной Европы, передает ТАСС.

    Вопросы мирного урегулирования остаются на повестке дня ЕС в контексте продолжающегося конфликта и спецоперации на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские власти продолжают разрабатывать варианты окончания конфликта на Украине.

    Reuters сообщило, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Портал Axios обнародовал информацию о тайных консультациях США с Россией по новому плану урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после обсуждений на Аляске новых шагов по мирному урегулированию не было.

    Политолог Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок утечек по возможному американскому мирному плану для Киева.

    Комментарии (10)
    18 ноября 2025, 17:59 • Новости дня
    Песков сообщил о причастности Киева к теракту на польской ж/д
    Песков сообщил о причастности Киева к теракту на польской ж/д
    @ PRZEMYSLAW PIATKOWSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участие Киева в очередной диверсии, на этот раз на железной дороге Польши, крайне примечательно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Представитель Кремля подчеркнул, что постоянно появляются сведения о причастности граждан Украины к актам саботажа и терроризма на объектах критической инфраструктуры, передает ТАСС.

    Песков добавил: «Сам тот факт, что опять фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры, примечателен».

    Он отметил, что подобные действия являются тревожным сигналом для стран Европы, включая Польшу, Германию и Францию, а также напомнил о «Северных потоках».

    Напомним, власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией.

    Спецслужбы Польши опознали двух граждан с Украины, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее обвинил Россию в причастности к взрыву на железнодорожных путях.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 18:04 • Новости дня
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС

    Сикорский: Президент Навроцкий готовит почву для выхода Польши из ЕС

    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил президента Кароля Навроцкого в том, что тот своей риторикой готовит общественность к выходу страны из Европейского союза, пишет польская пресса.

    Глава МИД Польши Сикорский заявил об опасности высказываний президента Кароля Навроцкого. По его словам, высказывания Навроцкого о том, что европейская интеграция – это заговор против Польши, и «не помогает ни Евросоюзу, ни самой стране» говорит о планах выхода страны из ЕС. «Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза», - цитирует Сикорского РИА «Новости»  со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

    Сикорский также отметил, что Навроцкий, как и любой гражданин, имеет право на собственное мнение, однако подчеркнул, что глава государства не должен «выдумывать опасность для суверенитета», поскольку это подрывает доверие к структурам Евросоюза и может дестабилизировать внутреннюю и внешнюю политику государства.

    Напомним, власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал у президента Навроцкого извинений за отказ утвердить повышения в званиях польских офицеров спецслужб.

    До этого власти Польши заявили о намерении подать в суд на Евросоюз из-за вынужденного приема мигрантов. А президент Навроцкий отказался реализовать в Польше миграционный пакт Евросоюза.

    Комментарии (10)
    20 ноября 2025, 09:20 • Новости дня
    Глава МИД Швеции помечтала о «100 пакетах санкций» против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард охарактеризовала как «слухи» сообщения о новом мирном плане США по Украине. Она призвала страны Запада продолжать оказывать давление на Россию, признавшись, что хотела бы, чтобы против России ввели «100 пакетов» санкций.

    Стенергард озвучила свое мнение о необходимости наращивать санкционное давление на Россию, передает ТАСС.

    Она назвала «слухами» сообщения о новом мирном плане США по Украине и подчеркнула, что подобные новости отвлекают внимание от реальных шагов по урегулированию ситуации. По мнению Стенергард, главная задача западных стран – усиление поддержки Киева и продолжение давления на Москву, поскольку именно это, по ее словам, может приблизить перемирие.

    Стенергард заявила: «Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов». Она предложила рассмотреть дополнительные ограничительные меры против судов, перевозящих российскую нефть, а также усилить давление на российские компании. Глава МИД добавила, что любая информация о переговорах преждевременна и не способствует успеху текущих инициатив.

    В октябре Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В ноябре Еврокомиссия заявила о подготовке двадцатого пакета ограничительных мер в отношении Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о подготовке Евросоюзом нового пакета санкций против России.

    Между тем правительство Венгрии собирается оспаривать отказ ЕС от закупки российского газа в суде.

    Комментарии (12)
    19 ноября 2025, 12:46 • Новости дня
    Польша закрыла последнее генконсульство России в Гданьске

    Сикорский объявил о закрытии последнего российского генконсульства в Гданьске

    Польша закрыла последнее генконсульство России в Гданьске
    @ Lisarlena (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Вера Басилая

    Польские власти приняли решение о прекращении работы последнего действующего генконсульства России в Гданьске, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о закрытии последнего функционирующего консульства России в стране, передает ТАСС.

    По его словам, принято решение отозвать разрешение на работу генерального консульства Российской Федерации в Гданьске. Сикорский озвучил это заявление во время выступления в Сейме, трансляция которого шла на телеканале TVP Info.

    Ранее временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш сообщил, что его пригласили в МИД Польши.

    Власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (5)
    20 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Орбан предрек крах евро при использовании активов России

    Орбан заявил о риске краха евро из-за изъятия замороженных российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что передача замороженных российских активов на финансирование Украины может привести к краху евро.

    Виктор Орбан предупредил о возможном обрушении евро в случае передачи ЕС замороженных российских активов Украине, указав на риски судебных конфликтов, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена выделить еще 135 млрд евро для поддержки Киева, однако Европейский союз не располагает такими средствами.

    «Долгая судебная волокита, множество судебных исков и крах евро. Вот что нас ждет, если мы выберем этот путь», – заявил Орбан.

