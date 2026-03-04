  • Новость часаСпецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами вылетел из Азербайджана в Москву
    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО
    Армия Израиля заявила об ударе по секретной ядерной базе Ирана
    Продажи новых авто в России показали худший за десять лет результат
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    Иран заявил об уничтожении 10 танкеров в Ормузском проливе
    СМИ сообщили о выборах сына Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана
    На российском СПГ-танкере в Средиземном море возник пожар
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Испания призвала США уважать международное право
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    4 марта 2026, 05:56

    Израиль сообщил о новом ракетном ударе с территории Ливана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Системы противовоздушной обороны еврейского государства отразили ракетную атаку с ливанской территории, перехвачена большая часть выпущенных снарядов, заявили в армии обороны Израиля.

    Несколько ракет пересекли границу со стороны Ливана, большинство целей якобы уничтожили в воздухе, но одна ракета достигла земли, сообщили израильские военные, передает РИА «Новости».

    Согласно предварительным данным, инцидент обошелся без жертв. Информация о пострадавших среди гражданского населения в экстренные службы не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ливанское движение «Хезболла» заявило о ракетном ударе по скоплению израильских военных в районе города Метула. Ранее израильские военные нанесли авиаудар по Бейруту с целью ликвидации командиров «Хезболлы».

    3 марта 2026, 08:54
    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном

    Уиткофф сообщил об отказе Ирана идти на уступки во время переговоров

    Уиткофф сказал, почему провалились переговоры с Ираном
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская делегация обсуждала с Тегераном возможность десятилетнего отказа от обогащения урана в обмен на оплату топлива, но Иран отверг предложение, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    Делегация США предлагала Ирану приостановить обогащение урана на десять лет, однако Тегеран полностью отверг эту инициативу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    В интервью каналу Fox News он заявил: «Мы обсудили с ними десять лет полного отказа от обогащения, и мы заплатим за топливо».

    Уиткофф отметил, что отказ иранской стороны сразу дал понять американской делегации, что Тегеран не собирается идти ни на какие уступки. По его словам, позиция Ирана свидетельствовала о намерении продолжать ядерную программу с возможной целью создания оружия.

    Американский спецпосланник рассказал, что уже во время второго раунда переговоров стало ясно – добиться соглашения не удастся. Он добавил, что США попытались заключить с Ираном «честную сделку», но к концу второй встречи было понятно, что договоренность невозможна. Несмотря на это, делегация вернулась для третьей встречи, чтобы «дать им последний шанс», отметил Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран исключает возможность любых уступок в вопросах обогащения ядерного топлива и развития средств самообороны.

    Новый этап американо-израильской агрессии начался с комбинированного удара по Тегерану и убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Иранские беспилотники нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля и американским объектам.

    3 марта 2026, 21:04
    МОК отказался вводить санкции против США и Израиля за атаку на Иран в период Олимпиады
    МОК отказался вводить санкции против США и Израиля за атаку на Иран в период Олимпиады
    @ Revierfoto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    МОК объяснил, почему не вводит санкции против спортсменов США и Израиля: в период Олимпийских игр комитет сохраняет нейтралитет, чтобы спорт оставался площадкой для мирной конкуренции, независимо от геополитических конфликтов.

    Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил о своем нейтралитете после вопроса о возможных санкциях к спортсменам США и Израиля в связи с событиями на Ближнем Востоке.

    «В мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями, где гибнут люди и многие переживают трагедии, сейчас, как никогда прежде, МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции», – цитирует заявление организации официальный сайт МОК.

    Также в комитете напомнили, что резолюция ООН об олимпийском перемирии носит декларативный характер и не имеет обязательной силы: ее принимают страны – члены ООН для каждой Олимпиады и Паралимпиады, а окончательное решение остается за государством-организатором. МОК при этом обладает лишь статусом постоянного наблюдателя при ООН, что не дает ему полномочий контролировать исполнение международных договоренностей.

    Напомним, что в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований из-за СВО на Украине – это решение было поддержано большинством федераций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МОК не осмелится ввести санкции против спортсменов из США и Израиля. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал еще куда более резко.

    Ранее представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Также Тегеран сообщил о гибели 160 учеников при ударе по школе в Минабе.


