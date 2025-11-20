Юрист Горелкина рассказала о сферах деятельности с доплатами за 25 лет стажа

Юрист Горелкина рассказала о сферах деятельности с допвыплатами за стаж

Tекст: Катерина Туманова

Юрист объяснила, что такие доплаты чаще встречаются в трудоемких отраслях, где длительный стаж сопровождается высокими профессиональными нагрузками или специфическими условиями труда.

Право на государственные надбавки имеют пожарные, спасатели, работники угольной промышленности и члены летных экипажей гражданских судов. Для оформления надбавки требуется подать пакет документов в Социальный фонд, включая сведения, подтверждающие стаж и характер профессиональной деятельности, пояснила Горелкина агентству «Прайм».

Корпоративные надбавки предоставляются отдельными компаниями на основании подтвержденного стажа в организации или в соответствующей профессиональной области. Для этого необходимы трудовая книжка, справки, документы о квалификации и иные данные, которые подтверждают длительность и специфику работы. Окончательное решение принимается кадровыми службами компаний после анализа поданных бумаг.

Особенно важно для получения надбавки подтвердить, что вся работа подпадает под требования корпоративной системы поощрения. В промышленности, авиации и других сферах с отраслевым подходом проверяются только периоды труда на соответствующих должностях и в нужных условиях. Иногда стаж по конкретным позициям проверяют отдельно для корректного подсчета.

Размер доплаты может быть как фиксированным, так и индивидуальным, зависит от финансовой политики компании, оклада, уровня ответственности и подтвержденного стажа. Специалист подчеркнула, что суммы выплат могут сильно различаться даже внутри одной отрасли.

