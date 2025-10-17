  • Новость часаПолитолог: У Путина для встречи с Трампом в Венгрии есть два маршрута
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новая война за Афганистан зависит от решения Китая
    Эксперты предположили маршрут самолета Путина в Венгрию на саммит с Трампом
    Военкор Иван Зуев погиб в Запорожской области
    Дмитриев предложил соединить Россию и США подземным тоннелем
    Авиаэксперт: Путина на части пути в Венгрию могут сопровождать самолеты ВКС
    Трамп после разговора с Путиным изменил позицию по «Томагавкам»
    Подполье сообщило об ударе по натовским самолетам в Кривом Роге
    Арестовано имущество бывшего топ-менеджера «Альфа-Банка» Галицкого
    Вучич назвал возможные темы саммита Путина и Трампа в Венгрии
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Ненависть как государственный принцип Эстонии

    Эстония четко выбрала курс и уверенно носит ошейник «маленькой собачки Европы». Вполне по дедушке Крылову, слон-Россия ее не замечает. Но в НАТО и ЕС Таллин имеет свой голос, свой вес и свою немаловажную роль: как только потребуется, страну-собачку всегда можно будет спустить с поводка.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как должно выглядеть «Интерчтение»

    И Россия, и страны Глобального Юга/Востока достаточно сильны в культурном отношении, чтобы сбросить символическое иго западных премиальных институций вроде Нобелевки. Надо просто решиться сделать это и последовательно идти этим путем.

    4 комментария
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    3 комментария
    17 октября 2025, 11:35 • Справки

    Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

    Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    Общие изменения в социальной сфере

    В 2026 году на обеспечение пенсионных выплат, страховых пособий и предоставление мер социальной поддержки будет направлено более 18,7 трлн рублей. Это рекордная сумма, которая позволит существенно повысить уровень материального обеспечения граждан.

    Ключевые принципы индексации:

    • социальные выплаты индексируются по уровню фактической инфляции;

    • прогнозируемый уровень инфляции составляет 6,8%;

    • индексация происходит поэтапно в течение года;

    • приоритет отдается поддержке семей с детьми.

    Индексация пенсий

    Страховые пенсии

    С 1 января 2026 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%. Это касается:

    • пенсий по старости;

    • пенсий по инвалидности;

    • пенсий по случаю потери кормильца.

    Социальные пенсии

    С 1 апреля 2026 года социальные пенсии увеличатся на 6,8%. Это коснется:

    • социальных пенсий по старости;

    • социальных пенсий по инвалидности;

    • социальных пенсий детям-сиротам.

    Детские пособия и материнский капитал

    Единовременные пособия

    С 1 февраля 2026 года:

    • пособие при рождении ребенка – 28 773,00 рубля;

    • пособие при усыновлении ребенка – 28 773,00 рубля;

    • пособие при передаче ребенка на воспитание в семью – 28 154,09 рубля.

    Материнский капитал

    С 1 февраля 2026 года материнский капитал будет проиндексирован:

    • на первого ребенка – 737 200 рублей (увеличение на 46 933,05 рубля);

    • на второго и последующих детей – 974 100 рублей (увеличение на 61 937,91 рубля).

    «Материнский капитал будет проиндексирован 1 февраля 2026 года, но окончательный размер увеличения пока не установлен, – пояснила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. – Но мы понимаем, что индексация материнского капитала будет на реальный, а не на прогнозный размер инфляции по году. То есть понятно будет ближе уже к середине или к концу января 2026 года».

    Ежемесячные детские пособия

    С 1 января 2026 года:

    • пособие по уходу за ребенком до полутора лет (для работающих) – до 83 021,18 руб. в месяц;

    • пособие по уходу за ребенком до полутора лет (для неработающих граждан) — 10 558,50 руб. в месяц.

    Пособия по беременности и родам

    Максимальные размеры

    С 1 января 2026 года:

    • максимальное пособие по беременности и родам – 955 836 рублей;

    • максимальное пособие по временной нетрудоспособности – 6800 рублей в день.

