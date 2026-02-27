Пакистан начал «открытую войну» с Афганистаном из-за британской линии

Tекст: Анастасия Куликова

Рафаэль Фахрутдинов

Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану. С таким заявлением выступил министр обороны страны Хаваджа Асиф. Он обвинил талибов в том, что они «превратились» в «колонию Индии», собрали на своей территории «террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм». «Наше терпение достигло предела. Теперь это открытая война между нами и вами», – написал чиновник в соцсетях.

Очередное обострение между странами началось в минувшие выходные. Так, 21 февраля вооруженные силы Пакистана сообщили, что нанесли авиаудары по семи лагерям террористов в провинциях Нангархар и Пактия. Атаку с воздуха предприняли в дни священного для мусульман месяца Рамадан. Власти Афганистана заявляли о жертвах среди мирного населения.

В ответ «Талибан» объявил о начале наступательной военной операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда. Она завершилась «в полночь по прямому приказу начальника штаба вооруженных сил Исламского эмирата», сообщили в Минобороны Афганистана.

По данным ведомства, в результате были захвачены две военные базы и 19 военных постов в Пакистане. В Исламабаде в свою очередь заявили, что в столкновениях на границе убиты 72 афганских военных, более 120 получили ранения. Кроме того, 16 постов афганских талибов были уничтожены, еще семь – захвачены.

Дальше события стремительно развивались по спирали. Пакистан ударил по афганскому складу с боеприпасами, а через несколько часов нанес авиаудары по ряду районов в провинциях Кабул, Кандагар и Пактия. Затем боевые действия на границе возобновились. Вооруженные силы Афганистана нанесли авиаудары по военному лагерю в Ноушере, расположенному недалеко от Исламабада.

Кроме того, по информации СМИ, афганская сторона атаковала «ядерный центр» в Пакистане. «Местные источники сообщают, что после ударов по военному центру в районе Кокаль и еще одному ядерному центру Пакистана сотни погибших и раненых были доставлены в больницу в Исламабаде», – сообщает телеканал Ariana News на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Кремль внимательно наблюдает за развитием событий на границе Афганистана и Пакистана, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Россия призвала Афганистан и Пакистан отказаться от опасной конфронтации и вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем, говорится в комментарии представителя МИД Марии Захаровой.

Москва готова стать посредником между странами, сообщил РИА «Новости» советник министра иностранных дел Замир Кабулов. О готовности прилагать посреднические усилия для урегулирования обострившегося конфликта заявила и официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Как отметил Петр Топычканов, заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН, в основе напряжения между Афганистаном и Пакистаном лежат три ключевые проблемы. «Первая – это линия Дюранда», – сказал он. Напомним, линией Дюранда называют практически неразмеченную 2640-километровую границу между Афганистаном и Пакистаном. Она была установлена соглашением 1893 года, заключенным между афганским эмиром Абдур-Рахманом Ханом и представителем Британской Индии сэром Мортимером Дюрандом.

«Исламабад готов признать ее межгосударственной границей,

но Кабул отказывается идти на подобный шаг. Дело в том, что линия разделяет земли, населенные родственными пуштунскими племенами, и для Афганистана, элиту которого составляют пуштуны, соответствующее признание будет выглядеть как предательство собственных братьев», – пояснил Топычканов.

Вторая – укрывательство Исламским эмиратом бойцов и лидеров радикальной организации «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, запрещена в России), в чем Исламабад обвиняет Кабул, продолжил эксперт. Он напомнил, что движение ответственно за серию терактов, в том числе против религиозных центров, военных и гражданских. «Эта проблема подливает масла в огонь трений между государствами», – подчеркнул собеседник.

«Третья – превращение Афганистана в прокси Индии, на что указывают пакистанские власти», – добавил востоковед. Он оговорился: судить, являются ли эти обвинения правдивыми – сложно, но Исламабад озвучивает их все чаще. «Каждый раз, когда происходит обострение, пакистанцы говорят, что Афганистан действует не в одиночку, а его обеспечивает соответствующими ресурсами Нью-Дели», – уточнил аналитик.

По его оценкам, нынешнее обострение на границе похоже на предыдущие инциденты. «За серией ударов, я думаю, последуют контакты сторон, после чего стоит ждать деэскалации и установления перемирия на линии», – прогнозирует эксперт. Однако это не положит конец афгано-пакистанскому противостоянию, добавил в свою очередь востоковед Кирилл Семенов.

По его мнению, оно будет продолжаться, пока существует конфликт между Пакистаном и ТТП. «С афганскими талибами их роднит далеко не все, это абсолютно разные движения. Но основной костяк группировок составляют одни и те же пуштунские племена. Поэтому пока на территории Пакистана идет конфликт между пуштунами и властями страны, в него так или иначе будут вовлечены и афганские племена. Ситуация сохраняет высокий конфликтный потенциал», – считает он.

Топычканов обратил внимание на все более масштабное применение силы сторонами с каждым новым обострением. «Пакистан обладает более мощным военным и дипломатическим потенциалом, нежели Исламский эмират: вооруженные силы ориентированы на главного регионального соперника – Индию, и у Исламабада есть влиятельные партнеры в лице Китая и Саудовской Аравии», – рассуждает собеседник.

«Также у Исламабада широкие возможности работы с международным рынком вооружений.

А «Талибан» находится в изоляции. Фактически все, на что он может рассчитывать, это арсеналы, которые им оставила армия США, когда при Байдене неорганизованно покинула афганскую территорию», – добавил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Вместе с тем у Кабула есть своя сильная сторона – это опыт операций, когда небольшие и легко оснащенные диверсионные группы проникают вглубь территории Пакистана. «Эти угрозы сложно парировать, какой бы мощной ни была армия. Тем более речь идет о пограничном, сложном для мониторинга регионе», – отметил Топычканов, напомнив, что с этой же проблемой сталкивались британцы: те ставили в видимости друг от друга укрепленные крепостеобразные пункты, которые должны были мониторить ситуацию на границе с Афганистаном.

Схожей точки зрения придерживается Семенов. «Пакистан располагает значительно большей армией, целыми танковыми армадами, современными БПЛА, – заметил он. – Но у Афганистана есть большой опыт ведения ограниченных асимметричных войн в горных районах. Поэтому, если говорить о вялотекущем приграничном конфликте, потенциал сторон в некоторой степени сравнивается. «Талибан» может частично компенсировать военное преимущество Пакистана партизанскими атаками».

Впрочем, речь о полномасштабной войне между странами пока не идет.

«Скорее, это очередной виток противостояния в рамках более широкого конфликта, связанного с пуштунским фактором по обе стороны границы», – уточнил собеседник. С ним согласен и Анпилогов. «Ни Афганистан, ни Пакистан не хотят крупного конфликта. По большому счету их в равной степени беспокоит полукриминальный, полуплеменной анклав на границе. Поэтому стороны, вероятно, будут стараться погасить конфликт и в этот раз, при этом поддерживая племена на своих территориях», – пояснил эксперт.

Индия же пытается играть на противоречиях, что создает дополнительное напряжение на границе и заставляет Пакистан действовать более активно, указал Семенов. «Россия заинтересована в том, чтобы между странами был мир, потому что для Москвы Дели, Кабул и Исламабад являются давними партнерами», – напомнил Семенов.

Очередное обострение между странами – далеко не чуждая проблема для Москвы, отметил Топычканов. Спикер напомнил, что Пакистан стал в последнее время значимым партнером России. Страна также входит в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), созданную для поддержания мира и безопасности в Центральной Азии. «Среди целей ШОС – борьба с сепаратизмом, терроризмом, экстремизмом. Нынешняя эскалация – тот самый кейс, когда террористические методы активно могут использоваться против члена организации. Поэтому страны должны реагировать на этот вызов», – заключил он.