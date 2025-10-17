Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

Общие изменения в социальной сфере

В 2026 году на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки будет направлено более 18,7 трлн рублей. Это рекордная сумма, которая позволит существенно повысить уровень материального обеспечения граждан.

Ключевые принципы индексации:

социальные выплаты индексируются по уровню фактической инфляции;

прогнозируемый уровень инфляции составляет 6,8%;

индексация происходит поэтапно в течение года;

приоритет отдается поддержке семей с детьми.

Индексация пенсий

Страховые пенсии

С 1 января 2026 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%. Это касается:

пенсий по старости;

пенсий по инвалидности;

пенсий по случаю потери кормильца.

Социальные пенсии

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии увеличатся на 6,8%. Это коснется:

социальных пенсий по старости;

социальных пенсий по инвалидности;

социальных пенсий детям-сиротам.

Детские пособия и материнский капитал

Единовременные пособия

С 1 февраля 2026 года:

пособие при рождении ребенка – 28 773,00 рубля;

пособие при усыновлении ребенка – 28 773,00 рубля;

пособие при передаче ребенка на воспитание в семью – 28 154,09 рубля.

Материнский капитал

С 1 февраля 2026 года материнский капитал будет проиндексирован:

на первого ребенка – 737 200 рублей (увеличение на 46 933,05 рубля);

на второго и последующих детей – 974 100 рублей (увеличение на 61 937,91 рубля).

«Материнский капитал будет проиндексирован 1 февраля 2026 года, но окончательный размер увеличения пока не установлен, – пояснила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. – Но мы понимаем, что индексация материнского капитала будет на реальный, а не на прогнозный размер инфляции по году. То есть понятно будет ближе уже к середине или к концу января 2026 года».

Ежемесячные детские пособия

С 1 января 2026 года:

пособие по уходу за ребенком до полутора лет (для работающих) – до 83 021,18 руб. в месяц;

пособие по уходу за ребенком до полутора лет (для неработающих граждан) — 10 558,50 руб. в месяц.

Пособия по беременности и родам

Максимальные размеры

С 1 января 2026 года:

максимальное пособие по беременности и родам – 955 836 рублей;

максимальное пособие по временной нетрудоспособности – 6800 рублей в день.

Расчет пособий

Пособия рассчитываются исходя из:

среднего заработка за два предыдущих года;

максимального лимита страховых взносов;

продолжительности отпуска по беременности и родам.

Новая ежегодная семейная выплата

«Это новая мера помощи. И к ее запуску надо готовиться уже сейчас. Отладить все процессы заранее, донастроить информационные системы, чтобы процедуры были просты и понятны для людей, не возникало никаких сбоев», – отметил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии о снижении уровня бедности, сокращении неравенства и увеличении реальных доходов граждан.

Условия получения

С июня 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут ежегодно возвращать часть уплаченного НДФЛ (даты начала приема заявлений определяет правительство РФ):

Рассчитывать на выплату могут родители, усыновители или опекуны, у которых есть российское гражданство.

Все члены семьи должны постоянно проживать на территории страны и быть налоговыми резидентами РФ.

Родители должны получать официальную зарплату, которая облагается НДФЛ.

В семье воспитывается как минимум два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет (или до 23 лет при очном обучении в школе, колледже или вузе – исправлено: было «учатся очно в вузе или колледже»).

Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе проживания. Расчеты проводят на основе данных за предыдущий год: если родители подали заявление на выплату в 2026 году, будет учитываться прожиточный минимум, действовавший в 2025 году.

При назначении выплаты также учитывается наличие у семьи движимого и недвижимого имущества (перечень имущества и доходов утвердит правительство).

Механизм выплаты

В течение года семья платит НДФЛ по стандартной ставке 13%.

По итогам года размер выплаты определяется как разница между НДФЛ по ставке 13% и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%.

Государство возвращает семьям излишне удержанные 7% НДФЛ.

Минимальный размер оплаты труда

Повышение МРОТ

С 1 января 2026 года МРОТ увеличится до 27 093 рублей в месяц (увеличение на 4653 рубля).

Влияние на социальные выплаты

Повышение МРОТ повлияет на:

минимальные размеры детских пособий;

пособия по безработице;

компенсации и другие социальные выплаты;

расчет страховых взносов.

Региональные выплаты

Многодетные семьи

Регионы могут устанавливать дополнительные выплаты:

ежемесячные пособия на третьего и последующих детей;

компенсации за детский сад;

льготы на коммунальные услуги;

бесплатное питание в школах.

Поддержка инвалидов

С 1 февраля 2026 года увеличатся:

ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ);

компенсации за лекарства;

пособия по уходу за инвалидами;

реабилитационные выплаты.

Ветераны и участники боевых действий

Планируется увеличение:

ежемесячных денежных выплат;

компенсаций за санаторно-курортное лечение;

пособий на проезд;

жилищных субсидий.

Порядок получения выплат

Автоматическая индексация

Большинство выплат индексируются автоматически:

пенсии всех видов;

ежемесячные детские пособия;

пособия по беременности и родам;

пособия по временной нетрудоспособности.

Подача заявлений

Требуют подачи заявлений:

материнский капитал;

новая ежегодная семейная выплата;

региональные пособия;

компенсации и льготы.

Документы для оформления

Основной пакет документов:

паспорт заявителя;

свидетельства о рождении детей;

справка о доходах семьи;

справка о составе семьи;

банковские реквизиты.

Календарь изменений

Январь 2026

индексация страховых пенсий на 7,6%;

повышение МРОТ до 27 093 рублей.

Февраль 2026

индексация материнского капитала;

увеличение пособий по беременности и родам;

увеличение единовременных пособий при рождении ребенка.

Апрель 2026

индексация социальных пенсий на 6,8%;

пересмотр региональных выплат.

Июнь 2026

введение ежегодной семейной налоговой выплаты;

начало приема заявлений на льготное налогообложение.

Практические рекомендации

Для получателей пенсий

Проверьте размер пенсии после индексации. Обратитесь в ПФР при обнаружении ошибок. Подайте документы на перерасчет при необходимости. Используйте льготы по оплате ЖКУ и лекарств.

Для семей с детьми

Оформите материнский капитал – это можно сделать в любое время после рождения/усыновления ребенка. Подайте заявление на новую ежегодную семейную налоговую выплату. Проверьте право на региональные пособия. Оформите льготы в детском саду и школе.

Для работающих граждан

Проверьте размер пособий по временной нетрудоспособности. Оформите больничный при необходимости. Подайте документы на декретные выплаты. Используйте налоговые льготы для семей с детьми.

Заключение

2026 год станет знаковым для социальной сферы России. Планируемые изменения направлены на существенное повышение уровня жизни граждан, особенно семей с детьми и пенсионеров. Общий объем финансирования социальных мер превысит 18,7 трлн рублей, что является рекордным показателем.

Ключевые изменения:

индексация пенсий на 7,6% и 6,8%;

увеличение материнского капитала до 974 100 рублей;

введение новой ежегодной семейной выплаты;

повышение МРОТ до 27 093 рублей;

рост детских пособий и пособий по беременности и родам.

Гражданам рекомендуется своевременно оформлять документы и обращаться в соответствующие ведомства для получения всех положенных выплат и льгот.