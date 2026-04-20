Лукашенко назвал Путина и Трампа «императорами»

Tекст: Ольга Иванова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе, назвав их «императорами», передает RT.

Белорусский лидер подчеркнул, что лидеры России и США могут позволить себе рассуждать о всеобщей любви.

«Я и был далек, и сейчас тем более, от того, чтобы настроиться на всеобщую любовь. И знаете, я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», – заявил глава государства.

Политик добавил, что является руководителем среднеевропейской страны и осознает, что не обладает такими же возможностями. Именно поэтому, по его словам, у него выработалось спокойное отношение к любви, особенно после долгих лет на посту президента.

Ранее он назвал президента России великим человеком и волкодавом в политике.

Глава государства сообщил о наличии доверительных и честных отношений с Владимиром Путиным.