    3 марта 2026, 14:40
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    4 марта 2026, 02:39
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в соцсетях назвала «пять уроков после атак США и Израиля на Иран».

    Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте НОАК. «Самая смертоносная угроза – враг внутри. Самый дорогостоящий просчет – слепая вера в мир. Самая суровая реальность – логика превосходящей огневой мощи. Самый жестокий парадокс – иллюзия победы. Самая надежная опора – самодостаточность», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Во вторник NYT сообщила, что Пекин резко осудил удары США и Израиля по Ирану после гибели аятоллы Али Хаменеи, однако риски для торговли с Вашингтоном могут удержать от ухудшения отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg предупреждало о рисках срыва торгового перемирия между США и Китаем из-за иранского вопроса.

    Ранее министр иностранных дел Китая Ван И призвал к срочной остановке военных действий на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 12:51
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    МАГАТЭ подтвердило повреждения ядерного объекта в иранском Натанзе
    @ Vantor/Handout/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранский подземный завод по обогащению ядерного топлива в Натанзе получил повреждения, при этом радиологических последствий не ожидается, сообщили в МАГАТЭ.

    МАГАТЭ подтвердило повреждение зданий иранского подземного завода по обогащению топлива в Натанзе, передает РИА «Новости».

    Агентство сослалось на свежие спутниковые снимки, которые зафиксировали разрушения входной группы зданий объекта.

    Ранее канал CNN со ссылкой на изображения компании Vantor сообщил, что повреждения могли возникнуть после американо-израильских атак на ядерный объект в Натанзе. В сообщении МАГАТЭ отмечается: «Радиологических последствий не ожидается, и дополнительного воздействия на завод по обогащению топлива, который был серьезно поврежден во время конфликта в июне, не обнаружено».

    МАГАТЭ подчеркивает, что ситуация находится под контролем, а угрозы распространения радиоактивных материалов нет. Агентство продолжает следить за развитием событий и оценивать состояние объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил, что любые атаки на ядерные объекты могут привести к выбросам радиации.

    3 марта 2026, 10:22
    Большинство американцев выступило против ударов Трампа по Ирану
    Большинство американцев выступило против ударов Трампа по Ирану
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Последние опросы показали, что большинство жителей США не поддерживают военные удары администрации Трампа по Ирану, пишут СМИ.

    Большинство жителей США выступают против военных ударов по Ирану, осуществленных администрацией президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные нескольких опросов, передает Politico.

    Согласно исследованию SSRS для CNN, почти шесть из десяти американцев не поддержали решение о начале военных действий против ближневосточной страны. В отдельном опросе для The Washington Post 52% респондентов выразили несогласие с ударами, а 39% поддержали их.

    Поддержка таких мер среди населения во многом определяется политическими взглядами – среди демократов противников действий Трампа оказалось значительно больше, чем среди республиканцев. Опрос Reuters/Ipsos показал, что 55% республиканцев одобрили удары, но 42% готовы изменить свою позицию, если американские военные понесут потери. Среди респондентов также отмечались разные мнения относительно целей Белого дома – часть связывала их с попытками смены власти в Иране, другие – с контролем над нефтью или обеспечением стабильности в регионе.

    По словам Трампа, администрация США изначально рассчитывала на военный конфликт, который мог бы продолжаться четыре-пять недель, но страна готова к более долгой операции, если потребуется. При этом большинство опрошенных CNN считают, что противостояние может затянуться. Демократы все активнее настаивают на необходимости голосования по вопросу расширения полномочий Конгресса в решениях о войне.

    Опросы также зафиксировали снижение поддержки военных действий на фоне возможного роста цен на бензин. Более трети республиканцев, опрошенных Reuters, заявили, что при существенном подорожании топлива их поддержка атак США снизится. Аналогично, 38% зарегистрированных избирателей в исследовании Morning Consult выступили за дипломатическое решение, если конфликт приведет к заметному скачку цен на топливо.

    Обеспокоенность американцев возросла после того, как цены на нефть выросли более чем на 10% вслед за ответными атаками Тегерана на танкеры в Ормузском проливе. Этот регион обеспечивает более пятой части мировых морских поставок нефти.

    Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер Али Хаменеи и ряд военачальников.

    При атаках США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

    3 марта 2026, 10:26
    Армия Израиля вошла в Ливан

    Израильская армия заняла приграничные позиции в южном Ливане

    Армия Израиля вошла в Ливан
    @ Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения израильской армии пересекли границу и закрепились на нескольких контрольных точках в южной части Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняла ряд позиций на ливанской территории для укрепления северного фронта, передает РИА «Новости». Военные заявили о необходимости усиления передовой линии обороны.

    «Параллельно с действиями ЦАХАЛ в рамках операции «Рык льва» израильские солдаты действуют на юге Ливана и размещены на нескольких позициях вблизи границы в рамках концепции усиления передовой обороны», – говорится в сообщении пресс-службы.

    В ведомстве добавили, что работают над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северной части страны. ЦАХАЛ наносит целенаправленные удары по инфраструктуре «Хезболлы» с целью устранения угроз и предотвращения попыток проникновения.

    Напомним, накануне власти Ливана запретили военную деятельность «Хезболлы».

    В Ливане по состоянию на понедельник из-за ударов Израиля погиб 31 человек.

    3 марта 2026, 19:07
    В Израиле заявили о гибели нового министра обороны Ирана
    В Израиле заявили о гибели нового министра обороны Ирана
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский телеканал Channel 12 заявил о ликвидации нового министра обороны Ирана.

    Соответствующее сообщение появилось в соцсетях телеканала, передает РБК. «Новый министр обороны Ирана устранен», – сказано в публикации.

    Канал не раскрыл никаких подробностей инцидента и не назвал имя предполагаемого убитого министра.

    Накануне Иран подтвердил гибель глав Минобороны Азиза Насирзаде, КСИР Мохаммада Пакпури, Генштаба Абдулрахима Мусави и Совета по обороне Али Шахмани. Президент Ирана назначил нового главу Минобороны после гибели предшественника.

    Ранее во вторник Израиль заявил о начале «крупномасштабной волны ударов» по Тегерану.

    3 марта 2026, 14:49
    МИД Ирана: Тегеран не обогащал уран на момент ударов США и Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что на момент ударов США и Израиля Тегеран не занимался обогащением урана.

    По словам Багаи, Тегеран не занимался обогащением урана на момент ударов США и Израиля.

    «Мы не обогащали уран, мы лишь подчеркивали, что обогащение является нашим правом и мы как государство-член Договора были наделены этим правом», – заявил официальный представитель МИД Ирана.

    Он отметил, что заявления о том, что Иран близок к созданию ядерной бомбы, не соответствуют действительности. передает РИА «Новости».

    Багаи добавил, что после июньских ударов по ядерным объектам Ирана власти США заявили, что полностью их уничтожили. Тем не менее, ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что Иран отделяет всего неделя от производства материалов, необходимых для ядерного оружия. Представитель МИД Ирана назвал это «очевидной несостыковкой» и «ложью на лжи».

    Президент США Дональд Трамп также заявлял, что Иран находился в двух неделях от обладания ядерным оружием. Уиткофф отмечал, что он и Джаред Кушнер были удивлены, когда иранская делегация на переговорах настаивала на своем праве на обогащение урана.

    По данным агентства, с начала года Иран и США провели три раунда переговоров по ядерной программе, в которых посредником выступал Оман. Третий раунд завершился 26 февраля, обе стороны заявили о прогрессе.

    Однако 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и военным базам США на Ближнем Востоке.

    США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики.

    Эскалация конфликта произошла несмотря на прошедший в Женеве раунд переговоров по ядерному досье.

    Иранские военные в ответ разбомбили базы США в Персидском заливе и Ираке.

    3 марта 2026, 14:00
    Цены на газ в Европе резко выросли

    Стоимость газа в Европе впервые с 2023 года превысила 750 долларов

    Цены на газ в Европе резко выросли
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На европейском газовом рынке зафиксирован скачок цен свыше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Стоимость тысячи кубометров топлива на лондонской бирже ICE пробила психологическую отметку, передает ТАСС.

    Такая динамика наблюдается после предупреждения элитных частей иранских вооруженных сил о перекрытии Ормузского пролива.

