Участник «Времени героев» назначен замглавы Брянской области

Участник «Времени героев» Фроленков назначен замглавы Брянской области
Участник программы «Время героев» Андрей Фроленков, удостоенный звания Героя России, назначен заместителем губернатора Брянской области.
В июне 2025 года он вошел во второй поток программы, которую инициировал президент России Владимир Путин и которую реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В своем комментарии по случаю назначения Фроленков подчеркнул, что знания, полученные на президентской программе, будут востребованы на новой должности. По его словам, он намерен объединить военный опыт и новые управленческие компетенции для работы в интересах жителей региона, сделать приоритетом развитие Брянской области, поддержку семей и всестороннюю помощь ветеранам спецоперации.
Наставником Фроленкова на программе выступал полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Он отметил, что Фроленков отличается глубокой вовлеченностью и нацеленностью на результат, выразив уверенность в пользе его работы для региона.
Фроленков родился в Брянске в 1969 году, имеет ряд государственных наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, две медали «За отвагу» и медаль «За отличие в охране общественного порядка».
Ранее свыше 90 участников программы «Время героев» получили новые назначения: среди них Артем Жога, Евгений Первышов, Артур Орлов и Алексей Кондратьев. Герой России Владимир Сайбель стал заместителем председателя Комиссии по делам ветеранов при Президенте, а руководитель программы Мария Костюк избрана губернатором Еврейской автономной области.