    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    13 января 2026, 01:55 • Новости дня

    Юрист Соловьёв указал на ошибки в трудовой книжке, сокращающие размер пенсии

    Юрист Соловьёв указал на ошибки в трудовой, сокращающие размер пенсии

    Юрист Соловьёв указал на ошибки в трудовой книжке, сокращающие размер пенсии
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Некорректные записи в трудовой книжке способны привести к тому, что пенсионные выплаты окажутся ниже из-за непризнания стажа, предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

    По его словам, ответственность за правильное оформление документа лежит на кадровых работниках организаций, а небрежность может привести к тому, что Социальный фонд не засчитает определенный период работы в общий стаж, предупредил Соловьёв в беседе с агентством «Прайм».

    Особенно критичны неточности, допущенные десятилетия назад, до перехода на электронный учет, если нет возможности подтвердить спорную запись документально – например, если бывший работодатель находится на территории недружественных России государств. В подобных случаях восстановить стаж возможно только через суд при наличии косвенных доказательств: копий приказов, публикаций в СМИ, свидетельских показаний.

    «Кстати, зачеркивать неправильные данные в сведениях об образовании, специальности и работе нельзя. Чтобы их исправить, достаточно вписать верную информацию в свободной строке», – объяснил Соловьёв.

    Нередки ошибки в названии организации и несоответствие печатей, тогда требуется новая запись.

    При ошибках в записях об увольнении (неверная дата, реквизиты приказа) делается новая запись, а прежняя признается недействительной. Если на титульном листе трудовой книжки фамилия или дата рождения не совпадают с паспортом, в СФР могут не зачесть стаж и отказать в пенсии, особенно если не внесены изменения после смены фамилии.

    Согласно приказу Минтруда, если кадровик ошибся при заполнении титульного листа новой книжки, то ошибочный бланк уничтожается, а сотруднику выдается новый. Если в трудовой уже есть другие записи, ошибку вправе исправить только уполномоченное лицо: кадровый работник, руководитель или индивидуальный предприниматель.

    Кроме того, ошибки может исправить и другая организация в случае реорганизации, ликвидации или прекращения деятельности ИП, но для этого необходимы подтверждающие документы или заверенные копии приказов. Эксперт рекомендует вносить изменения сразу, чтобы избежать проблем с начислением пенсии в будущем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Говырин объяснил процедуру перерасчета пенсии за стаж до 1997 года. Юрист Горелкина рассказала о сферах деятельности с доплатами за 25 лет стажа.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как вырастут выплаты и пособия в 2026 году и составила полный обзор изменений.

    12 января 2026, 04:40 • Новости дня
    Иноагент Латынина признала правоту Путина и заявила о «наёживании» фейками
    Иноагент Латынина признала правоту Путина и заявила о «наёживании» фейками
    @ Анатолий Струнин/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Признанная в России иноагентом журналист Юлия Латынина, выступавшая с позиций либеральной общественности, заявила, что её долгие годы обманывали ею же воспеваемые СМИ, заставляя верить совсем не в то, что было на самом деле.

    «Я всегда смеялась, когда нам рассказывали, что за всем этим стояла Америка. Но переслушиваю пленку, на которой [помощник госсекретаря США Виктория] Нуланд в 2014-м году обсуждает, кого поставить руководить Украиной, и у меня ощущение, что меня грандиозно наёжили. И даже не с 14 года, а раньше. И я понимаю, что вся та картина, с которой мы радостно пришли к 22 году, была нарисована фейковыми красками на дырявом холсте. И что многие тезисы [президента России Владимира] Путина гораздо больше соответствовали действительности. И я понимаю, что мне врали», – приводит портал «Брянские новости» высказывание Латыниной в блоге.

    По её словам, она долгое время не стремилась разобраться в том, кто и что говорит, когда же принялась изучать материалы расследований, заметила значительные нестыковки и начала понимать, что между либеральной версией реальности и правдой зияет бездна.

    «И я понимаю, что мне врали», – несколько раз повторяет она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский летом 2025 года расширил санкционный список, включив в него российскую журналистку Юлию Латынину (признана Минюстом России иноагентом).