    Апрельские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подорожали до 756 долларов. В пересчете на евро цена составила около 63 евро за мегаватт-час. С начала торговой сессии рост котировок превысил 40%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр морской безопасности Омана сообщил об атаке на танкер в Ормузском проливе.

    Стоимость апрельских фьючерсов на газ накануне поднялась до 491 доллара за тысячу кубометров.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал двукратный рост цен на голубое топливо.

    3 марта 2026, 08:57
    Посольство США в Эр-Рияде прекратило работу после атаки

    Tекст: Ольга Иванова

    Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников, вызвавшей возгорание на территории.

    Посольство США в Эр-Рияде временно прекратило работу после атаки на него с помощью беспилотников, передает ТАСС.

    На сайте дипмиссии опубликовано заявление о приостановке приема граждан и закрытии здания до дальнейшего уведомления. Представительство будет закрыто во вторник, 3 марта: «В связи с атакой на посольство посещение его помещений временно приостановлено», – говорится в официальном сообщении.

    Посольство также обратилось к гражданам США, находящимся на территории Саудовской Аравии, с просьбой найти безопасное убежище и не покидать его до получения новой информации о ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диппредставительства США в Пакистане приостановили оформление визовых встреч до шести марта из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

    В столице Саудовской Аравии после взрыва вспыхнул пожар в здании посольства США.

    Дипломатическое представительство США в столице Бахрейна, Манаме, прекратило работу из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    3 марта 2026, 15:35
    Израиль заявил об ударе по высокопоставленному командиру в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армейская пресс-служба Израиля сообщила о нанесении точечного удара по командиру высокого ранга в Тегеране.

    По информации израильской армии, цель удара – «командир высокого ранга», однако его имя и должность не раскрываются, передает ТАСС.

    Ранее Иран подтвердил гибель глав Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне.

    В результате атаки также погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

    3 марта 2026, 12:31
    Рубио застали врасплох вопросом об авиаударе по школе в Иране
    Рубио застали врасплох вопросом об авиаударе по школе в Иране
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио затруднился прокомментировать авиаудар по школе в Иране, пообещав провести расследование возможной причастности американских военных.

    Государственного секретаря США Марко Рубио застали врасплох вопросом о возможной причастности американских военных к авиаудару по школе на юге Ирана, в результате которого погибли более 100 учениц, передает РИА «Новости». Во время выступления в Капитолии журналисты попросили Рубио прокомментировать трагедию и роль США в произошедшем.

    На вопрос о причастности Вашингтона Рубио ответил: «Да, я видел те сообщения. У меня нет… я бы направил вас… это не потому, что я не пытаюсь ответить на ваш вопрос, а потому что не хочу ошибиться». Он добавил, что Министерство обороны США проведет расследование, чтобы установить, имели ли военные США отношение к удару.

    Рубио уточнил, что перенаправит вопрос к министерству обороны и лично убедится, что там узнают о ситуации. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не стали бы намеренно наносить удар по школе. Вопрос об ответственности США за случившееся остается открытым до завершения расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара США и Израиля по начальной школе для девочек в иранском Минабе погибли 14 педагогов, а общее число жертв достигло 165 человек.

    Представитель иранского Минобрнауки заявил о гибели 175 школьников и учителей за двое суток эскалации.

    3 марта 2026, 10:47
    NYT: Иран расширил удары по целям в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    За последние дни атаки Ирана и его союзников охватили ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кипр и Ирак, включая удары по гостиницам и энергетическим объектам, сообщают СМИ.

    Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться: Иран расширяет зону конфликта, нанося удары по целям в Персидском заливе и за его пределами, передает The New York Times.

    За последние дни были атакованы пятизвездочный отель в Дубае, нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, энергетические объекты в Катаре, а также американские военные базы в регионе. Один из иранских дронов долетел до Кипра, а в Ираке нападения совершили прокси-структуры Ирана.

    Обострение конфликта привело к гибели более 550 человек в Иране, сообщает Красный Полумесяц страны. Иран ответил серией ракетных и дроновых атак по Израилю, где погибли как минимум десять человек, и по американским военным объектам, что стоило жизни шести американским военным. Также под ударами оказались гражданские объекты в Персидском заливе – среди жертв есть и мирные жители.

    В Ливане после атаки «Хезболлы» по Израилю начались ответные удары израильской армии, которые привели к гибели по меньшей мере 31 человека и массовому бегству жителей из южных районов и окраин Бейрута. На территории Ирака проиранские вооружённые группы взяли на себя ответственность за атаки на американские базы у багдадского аэропорта и на севере страны.

    Иран до сих пор не заблокировал Ормузский пролив, однако судоходство там практически остановилось, а стоимость нефти выросла почти на 10%. Эксперты отмечают, что Китай, Япония и Южная Корея зависят от поставок нефти через этот маршрут, и развитие конфликта способно вызвать дефицит энергоресурсов на азиатских рынках.

    Западные дипломаты считают, что Тегеран сознательно расширяет конфликт, чтобы оказать давление на администрацию Трампа внутри и за пределами США. Атаки по гражданским объектам в заливе подрывают репутацию этого региона как «тихой гавани», что негативно сказывается на союзниках США. На этом фоне Дональд Трамп пообещал «продолжать удары по Ирану столько, сколько потребуется», а высокопоставленный представитель Исламской республики отверг слухи о переговорах с Вашингтоном, назвав заявления американского президента «бредовыми фантазиями».

    Напомним, американские и израильские военные нанесли массированные удары по Ирану, погиб верховный аятолла страны Али Хаменеи и ряд военачальников. В ходе атак также погибли около 170 учащихся и учителей.

    3 марта 2026, 20:16
    Захарова обвинила США и Израиль во лжи о правах человека после ударов по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России отметила, что события на Ближнем Востоке выявили несоответствие западной риторики действительности.

    США и Израиль нанесли удары по Ирану, что продемонстрировало ложность западной риторики о защите прав человека, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке показала несостоятельность публичной и непубличной политики коллективного Запада в вопросах прав человека и демократических ценностей, передает ТАСС.

    «Эта ситуация, которая сейчас разворачивается на Ближнем Востоке, она еще раз подтвердила, что вся публичная политика, риторика и не публичная политика в том числе, которая выстраивалась, опять же, коллективным Западом в сфере прав человека, свободы слова, якобы демократических ценностей, – это все оказалось ложным», – заявила Захарова. По словам дипломата, действия западных стран противоречат декларируемым принципам свободы и демократии.

    Ранее Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД Германии по ударам США и Израиля по Ирану о том, что Берлин не располагает всей необходимой информацией для оценки законности ударов США и Израиля.

    Также она выступила с критикой в адрес Урсулы фон дер Ляйен, назвав ее слова о «новой надежде» для иранцев проявлением сатанизма. А Кремль указал на несоответствие действий США нормам международного права.


    3 марта 2026, 09:42
    В Госдуме посоветовали иноагентам не радоваться атакам Израиля и США на Иран

    Пискарев осудил реакцию иноагентов на удары Израиля и США по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель думской комиссии Василий Пискарев выступил с заявлением, что иноагенты, если они действительно верят в права человека, не должны праздновать атаки Израиля и США на Иран.

    Иноагентам не следует радоваться атакам Израиля и США на Иран, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передает ТАСС.

    По его словам, если так называемые правозащитники действительно верят в права человека, то не должны «праздновать смерть» после обстрелов Ирана.

    Депутат отметил, что некоторые сбежавшие из России граждане в последние дни «верещат от восторга» в сети, приветствуя удары по иранским городам, хотя еще недавно они выступали против войны и говорили о невозможности жить в «стране, которая нападает на соседей». Он добавил, что эти люди открыто поддерживают действия США и Израиля, чтобы напомнить о себе и выполнить указания своих спонсоров.

    Пискарев назвал их позицию циничной, напомнив, что даже если погибает «не ваш» человек и даже если происходящее удобно политически и сулит прибыль, «не празднуйте». Таким образом, депутат призвал не радоваться человеческим жертвам и не поощрять насилие.

    Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану, в результате которых погиб верховный лидер Али Хаменеи и ряд военачальников.

    При атаках США и Израиля в Иране погибли около 170 учащихся и учителей.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Урсулы фон дер Ляйен о «новой надежде» для Ирана сатанизмом.

