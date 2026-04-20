Россиянам объяснили правила двойных выплат по больничному

Дмитрий Зубарев

Буцкая сообщила, что россияне, которые одновременно работают по трудовому договору и договору гражданско-правового характера, могут получить двойную оплату больничного, передает ТАСС.

Она пояснила: «Можно ли получать два страховых обеспечения в виде двух оплачиваемых больничных? Оказывается, можно», – отметила депутат.

Буцкая уточнила, что больничные рассчитываются отдельно: по трудовому договору не учитывается доход по гражданско-правовому контракту. Если же гражданин работает по нескольким гражданско-правовым договорам, выплата предоставляется одна, исходя из суммарного заработка, а работник сам выбирает заказчика для оформления больничного.

Главное условие – общая сумма страховых взносов за предыдущий год должна быть не ниже стоимости страхового года. Также Буцкая напомнила, что Минздрав сохранил право на выплаты по нетрудоспособности даже для родителей в декрете, если они трудоустроены на второй работе.

Согласно законодательству, больничные оплачиваются при заболевании, травме, болезни ребенка или необходимости ухода за родственником, а также по беременности и родам. Первые три дня больничного оплачиваются работодателем, остальные – Соцфондом, а размер выплаты зависит от стажа и средней зарплаты за два года. Максимальный размер пособия по больничному листу в 2026 году составляет 6,8 тыс. рублей в день, а минимальный – рассчитывается исходя из МРОТ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав России утвердил обновленные правила оформления больничных листов для родителей в декрете.

Президент Владимир Путин подписал закон об оплачиваемых больничных для самозанятых граждан.

Минтруд анонсировал пересмотр порядка начисления пособий по болезни для работников с несколькими работодателями.