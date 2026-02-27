  • Новость часаНовак: Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на 1%
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Скачко: Зеленский способен на силовую провокацию против Венгрии
    У экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова нашли богатства на 533 млн рублей
    Мелании Трамп доверили возглавить заседание Совбеза ООН
    Российские войска освободили днепропетровскую Краснознаменку
    Эксперт объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану
    Зеленский: Россия не сможет добиться победы на поле боя
    Партия Стармера потерпела поражение на выборах в Манчестере
    Путин поручил организовать продажу лекарств через «Почту России»
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    12 комментариев
    27 февраля 2026, 15:04 • В мире

    Пакистан начал «открытую войну» с Афганистаном из-за британской линии

    Пакистан начал «открытую войну» с Афганистаном из-за британской линии
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Анастасия Куликова
    Рафаэль Фахрутдинов

    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану. Исламабад обвинил талибов в том, что они «превратились в колонию Индии» и собрали в стране «террористов со всего мира». Российский МИД призвал стороны вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем. К чему приведет очередная эскалация в регионе и что она значит для Москвы?

    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану. С таким заявлением выступил министр обороны страны Хаваджа Асиф. Он обвинил талибов в том, что они «превратились» в «колонию Индии», собрали на своей территории «террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм». «Наше терпение достигло предела. Теперь это открытая война между нами и вами», – написал чиновник в соцсетях.

    Очередное обострение между странами началось в минувшие выходные. Так, 21 февраля вооруженные силы Пакистана сообщили, что нанесли авиаудары по семи лагерям террористов в провинциях Нангархар и Пактия. Атаку с воздуха предприняли в дни священного для мусульман месяца Рамадан. Власти Афганистана заявляли о жертвах среди мирного населения.

    В ответ «Талибан» объявил о начале наступательной военной операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда. Она завершилась «в полночь по прямому приказу начальника штаба вооруженных сил Исламского эмирата», сообщили в Минобороны Афганистана.

    По данным ведомства, в результате были захвачены две военные базы и 19 военных постов в Пакистане. В Исламабаде в свою очередь заявили, что в столкновениях на границе убиты 72 афганских военных, более 120 получили ранения. Кроме того, 16 постов афганских талибов были уничтожены, еще семь – захвачены.

    Дальше события стремительно развивались по спирали. Пакистан ударил по афганскому складу с боеприпасами, а через несколько часов нанес авиаудары по ряду районов в провинциях Кабул, Кандагар и Пактия. Затем боевые действия на границе возобновились. Вооруженные силы Афганистана нанесли авиаудары по военному лагерю в Ноушере, расположенному недалеко от Исламабада.

    Кроме того, по информации СМИ, афганская сторона атаковала «ядерный центр» в Пакистане. «Местные источники сообщают, что после ударов по военному центру в районе Кокаль и еще одному ядерному центру Пакистана сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде», – сообщает телеканал Ariana News на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Кремль внимательно наблюдает за развитием событий на границе Афганистана и Пакистана, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Россия призвала Афганистан и Пакистан отказаться от опасной конфронтации и вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем, говорится в комментарии представителя МИД Марии Захаровой.

    Москва готова стать посредником между странами, сообщил РИА «Новости» советник министра иностранных дел Замир Кабулов. О готовности прилагать посреднические усилия для урегулирования обострившегося конфликта заявила и официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Как отметил Петр Топычканов, заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН, в основе напряжения между Афганистаном и Пакистаном лежат три ключевые проблемы. «Первая – это линия Дюранда», – сказал он. Напомним, линией Дюранда называют практически неразмеченную 2640-километровую границу между Афганистаном и Пакистаном. Она была установлена соглашением 1893 года, заключенным между афганским эмиром Абдур-Рахманом Ханом и представителем Британской Индии сэром Мортимером Дюрандом.

    «Исламабад готов признать ее межгосударственной границей,

    но Кабул отказывается идти на подобный шаг. Дело в том, что линия разделяет земли, населенные родственными пуштунскими племенами, и для Афганистана, элиту которого составляют пуштуны, соответствующее признание будет выглядеть как предательство собственных братьев», – пояснил Топычканов.

    Вторая – укрывательство Исламским эмиратом бойцов и лидеров радикальной организации «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, запрещена в России), в чем Исламабад обвиняет Кабул, продолжил эксперт. Он напомнил, что движение ответственно за серию терактов, в том числе против религиозных центров, военных и гражданских. «Эта проблема подливает масла в огонь трений между государствами», – подчеркнул собеседник.

    «Третья – превращение Афганистана в прокси Индии, на что указывают пакистанские власти», – добавил востоковед. Он оговорился: судить, являются ли эти обвинения правдивыми – сложно, но Исламабад озвучивает их все чаще. «Каждый раз, когда происходит обострение, пакистанцы говорят, что Афганистан действует не в одиночку, а его обеспечивает соответствующими ресурсами Нью-Дели», – уточнил аналитик.