    Расчет пособий

    Пособия рассчитываются исходя из:

    • среднего заработка за два предыдущих года;

    • максимального лимита страховых взносов;

    • продолжительности отпуска по беременности и родам.

    Новая ежегодная семейная выплата

    «Это новая мера помощи. И к ее запуску надо готовиться уже сейчас. Отладить все процессы заранее, донастроить информационные системы, чтобы процедуры были просты и понятны для людей, не возникало никаких сбоев», – отметил председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии о снижении уровня бедности, сокращении неравенства и увеличении реальных доходов граждан.

    Условия получения

    С июня 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут ежегодно возвращать часть уплаченного НДФЛ (даты начала приема заявлений определяет правительство РФ):

    • Рассчитывать на выплату могут родители, усыновители или опекуны, у которых есть российское гражданство.

    • Все члены семьи должны постоянно проживать на территории страны и быть налоговыми резидентами РФ.

    • Родители должны получать официальную зарплату, которая облагается НДФЛ.

    • В семье воспитывается как минимум два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет (или до 23 лет при очном обучении в школе, колледже или вузе – исправлено: было «учатся очно в вузе или колледже»).

    • Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе проживания. Расчеты проводят на основе данных за предыдущий год: если родители подали заявление на выплату в 2026 году, будет учитываться прожиточный минимум, действовавший в 2025 году.

    • При назначении выплаты также учитывается наличие у семьи движимого и недвижимого имущества (перечень имущества и доходов утвердит правительство).

    Механизм выплаты

    • В течение года семья платит НДФЛ по стандартной ставке 13%.

    • По итогам года размер выплаты определяется как разница между НДФЛ по ставке 13% и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%.

    • Государство возвращает семьям излишне удержанные 7% НДФЛ.

    Минимальный размер оплаты труда

    Повышение МРОТ

    С 1 января 2026 года МРОТ увеличится до 27 093 рублей в месяц (увеличение на 4653 рубля).

    Влияние на социальные выплаты

    Повышение МРОТ повлияет на:

    • минимальные размеры детских пособий;

    • пособия по безработице;

    • компенсации и другие социальные выплаты;

    • расчет страховых взносов.

    Региональные выплаты

    Многодетные семьи

    Регионы могут устанавливать дополнительные выплаты:

    • ежемесячные пособия на третьего и последующих детей;

    • компенсации за детский сад;

    • льготы на коммунальные услуги;

    • бесплатное питание в школах.

    Поддержка инвалидов

    С 1 февраля 2026 года увеличатся:

    • ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ);

    • компенсации за лекарства;

    • пособия по уходу за инвалидами;

    • реабилитационные выплаты.

    Ветераны и участники боевых действий

    Планируется увеличение:

    • ежемесячных денежных выплат;

    • компенсаций за санаторно-курортное лечение;

    • пособий на проезд;

    • жилищных субсидий.

    Порядок получения выплат

    Автоматическая индексация

    Большинство выплат индексируются автоматически:

    • пенсии всех видов;

    • ежемесячные детские пособия;

    • пособия по беременности и родам;

    • пособия по временной нетрудоспособности.

    Подача заявлений

    Требуют подачи заявлений:

    • материнский капитал;

    • новая ежегодная семейная выплата;

    • региональные пособия;

    • компенсации и льготы.

    Документы для оформления

    Основной пакет документов:

    • паспорт заявителя;

    • свидетельства о рождении детей;

    • справка о доходах семьи;

    • справка о составе семьи;

    • банковские реквизиты.

    Календарь изменений

    Январь 2026

    • индексация страховых пенсий на 7,6%;

    • повышение МРОТ до 27 093 рублей.

    Февраль 2026

    • индексация материнского капитала;

    • увеличение пособий по беременности и родам;

    • увеличение единовременных пособий при рождении ребенка.

    Апрель 2026

    • индексация социальных пенсий на 6,8%;

    • пересмотр региональных выплат.

