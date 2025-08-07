Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».10 комментариев
СБУ и польская разведка решили помешать размещению «Орешника» в Белоруссии
В Варшаве планируется закрытая встреча представителей СБУ, ГУР минобороны Украины и белорусской оппозиции для обсуждения мер против размещения ракетного комплекса «Орешник», сообщил источник в оппозиции.
Конференция «Новая Беларусь» и марш по центральным улицам Варшавы запланированы на 9-10 августа, передает РИА «Новости».
Собеседник указал, что на закрытую часть конференции приглашены представители СБУ, ГУР Минобороны Украины, польской Службы военной разведки и других зарубежных структур.
По его словам, ключевой темой будет координация усилий для противодействия планам по размещению российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» в Белоруссии. Особое внимание планируется уделить вопросам взаимодействия между спецслужбами и эмигрантскими группами для срыва этих намерений властей Белоруссии и России.
До этого сообщалось, что Белоруссия намерена принять на вооружение две установки «Орешника» до конца года.
Белорусский президент Александр Лукашенко объявлял о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску.
Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию закроется до конца года.