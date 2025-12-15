По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».0 комментариев
Президент поздравил красноярцев с открытием филиала Национального центра «Россия»
Президент России Владимир Путин направил приветствие жителям Красноярска по случаю открытия филиала Национального центра «Россия». Приветствие зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Приветствие главы государства зачитал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В обращении подчеркивается, что открытие Международной выставки-форума «Россия», а затем и Национального центра стало заметным событием для общественной, культурной и деловой жизни страны, сообщается на сайте Кремля.
Президент отметил, что миллионы людей получили возможность увидеть достижения современников, отечественных компаний и регионов, ознакомиться с богатством традиций и культур, которыми может гордиться вся страна.
«Ваш сибирский край славится богатой историей, значимым вкладом в укрепление российской государственности, в развитие отечественной экономики, промышленности, топливно-энергетического комплекса. И конечно, особое внимание в экспозиции уделено нынешним свершениям, реализации содержательных программ в сфере науки и образования, культуры и туризма, здравоохранения и спорта», – отметил Путин.
Президент выразил уверенность, что филиал Национального центра «Россия», расположенный на набережной Енисея, станет важным местом для делового и личного общения как для жителей, так и гостей края. В завершение Путин пожелал успехов и всего наилучшего.
