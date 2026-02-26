При ударе ВСУ по Брянской области ранена жительница города Клинцы

Tекст: Денис Тельманов

Об ударе по городу Клинцы Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ нанесли удар по населенному пункту, в результате чего пострадала мирная жительница.

Богомаз отметил: «ВСУ нанесли удар по городу Клинцы. В результате варварской атаки, к сожалению, ранена мирная жительница». Женщина была доставлена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

В результате атаки также были повреждены жилой дом и легковой автомобиль. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы, указал губернатор региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики ударили беспилотником по гражданскому автомобилю недалеко от населенного пункта Чайки в Белгородской области, в результате чего погиб водитель.

Украинский беспилотник атаковал населенный пункт Кременная в ЛНР, один мирный житель погиб и еще один получил ранения.

В поселке Степное Краснояружского округа Белгородской области украинский беспилотник нанес удар по автомобилю, серьезно пострадал мирный житель, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.