    По мнению Орбана, такой шаг Евросоюза приведет к серьезным политическим последствиям для европейской валюты. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что использование российских активов несет угрозу стабильности финансовой системы всего ЕС.

    Ранее глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард предложила Евросоюзу изъять замороженные активы России для формирования нового пакета помощи Украине.

    Еврокомиссия рассмотрела три варианта финансирования Украины, одним из которых стала экспроприация российских активов до 2027 года.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что новый кредит для Киева станет обузой для будущих поколений европейцев.

    Орбан также сравнил инициативу поддержки Украины с покупкой водки алкоголику.

    Министерство финансов России разработало проект ответных мер на случай конфискации российских активов странами Запада.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 21:38 • Новости дня
    Названо число обученных в Испании солдат ВСУ

    Более 8 тыс. украинских военных прошли подготовку в Испании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку, сообщил МИД страны на Пиренеях.

    Более восьми тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку на территории Испании, передает ТАСС. Эта информация содержится в пресс-релизе министерства иностранных дел Испании, распространенном после встречи главы ведомства Хосе Мануэля Альбареса с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

    Напомним, власти Испании заняли седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Альбарес подчеркнул, что Испания будет продолжать предоставлять снаряжение и обучать солдат ВСУ. Также уточняется, что с начала спецоперации Мадрид уже выделил свыше 110 млн евро в качестве гуманитарной помощи и обещал направить около 600 млн евро на восстановление Украины.

    Кроме того, министр иностранных дел Испании подписал соглашение о совместной борьбе с так называемой российской дезинформацией в Латинской Америке.

    Встреча Альбареса и Ермака прошла в ходе визита в Испанию Владимира Зеленского.

    Сейчас Испания находится на седьмом месте в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД. Власти Испании выделяют Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

    А в конце лета российские военные нанесли удары ФАБ-3000 по позициям наемников из Испании.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе

    СМИ: Нехватка тротила в Европе замедлила поставки боеприпасов Киеву

    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе
    @ Wolf von Dewitz/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны НАТО испытали серьезный дефицит тротила, что затруднило поставки боеприпасов Евросоюзом на Украину и привело к росту цен, пишут СМИ.

    Дефицит тротила в странах НАТО, вызванный активными поставками вооружений в Израиль, существенно осложнил обеспечение Украины боеприпасами, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph. Единственный крупный завод по производству тротила в ЕС, принадлежащий Nitro-Chem и расположенный в Польше, большую часть своей продукции экспортирует в США, где тротил необходим для изготовления таких бомб, как МК-84 и BLU-109. Это привело к тому, что британские и европейские страны остро зависят от одного перегруженного предприятия.

    СМИ отмечают, что нехватка взрывчатки вынудила Киев сокращать использование артиллерии, а западные страны столкнулись с необходимостью спешно пополнять собственные запасы.

    The Daily Telegraph отмечает, что нехватка тротила на западных рынках спровоцировала резкий рост цен. За последние десятилетия стоимость одной тонны вещества в Британии увеличилась примерно с 837 до 33 тыс. фунтов. Это может сказаться не только на поле боя, но и навредить другим отраслям, например, производству электроники, поскольку металлы для нее добывают тоже с применением взрывчатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее рабочие центра в Лаврио в Греции заблокировали колонну из 18 грузовиков с 350 тоннами тротила для отправки на Украину.

    Финляндию превратили в производственную площадку для тротила и пороха НАТО.

    Во время учений альянса НАТО по подрыву тротила в Польше погибли два солдата.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 09:47 • Новости дня
    Захарова заявила о причастности ЕС к «схемам Миндича»

    Захарова заявила о причастности европейских политиков к схемам Миндича

    Захарова заявила о причастности ЕС к «схемам Миндича»
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ряд европейских политиков, включая главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и экс-главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, являлись участниками коррупционных схем украинского бизнесмена Тимура Миндича, а не сторонними наблюдателями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, европейские политики были не просто осведомлены, а напрямую участвовали в коррупционных схемах, которые организовал украинский бизнесмен Тимур Миндич, передает Радио Sputnik.

    Дипломат напомнила, что глава ЕК закупала вакцины для ЕС по СМС.

    «Вы считаете, у нее были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах и участвовали», – отметила Захарова.

    По ее словам, такие ключевые европейские фигуры, как фон дер Ляйен и бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, не только знали о происходящем, но и активно вовлекались в схемы. Дипломат подчеркивает, что деньги, которыми распоряжались друг через друга представители ЕС и Миндич, направлялись на счета, связанные с самими европейскими политиками.

    Захарова делает вывод, что все происходящее – это осознанные действия, а не простая халатность или неведение. Она подчеркивает, что суть происходящего – в участии западных политиков в схемах и контроле за распределением средств.

    Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер допустил, что польские власти могли помочь бизнесмену Тимуру Миндичу покинуть Украину.

    Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Миндич не способен организовать масштабную коррупционную схему и не является главой мафии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил идею фон дер Ляйен о помощи Украине с покупкой водки алкоголику.

    Комментарии (0)
    МИД: Япония до сих пор не признает итоги Второй мировой войны
    Бастрыкин завел дело против судьи Арбитражного суда Воронежской области Мальцевой
    В Раде зарегистрировали постановление об экстрадиции бежавших коррупционеров
    Каждый шестой конфискованный в России автомобиль передан в зону СВО
    Глава Минтранса рассказал о появлении профессии оператора беспилотного судна
    В Париже открылся памятник Пушкину
    Актер Кевин Спейси признал себя бездомным

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации