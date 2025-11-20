Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Юрист Горелкина рассказала о сферах деятельности с допвыплатами за стаж
В российских организациях предусмотрены специальные выплаты для работников, подтвердивших стаж работы не менее 25 лет на определенных должностях, сообщила заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.
Юрист объяснила, что такие доплаты чаще встречаются в трудоемких отраслях, где длительный стаж сопровождается высокими профессиональными нагрузками или специфическими условиями труда.
Право на государственные надбавки имеют пожарные, спасатели, работники угольной промышленности и члены летных экипажей гражданских судов. Для оформления надбавки требуется подать пакет документов в Социальный фонд, включая сведения, подтверждающие стаж и характер профессиональной деятельности, пояснила Горелкина агентству «Прайм».
Корпоративные надбавки предоставляются отдельными компаниями на основании подтвержденного стажа в организации или в соответствующей профессиональной области. Для этого необходимы трудовая книжка, справки, документы о квалификации и иные данные, которые подтверждают длительность и специфику работы. Окончательное решение принимается кадровыми службами компаний после анализа поданных бумаг.
Особенно важно для получения надбавки подтвердить, что вся работа подпадает под требования корпоративной системы поощрения. В промышленности, авиации и других сферах с отраслевым подходом проверяются только периоды труда на соответствующих должностях и в нужных условиях. Иногда стаж по конкретным позициям проверяют отдельно для корректного подсчета.
Размер доплаты может быть как фиксированным, так и индивидуальным, зависит от финансовой политики компании, оклада, уровня ответственности и подтвержденного стажа. Специалист подчеркнула, что суммы выплат могут сильно различаться даже внутри одной отрасли.