    12 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Вооруженных Сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщило Минобороны России.

    Завод занимался ремонтом и обслуживанием авиационной техники ВСУ, включая переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На территории предприятия также производились ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности, которые использовались для атак по гражданским объектам в глубине России.

    В результате удара были разрушены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома.

    Кроме того, в ходе массированной атаки с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и крылатых ракет «Калибр» в Киеве были поражены мощности двух предприятий, участвовавших в сборке ударных БПЛА для атак по территории России. По данным Минобороны, атака также затронула объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу оборонной промышленности Украины.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый раскрыл подробности удара «Орешником».

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    12 января 2026, 04:10 • Новости дня
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    Глава Минобороны Британии Хили заявил, что едва не попал под удар «Орешником»
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава британского Минобороны Джон Хили заявил таблоиду Sun о том, как едва не угодил под удар российского «Орешника», находясь в Киеве, и отметил, что момент оказался серьёзным.

    «Он сказал это после того, как опасно приблизился к российскому ракетному обстрелу. Источник сообщил, что он «чуть не попал» подо Львовом, где в четверг одновременно с атакой беспилотника на Киев была выпущена ракета «Орешник», в результате чего погибли четыре человека», – пишет британская Sun.

    Хили, чей поезд вынужденно остановился, сказал: «Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент и суровое напоминание о массированных обстрелах украинцев беспилотниками и ракетами в условиях минусовых температур».

    Напомним, Хили, находясь с визитом в Киеве, сказал представителям СМИ, что, если бы ему предстояло похитить мирового лидера по аналогии с действиями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником». Министр Хили заявил, что в Британии намерены создать новую ракету для ВСУ.

    При этом Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    12 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Глава подмосковных Химок подала в отставку и удалила аккаунты в соцсетях

    Глава Химом Землякова подала в отставку и удалила свои аккаунты в соцсетях

    Tекст: Денис Тельманов

    Елена Землякова ушла с поста главы подмосковных Химок и удалила все свои аккаунты в социальных сетях.

    Информацию об отставке подтвердила сама Елена Землякова, передает MSK1.ru. На вопрос журналистов она ответила: «Это правда».

    После своего заявления Землякова удалила официальные аккаунты в социальных сетях, где ранее размещались новости о деятельности администрации Химок.

    Портал сообщает, что временно исполняющей обязанности главы Химок назначена Инна Федотова. До этого она работала в аналогичной должности в администрации города Клин, куда была назначена в начале августа 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов провели задержание бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова по делу о мошенничестве.

    Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для заместителя главы Химок Ирины Жданкиной, обвиняемой во взяточничестве в особо крупном размере.

    Бывший заместитель руководителя Химок Николай Минаев заочно арестован по решению Тверского районного суда Москвы.

    12 января 2026, 15:46 • Новости дня
    Назван регион с самыми высокими сугробами в России

    В Коми зафиксировали самые высокие сугробы в России

    Назван регион с самыми высокими сугробами в России
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Самый высокий уровень сугробов в России этой зимой отмечен в Республике Коми, где высота снега достигла 76 сантиметров.

    Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    По его словам, слухи о рекордных сугробах в Подмосковье оказались преувеличены: в Черустях высота снега составляет 52 сантиметра, а в расположенных рядом областях снежный покров не превышает 45 сантиметров.

    Леус отметил, что в Костромской области уровень снега также составляет 52 сантиметра, во Владимирской области, в городе Гусь-Хрустальный, сугробы достигли 58 сантиметров, а в Нижегородской области – уже 60 сантиметров.

    «Самый высокий снежный покров не в Архангельской области, а в Коми, там намело сугробы высотой 76 сантиметров», – подчеркнул специалист. По его данным, такие показатели делают Коми лидером по высоте снежного покрова в России в этом сезоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичный регион оказался во власти очередного южного циклона, который принес снег, потепление и местами гололед.

    Метеоролог Евгений Тишковец отметил, что рабочая неделя будет умеренно морозной, а в понедельник под влиянием циклона пройдет снег с общим количеством до пяти мм при температуре от минус трех до минус восьми градусов.

    В Москве собрали почти 1 млн кубометров снега после сильного снегопада, начавшегося 8 января.

    12 января 2026, 15:39 • Новости дня
    Мирошник рассказал о массовых расстрелах ВСУ мирных жителей в Селидове

    Мирошник: ВСУ перед уходом из Селидово в массовом порядке убивали мирных жителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные подразделения Вооруженных сил Украины в Селидово Донецкой народной республики перед освобождением города российскими войсками в 2024 году массово убивали мирных жителей, включая инвалидов и пожилых людей, рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, подобные действия отмечались не только на улицах города, но и в многоквартирных домах, передает ТАСС. В квартирах были обнаружены тела мирных жителей, застреленных на близком расстоянии. Большинство погибших – это пожилые граждане и люди с ограниченной подвижностью, которые не могли самостоятельно эвакуироваться из города.

    «В последние дни пребывания их (ВСУ) в Селидове карательные группы ходили по улицам и расстреливали население, которое попадалось им на глаза. Точно так же проводились чистки и по многоэтажным зданиям, где в квартирах найдены тела людей, застреленных практически в упор. Среди них очень большое количество стариков, а также инвалидов, людей обездвиженных или с определенными проблемами передвижения, которые просто не могли покинуть эти территории», – заявил Мирошник.

    Ранее Мирошник сообщил, что в результате преступных действий украинских военных в Селидово погибли 130 человек.

    Он также заявил, что украинские боевики угрожали уничтожением всех жителей Селидово и расстреливали отказавшихся покинуть дома.

    12 января 2026, 18:42 • Новости дня
    Посольство России на Кипре сообщило о смерти сотрудника

    Tекст: Денис Тельманов

    В диппредставительстве подтвердили смерть сотрудника Панова и сообщили о поддержке его семьи, а также о подготовке репатриации тела на Родину.

    О смерти сотрудника посольства сообщило диппредставительство России на Кипре, передает ТАСС. В заявлении говорится: «С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 года ушел из жизни наш коллега, сотрудник посольства А.В.Панов».

    В посольстве подчеркнули, что считают произошедшее личной трагедией для семьи Панова, а также отметили, что оказали родным всю необходимую помощь.

    Диппредставительство уточнило, что взаимодействует с кипрскими компетентными органами для скорейшей репатриации тела Панова на Родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын посетил российское посольство в КНДР, чтобы почтить память умершего посла Александра Мацегоры.

    Российский генконсул в Гюмри Руслан Кандауров скончался после продолжительной болезни.

    Чрезвычайный и полномочный посол СССР в отставке Владимир Семенов умер на 98-м году жизни.

    12 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
    Mercedes-Benz зарегистрировал товарный знак в России
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания Mercedes-Benz зарегистрировала свой товарный знак в России, следует из электронной базы Роспатента.

    Заявка на регистрацию была подана концерном в сентябре, и ведомство уже приняло положительное решение, передает РИА «Новости».

    Теперь компания получила право заниматься производством и продажей легковых автомобилей, а также комплектующих и запчастей на территории России.

    Mercedes-Benz Group AG ранее назывался Daimler AG и является одним из ведущих мировых автопроизводителей. Концерн был основан в 1883 году и занимает лидирующие позиции по объему производства автомобилей.

    В 2022 году немецкий концерн заявил о прекращении своей деятельности на российском рынке.

    Ранее Toyota зарегистрировала новый товарный знак в России.

    В декабре немецкий автогигант Audi официально зарегистрировал свой товарный знак в России сроком до 2035 года, подав заявку спустя более трех лет после остановки локального производства.

    12 января 2026, 20:32 • Новости дня
    Назначена дата аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Аукцион по продаже аэропорта Домодедово назначили на 20 января

    Tекст: Валерия Городецкая

    Аукцион по продаже «ДМЕ холдинга», управляющего активами аэропорта Домодедово и связанными с ним компаниями, состоится 20 января 2026 года.

    Организаторы торгов сообщили, что заявки на участие можно будет подавать с 13 по 19 января, передает ТАСС. Стартовая цена составляет 132,266 млрд руб., а размер задатка определен в 26,45 млрд руб.