    Июнь 2026

    • введение ежегодной семейной налоговой выплаты;

    • начало приема заявлений на льготное налогообложение.

    Практические рекомендации

    Для получателей пенсий

    1. Проверьте размер пенсии после индексации.

    2. Обратитесь в ПФР при обнаружении ошибок.

    3. Подайте документы на перерасчет при необходимости.

    4. Используйте льготы по оплате ЖКУ и лекарств.

    Для семей с детьми

    1. Оформите материнский капитал – это можно сделать в любое время после рождения/усыновления ребенка.

    2. Подайте заявление на новую ежегодную семейную налоговую выплату.

    3. Проверьте право на региональные пособия.

    4. Оформите льготы в детском саду и школе.

    Для работающих граждан

    1. Проверьте размер пособий по временной нетрудоспособности.

    2. Оформите больничный при необходимости.

    3. Подайте документы на декретные выплаты.

    4. Используйте налоговые льготы для семей с детьми.

    Заключение

    2026 год станет знаковым для социальной сферы России. Планируемые изменения направлены на существенное повышение уровня жизни граждан, особенно семей с детьми и пенсионеров. Общий объем финансирования социальных мер превысит 18,7 трлн рублей, что является рекордным показателем.

    Ключевые изменения:

    • индексация пенсий на 7,6% и 6,8%;

    • увеличение материнского капитала до 974 100 рублей;

    • введение новой ежегодной семейной выплаты;

    • повышение МРОТ до 27 093 рублей;

    • рост детских пособий и пособий по беременности и родам.

    Гражданам рекомендуется своевременно оформлять документы и обращаться в соответствующие ведомства для получения всех положенных выплат и льгот.

    Главное
    Российские войска освободили три поселка в зоне СВО
    Зеленский в США встретился с производителем ракет «Томагавк» и систем «Пэтриот»
    Politico: ЕС намерен привлечь еще 25 млрд евро активов России для Киева
    Экс-советнику Трампа Болтону предъявили обвинения в США
    Полковник Рандрианирина стал президентом Мадагаскара на переходный период
    Жители Одессы испугались массовых поисков пророссийских подпольщиков
    Стало известно о заработке Макаревича в России с начала СВО

    Трамп поспешил с отказом Индии от российской нефти

    Сенсация от Дональда Трампа, что Индия решила все-таки отказаться от российской нефти, оказалась односторонней. В МИД Индии этого не подтвердили. Правда, западные СМИ распространили версию о том, что Трамп просто должен был держать такие договоренности в тайне, но не сдержался. Что же на самом деле скрывается за этой странной историей? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин и Трамп неспроста выбрали Будапешт для саммита по Украине

    Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Подготовка к встрече начнется уже на следующей неделе. Выбор Венгрии комфортен Москве и Вашингтону из-за дружественных отношений с Виктором Орбаном. А вот ЕС и Киев поставлены в сложную ситуацию: в Брюсселе и Киеве не любят Орбана, а Украине столица Венгрии навевает воспоминания еще и о Будапештском меморандуме. Чего ждать России и миру от нового саммита? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел

    Новая война за Афганистан зависит от решения Китая

    Между Пакистаном и Афганистаном, которым сейчас руководит «Талибан», возобновились бои: стороны не смогли выдержать даже 48 часов перемирия, о котором договорились в среду. Кому нужна эта война и каковы ее перспективы, учитывая, что у Пакистана есть ядерная бомба, а у талибов – американское оружие, включая ракеты и авиацию? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Европа хочет продлить войну на три года

      «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Как отдыхаем в январе 2026 года: сколько продлятся новогодние каникулы

      В январе 2026 года россиян ждет рекордно длительный период новогодних каникул. Официально утвержденный календарь праздничных дней предусматривает, что отдых в начале года растянется почти на две недели. Это сделает январь 2026-го самым коротким рабочим месяцем, а граждане смогут провести новогодние праздники с максимальным размахом.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации