  • Новость часаАрмия России освободила Прилуки в Запорожской области и Приволье в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    @ REUTERS/Ali Khara

    17 января 2026, 12:10 Мнение

    Афганистан рискует стать очагом большой региональной войны

    Трудно себе представить, что Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто будут ждать у моря погоды, а не сделают ставку на свержение власти в Афганистане. А если к этой увлекательной игре присоединится Индия?

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев

    востоковед, директор Центра изучения новой Турции

    Зеленский для Тимошенко оказался хуже Януковича
    Глава Роскосмоса назвал сроки серийного производства аналога Starlink
    NY Post рассказала об издевательствах Дании над коренными жителями Гренландии
    Марина Влади передала личные письма Высоцкому в Росархив

    В прогнозе американского Совета по международным делам (CFR) «Конфликты в 2026 году, за которыми надо следить» на карте мира отмечены несколько взрывоопасных точек. Наивысшая степень угрозы, с точки зрения скорого возобновления военного конфликта в Передней Азии, присвоена Ирану и сектору Газа. При этом конфликтный потенциал в Южной Азии между Афганистаном и Пакистаном аналитиками явно недооценен.

    Между тем именно Афганистан и Пакистан – их приграничные и сопредельные территории – вполне могут стать ареной кровавого и длительного противостояния. Причем речь может идти как о классическом, так и об асимметрично-партизанском формате выяснения отношений с последующим вовлечением в процесс ядерных мировых гигантов. Причины столь мрачного прогноза напоминают многослойный пирог.

    Верхний слой затрагивает интересы двух непосредственных соседей – Пакистана и Исламского Эмирата Афганистан. Конфликт между ними обострился в октябре 2025-го и сопровождался взаимными перестрелками и авиаударами. Исламабад обвинил Кабул в укрывательстве террористов «Тахрик-е Талибан Пакистан». Афганская сторона обвинения отвергла, упрекнув соседа в использовании торговли как средства международно-политического давления.

    С середины октября 2025 года движение коммерческого транспорта через пакистанско-афганскую границу было полностью заморожено, а вместе с ним и двусторонний товарооборот объёмом до 2 млрд долларов в год. По оценкам пакистанских экспертов, ежедневные потери Пакистана от прекращения экспорта в Афганистан и транзита через него в Центральную Азию достигают 60 млн долларов. В результате обе и без того небогатые страны лишаются возможности зарабатывать миллиарды долларов просто потому, что два пограничных перехода – Торхам и Чаман – закрыты.

    Тем временем договорённость конфликтующих сторон о прекращении огня 19 октября и три раунда переговоров не внесли ясности. Надежд на долгосрочный мир нет, торговля не ожила. Хотя на данный момент пакистанская сторона кажется наиболее проигрывающей в результате своего же решения о закрытии переходов. Ведь пока в Пакистане растёт безработица и останавливаются целые предприятия в приграничной провинции Хайбер-Пахтунхва, Афганистан, судя по всему, адаптировался.

    Во всяком случае, власти Афганистана стали активно переориентировать торговые потоки на портовую инфраструктуру Ирана, а также на маршруты через него в Индию и другие страны Азии. Более того, даже издержки из-за высокой стоимости и длительности доставки альтернативными маршрутами афганцам не помешали – их экспорт в октябре 2025-го вырос на 13%. Словом, в отличие от Пакистана, Афганистан в долгосрочной перспективе не рискует утратить долю рынков в сопредельных регионах из-за отказа от пакистанского транзита.

    В чём же секрет этой уверенности Афганистана в завтрашнем дне? Он в том, что Кабул действует не в одиночку. Его новые торговые партнёры – Индия и Иран, занимающие выгодное геостратегическое положение соответственно на востоке и западе, – одновременно и его новые благодетели. К такому выводу можно прийти, анализируя интенсивность взаимных визитов, комплиментарные заявления и динамику двусторонних отношений в целом. Но если иранский благодетель выстраивает с Пакистаном стратегические контакты, то Индия – давний соперник и конкурент Пакистана, претендующий на лидерство как минимум в Индо-Тихоокеанском регионе. Афганистан же с его торговыми проблемами и военно-политическими противоречиями с Пакистаном – для Индии идеальный инструмент ослабления оппонента.

    Игра с нулевой суммой, когда неудача соперника равносильна выигрышу, всегда ведётся на всех досках. Стоит ли удивляться, что увеличение афганского грузопотока в направлении иранского порта Чабахар (который находится под управлением Индии), о чём договорились Кабул и Нью-Дели, не сулит глубоководному порту Пакистана – Гвадару – ничего хорошего.
    Если не сказать больше – это может его «нокаутировать». Мало того, превращение Чабахара в ключевой перевалочный пункт и узел торговли сделает именно этот порт центром приложения усилий и для стран Центральной Азии.

    Нетрудно просчитать, что развитие неподконтрольных торговых узлов и перевалочных пунктов приведёт к огромным убыткам как для Пакистана, так и для его покровителя, инвестировавшего в пакистанские глубоководные порты – Китая. Транзитные доходы из полноводной реки превратятся в лучшем случае в ручеёк. Ведь китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК / CPEC) – флагманский инвестиционный проект Китая в Пакистане в рамках инициативы «Один пояс – один путь» – при доминировании индийской портовой инфраструктуры одновременно на западе и на востоке окажется нерентабельным. Индийцы, афганцы и иранцы сформируют свою конъюнктуру, вклиниться в которую китайцам и пакистанцам будет на порядки сложнее.

    Трудно себе представить, чтобы в такой ситуации Пакистан, рискующий потерять всё, и Китай, рискующий потерять многое, просто ждали у моря погоды, а не сделали бы ставку в Афганистане на ту или иную группировку, которая могла бы захватить власть в столице или в ключевых регионах.

    А если к этой же увлекательной игре присоединится Индия?

    В таком случае Кабул близок к перспективе стать «пороховой бочкой» Южной Азии. Впрочем, ему к этому не привыкать.

    Другие материалы автора

    Главное
    ФСБ раскрыла данные о массовых казнях нацистами душевнобольных под Ленинградом
    Марочко сообщил об обрушении фронта ВСУ у Гуляйполя
    Министр обороны Венесуэлы назвал новое число погибших при операции США
    Антикоррупционный суд Армении вернул Карапетяна под домашний арест
    Глава минобороны Украины ввел систему бонусов за убийство российских солдат
    Онищенко назвал запрещенный при Крещенских купаниях напиток
    Названы самые популярные имена новорожденных в начале года москвичей

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия добилась перелома в боевом применении беспилотников

    2025 год стал переломным для российских Вооруженных сил с точки зрения применения малых БПЛА. Беспилотники тактического звена стали главной ударной силой российских войск. Как этого удалось добиться и какие беспилотные аппараты сегодня играют ключевую роль на поле боя в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Схватка за Гренландию приближает конец НАТО

    Европейские страны начали направлять в Гренландию военнослужащих с целью поддержать Данию в ее противостоянии с США. Планируется проводить совместные учения. Европейские союзники Дании предупреждают, что захват Гренландии американцами будет означать конец НАТО. Можно ли считать альянс эффективным оборонным союзом, если страны-члены начали воспринимать своего главного гаранта безопасности как угрозу? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации