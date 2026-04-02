Минэнерго заявило о достаточности запасов светлых нефтепродуктов в России
Запасов светлых нефтепродуктов на внутреннем рынке страны достаточно, отрасль полностью готова к периоду сезонного роста спроса на топливо, сообщили в Минэнерго.
Запасов светлых нефтепродуктов на внутреннем рынке России достаточно, отрасль полностью готова к периоду сезонного роста спроса на топливо, передает ТАСС.
Как сообщили в Минэнерго, «в настоящее время на внутреннем рынке достаточно запасов светлых нефтепродуктов, перебоев с обеспечением регионов не зафиксировано, отрасль в полном объеме готова к периоду сезонного роста спроса».
В ведомстве подчеркнули, что стабильной ситуации способствует введение временного запрета на экспорт автомобильного бензина. Это решение приняло правительство для стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка, соответствующее постановление вступило в силу 2 апреля 2026 года.
Также продолжается действие временного запрета экспорта дизельного топлива для компаний, которые не являются производителями. Минэнерго отмечает, что министерство ежедневно взаимодействует с регионами и ведет планомерную работу по обеспечению стабильных поставок топлива потребителям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о полном запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года.
Правительство России продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина, дизеля, судового топлива и других газойлей до 28 февраля 2026 года.
Минэнерго России осуществляет ежедневный мониторинг топливного рынка и формирует запасы нефтепродуктов для стабилизации цен.