    Согласно условиям, договор купли-продажи планируется подписать в течение пяти дней после завершения торгов и подведения итогов.

    В ноябре глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что ведомство сохраняет действующий план по продаже аэропорта Домодедово.

    Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово, подчеркнув, что судебный спор длится много лет и не связан с национализацией.

    12 января 2026, 06:58 • Новости дня
    Экономист Балынин сообщил, при каком условии пенсия вырастет более чем вдвое

    Tекст: Катерина Туманова

    Размер страховой пенсии по старости в России можно значительно увеличить, если оформить выплаты позднее момента возникновения права на них, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

    По словам эксперта, cамая большая прибавка будет в случае, если задержаться с выходом на пенсию на 10 лет – тогда размер выплаты вырастет в 2,26 раза.

    «Механизм работает через повышающие коэффициенты, которые применяются одновременно к индивидуальному пенсионному коэффициенту (ИПК) и к фиксированной выплате. Если обратиться за пенсией на год позже, коэффициенты составят 1,07 для ИПК и 1,056 для фиксированной выплаты. При обращении на три года позже они вырастут до 1,24 и 1,19, на пять лет – до 1,45 и 1,36, на семь лет – до 1,74 и 1,58, а при отсрочке на десять лет – до 2,32 и 2,11 соответственно», – рассказал Балынин «Газете.Ru».

    Он рассчитал, что при 150 ИПК размер страховой пенсии в январе 2026 года может составить 33 098,69 рубля. Если отсрочить оформление на год, выплата увеличится до 35 281,41 рубля, что больше на 7%. Если отсрочка составит три года, пенсия вырастет до 40 563,14 рубля (на 23% больше), при отсрочке на пять лет – до 47 130,48 рубля (на 42% больше), на семь лет – до 56 058,17 рубля (в 1,69 раза больше), а на десять лет – до 74 776,18 рубля (в 2,26 раза больше).

    Экономист отметил, что решение о более позднем обращении за пенсией остается добровольным и зависит от личной пенсионной стратегии гражданина.

    По данным Социального фонда России на 16 декабря 2025 года, средний размер пенсии в стране составляет 23 530 рублей. При этом уровень выплат у работающих пенсионеров ниже – 21 373 рубля, у неработающих – 24 006 рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД,  эксперты назвали размер соцпенсии после индексации в апреле 2026 года. Профессор Сафонов рассказал о росте страховых пенсий с января на 7,6%.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила гид по накопительной пенсии 2026: что это такое, как получить и кому положена.

    12 января 2026, 05:11 • Новости дня
    Мирошник назвал число расстрелянных ВСУ в Селидово мирных жителей

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате преступных действий украинских военных в Селидово погибли 130 человек, что привело к массовому бегству населения из прифронтовых районов, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «Безусловно, это всё зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть, как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики. Ну, в Селидово они вышли, 130 человек расстреляли», – сказал он РИА «Новости».

    Посол добавил, что после подобных зверств значительная часть жителей была вынуждена покинуть прифронтовые районы, а на данный момент продолжается работа по подсчету числа выживших.

    Селидово, расположенное примерно в 40 км северо-западнее Донецка, имеет стратегическое значение и было освобождено российскими войсками в октябре 2024 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате агрессии Украины с 2014 года убиты более 7 тыс. мирных жителей. ВСУ убили женщину, бежавшую из Красноармейска. Два мирных жителя получили ранения в конце декабря при атаке ВСУ на Селидово.

    12 января 2026, 23:33 • Новости дня
    Космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС
    Космонавт Сергей Кудь-Сверчков стал командиром МКС
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Должность командира Международной космической станции (МКС) появилась в 2000 году. Сергей Кудь-Сверчков стал 36-м российским командиром станции, напомнили в Telegram-канале Роскосмоса.

    «В космическом доме прошла церемония передачи командования станцией. Астронавт Майкл Финк передал символический ключ от МКС космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. По традиции после передачи командования прозвучал удар в корабельный колокол», – сообщили в Роскосмосе.

    В ведомстве уточнили, что в 2025 году российские космонавты дважды возглавляли станцию: марте командование принял Алексей Овчинин, в августе – Сергей Рыжиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МКС в декабре впервые за 25 лет приняла восемь кораблей одновременно. Рыжиков передал руководство МКС американскому и российскому коллегам. Космонавт Кудь-Сверчков рассказал о 40-минутной ночи на орбите.

    12 января 2026, 22:33 • Новости дня
    Международная ассоциация авиатранспорта изменила правила провоза пауэрбанков

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная ассоциация авиатранспорта (IATA) скорректировала правила провоза пауэрбанков и батареек ради безопасности пассажиров самолетов.

    В документе, представленном Ассоциацией, указано, что аккумуляторы, литиевые батарейки для портативных электронных устройств разрешается перевозить только в ручной клади.

    «Изделия, которые в первую очередь предназначены для использования в качестве источника питания, например, блоки питания, считаются запасными батареями. Эти батареи должны быть индивидуально защищены для предотвращения короткого замыкания», – отмечается в рекомендациях.

    IATA также дает рекомендации о том, столько лития должны содержать литий-металлические аккумуляторы (не более 2 г).

    «Каждому пассажиру разрешается взять с собой не более 20 запасных батареек. Аккумуляторы должны иметь напряжение не более 12 В и мощность не более 100 Втч. На каждого человека может приходиться не более двух запасных батареек», – сказано там.

    Кроме того, пассажирам запрещается заряжать пауэрбанки и другие устройства от источников питания в самолете во время руления, взлета и посадки.

    На верхних полках в салоне перевозить пауэрбанки запрещается. Их допустимо расположить под сиденьем или в кармане спинки кресла впереди.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, турецкая авиакомпания AJet ещё в августе запретила использование пауэрбанков на борту. Власти США в мае ввели запрет на пересылку литиевых аккумуляторов. Авиакомпании мира приостановили полеты Boeing 787 Dreamliner из-за возгорания аккумуляторной батареи. Авиакомпания Air Busan запретила провоз пауэрбанков в ручной клади.

    12 января 2026, 23:45 • Новости дня
    Силы ПВО ликвидировали более 75 дронов ВСУ за три часа над регионами России
    Силы ПВО ликвидировали более 75 дронов ВСУ за три часа над регионами России
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские силы ПВО за три часа понедельника перехватили и уничтожили над регионами России, акваториями Черного и Азовского морей 78 украинских БПЛА, доложило в Telegram-канале Минобороны России.

    «С 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написали в канале.

    В оборонном ведомстве уточники, что 36 дронов было сбито над территорией Республики Крым, 14 БПЛА уничтожено над Орловской областью, восемь беспилотников – над Липецкой областью.

    Ещё четыре дрона ликвидировали над Тульской областью, два – над Брянской. По одному беспилотнику сбили над Воронежской и Ростовской областями.

    Над акваториями Азовского и Черного морей уничтожили по шесть дронов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за четыре часа вечером понедельника  уничтожили 56 украинских БПЛА над регионами России.

    12 января 2026, 03:40 • Новости дня
    Эксперт рассказала о праве работодателя отправить сотрудника на психосвидетельствование

    У работодателя появилось право отправить сотрудника на психосвидетельствование

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские компании с марта 2026 года смогут отправлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование при выявлении признаков психических расстройств на обязательных медосмотрах, сообщила доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева.

    «Изменения касаются отдельного указания возможности работодателя направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников признаков психического расстройства», – сказала Соловьева РИА «Новости».

    Соловьева подчеркнула, что нововведение позволит работодателям оперативно  реагировать на изменения психического состояния сотрудников. По итогам психиатрического освидетельствования гражданин может быть временно признан неспособным осуществлять определенные виды деятельности из-за психрасстройства.

    Процедура освидетельствования включает консультацию врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза, а также проведение психопатологического обследования. Новые правила начнут действовать с первого 1 марта 2026 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России произошел структурный сдвиг рынка труда. Россиянам напомнили, что январь будет самым коротким рабочим месяцем. Юрист Петкилёв рассказал, как взять отпуск после новогодних праздников.

