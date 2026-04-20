Дуров заявил о более десяти выдвинутых против него обвинениях во Франции

Tекст: Вера Басилая

Власти Франции предъявили основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову более десяти обвинений, передают «Вести». Об этом предприниматель сообщил в социальной сети X ( бывший Twitter, заблокирован в России).

Он подчеркнул, что каждое из выдвинутых обвинений предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

«Я горжусь тем, что нахожусь в одной лодке с Илоном Маском и другими людьми, ставшими мишенью кампании Макрона против цифровых прав», – заявил Дуров.

По словам Дурова, действия руководства Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном направлены на подавление свободы слова с помощью уголовных преследований. Он добавил, что французские прокуроры назначаются правительством и не обладают независимостью.

Ранее прокуратура Парижа предъявила предпринимателю обвинения в двенадцати преступлениях.

Дуров обвинил Евросоюз в насаждении цензуры через структуры Джорджа Сороса.

Также Дуров заявил, что Франция является единственной страной, которая уголовно преследует социальные сети за предоставление людям свободы.

Дуров ранее добился снятия ограничений на выезд из Франции.