    По его оценкам, нынешнее обострение на границе похоже на предыдущие инциденты. «За серией ударов, я думаю, последуют контакты сторон, после чего стоит ждать деэскалации и установления перемирия на линии», – прогнозирует эксперт. Однако это не положит конец афгано-пакистанскому противостоянию, добавил в свою очередь востоковед Кирилл Семенов.

    По его мнению, оно будет продолжаться, пока существует конфликт между Пакистаном и ТТП. «С афганскими талибами их роднит далеко не все, это абсолютно разные движения. Но основной костяк группировок составляют одни и те же пуштунские племена. Поэтому пока на территории Пакистана идет конфликт между пуштунами и властями страны, в него так или иначе будут вовлечены и афганские племена. Ситуация сохраняет высокий конфликтный потенциал», – считает он.

    Топычканов обратил внимание на все более масштабное применение силы сторонами с каждым новым обострением. «Пакистан обладает более мощным военным и дипломатическим потенциалом, нежели Исламский эмират: вооруженные силы ориентированы на главного регионального соперника – Индию, и у Исламабада есть влиятельные партнеры в лице Китая и Саудовской Аравии», – рассуждает собеседник.

    «Также у Исламабада широкие возможности работы с международным рынком вооружений.

    А «Талибан» находится в изоляции. Фактически все, на что он может рассчитывать, это арсеналы, которые им оставила армия США, когда при Байдене неорганизованно покинула афганскую территорию», – добавил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Вместе с тем у Кабула есть своя сильная сторона – это опыт операций, когда небольшие и легко оснащенные диверсионные группы проникают вглубь территории Пакистана. «Эти угрозы сложно парировать, какой бы мощной ни была армия. Тем более речь идет о пограничном, сложном для мониторинга регионе», – отметил Топычканов, напомнив, что с этой же проблемой сталкивались британцы: те ставили в видимости друг от друга укрепленные крепостеобразные пункты, которые должны были мониторить ситуацию на границе с Афганистаном.

    Схожей точки зрения придерживается Семенов. «Пакистан располагает значительно большей армией, целыми танковыми армадами, современными БПЛА, – заметил он. – Но у Афганистана есть большой опыт ведения ограниченных асимметричных войн в горных районах. Поэтому, если говорить о вялотекущем приграничном конфликте, потенциал сторон в некоторой степени сравнивается. «Талибан» может частично компенсировать военное преимущество Пакистана партизанскими атаками».

    Впрочем, речь о полномасштабной войне между странами пока не идет.

    «Скорее, это очередной виток противостояния в рамках более широкого конфликта, связанного с пуштунским фактором по обе стороны границы», – уточнил собеседник. С ним согласен и Анпилогов. «Ни Афганистан, ни Пакистан не хотят крупного конфликта. По большому счету их в равной степени беспокоит полукриминальный, полуплеменной анклав на границе. Поэтому стороны, вероятно, будут стараться погасить конфликт и в этот раз, при этом поддерживая племена на своих территориях», – пояснил эксперт.

    Индия же пытается играть на противоречиях, что создает дополнительное напряжение на границе и заставляет Пакистан действовать более активно, указал Семенов. «Россия заинтересована в том, чтобы между странами был мир, потому что для Москвы Дели, Кабул и Исламабад являются давними партнерами», – напомнил Семенов.

    Очередное обострение между странами – далеко не чуждая проблема для Москвы, отметил Топычканов. Спикер напомнил, что Пакистан стал в последнее время значимым партнером России. Страна также входит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), созданную для поддержания мира и безопасности в Центральной Азии. «Среди целей ШОС – борьба с сепаратизмом, терроризмом, экстремизмом. Нынешняя эскалация – тот самый кейс, когда террористические методы активно могут использоваться против члена организации. Поэтому страны должны реагировать на этот вызов», – заключил он.

    Главное
    Возле авианосца «Шарль де Голль» на Балтике обезвредили беспилотник
    Польша увидела в оборонной программе ЕС угрозу отношениям с США
    Грузия потребовала от Зеленского «сбавить тон»
    Захваченный береговой охраной Кубы катер с американцами был угнан во Флориде
    Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим в водах Финляндии судам
    Высокий суд Лондона разрешил сжигать Коран
    Иностранцев отдали под суд за гибель футболиста Ерошевича в драке

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Пакистан начал «открытую войну» с Афганистаном из-за британской линии

    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану. Исламабад обвинил талибов в том, что они «превратились в колонию Индии» и собрали в стране «террористов со всего мира». Российский МИД призвал стороны вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем. К чему приведет очередная эскалация в регионе и что она значит для Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для посадки, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации