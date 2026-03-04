  • Новость часаЮшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему у США нет никакого плана по Ирану

    Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    4 марта 2026, 15:02 • Новости дня

    Вагенкнехт предупредила о ценовом шоке в Германии из-за ударов по Ирану

    Вагенкнехт предупредила о риске резкого роста цен в Германии из-за ударов по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт выразила опасения по поводу возможного ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран.

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила о высокой вероятности ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран, пишет РИА «Новости».

    «Теперь, после противоречащего международному праву нападения на Иран, грозит новый ценовой шок, который затронет цены на заправках, тарифы на отопление и промышленность», – написала Вагенкнехт в своих социальных сетях.

    Политик подчеркнула, что за последние годы уровень жизни большинства немцев существенно снизился: с 2020 года реальные доходы граждан ФРГ отстают от роста цен на десять процентных пунктов. По ее словам, покупательная способность населения продолжает падать.

    Вагенкнехт призвала правительство Германии возобновить работу трубопровода «Северный поток» и вернуть импорт российской нефти для предотвращения дальнейшего роста цен на энергоносители. Она считает, что без этих шагов страна рискует столкнуться с еще большим ростом стоимости топлива и коммунальных услуг.

    В последние дни стоимость бензина E5 и E10 на автозаправках по всей Германии достигла двух евро за литр, хотя еще в прошлую пятницу цена составляла около 1,8 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии появились очереди на автозаправках из-за резкого роста цен на бензин после удара по Ирану.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что страна рискует столкнуться с повторением миграционного кризиса десятилетней давности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    До этого сообщалось, что отказ Германии от российского черного золота сделал импортную нефть значительно дороже, и за четыре года страна переплатила за топливо почти 40 млрд евро.

    3 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    Трамп ударил Мерца на пресс-конференции в Белом доме
    Трамп ударил Мерца на пресс-конференции в Белом доме
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп ударил канцлера Германии Фридриха Мерца по ноге во время пресс-конференции в Белом доме.

    Трамп, отвечая на вопрос журналиста о политике в отношении Германии, заявил: «Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно». После этих слов он со смехом легонько стукнул Мерца, сидящего рядом, по ноге, передает «Российская газета».

    Мерц также выступил на пресс-конференции, отметив, что конфликт между США, Израилем и Ираном наносит ущерб экономике Германии. Он подчеркнул, что этот конфликт должен быть завершен как можно скорее.

    Ранее в Германии предрекли новый миграционный кризис из-за войны с Ираном.

    4 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Юшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу

    Эксперт Юшков: Украина распространила конфликт с Россией на Средиземное море

    Юшков назвал последствия удара Украины по российскому газовозу
    @ sternenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина атакой на газовоз в Средиземном море внесла свой вклад в повышение цен на энергоресурсы, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. По его мнению, действия украинской стороны объясняются попыткой перетянуть информационную повестку с Ближнего Востока на себя.

    «Украина атакой на российский газовоз хочет напомнить о себе американцам, которые в последнее время переключили внимание на Ближний Восток», – считает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник допустил, что это своего рода попытка Киева представить себя в глазах Дональда Трампа в образе «санкционных охранников». «Впрочем, не было бы там газовоза, они бы атаковали другую цель, например, танкер с российской нефтью. Поэтому не думаю, что это основная версия. Ударили по тому, до чего смогли дотянуться», – рассуждает аналитик.

    Как бы то ни было, произошедшее будет означать расползание украинского конфликта на территорию других стран, продолжил Юшков. «Кроме того, Киев своими действиями внес личный вклад в повышение цен на энергоресурсы. Китай лишился катарского газа, а теперь ему меньше придет из России. Да, груз одного газовоза, что называется, погоды не делает, но тем не менее может иметь долгоиграющие последствия для всего рынка», – предупредил аналитик.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Эксперт Анпилогов: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Эксперт: За атакой Украины на российский газовоз стоит страна НАТО

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Организатором атаки украинскими безэкипажными катерами на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море могли быть Британия или Франция. У них больше технических возможностей для таких операций. При этом подобные инциденты ведут к росту стоимости газа и для самих европейских потребителей, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «В отличие от применения пилотируемых самолетов или экипажных катеров, атака беспилотника дает возможность анонимного нападения или удара под ложным флагом. БЭК не имеет условного гражданства и порта приписки, а канал управления им часто является закрытым, зашифрованным и не так просто отслеживается», – объяснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «С момента начала СВО Украина является для ряда стран Запада удобной ширмой при проведении любых антироссийских операций, как это было с «Северными потоками». Очевидно, что тот теракт было невозможно осуществить только с зафрахтованной украинскими спецслужбами яхты «Андромеда» без помощи судов со специальным оборудованием. На мой взгляд, в ситуации с «Арктик Метагаз» мы видим концептуально схожую картину», – продолжил он.

    «У Украины нет флота, необходимого для проведения атак морскими беспилотниками. Использование же торговых судов сопряжено с гораздо большим риском неудачи и техническими нюансами – их радарное оборудование более слабое, а каналы связи не предназначены для таких операций», – отметил спикер.

    «Для защищенного проведения такого рода операций нужен военный корабль в зоне атаки безэкипажных катеров, который бы обеспечивал их связь, координацию, целеуказания. Таким образом, думаю, организатором атаки является одна из стран НАТО, прежде всего – Британия или Франция. Второй очередью подозреваемых я бы назвал Германию или Польшу, у них тоже есть достаточно серьезная школа морских диверсантов», – указал он.

    «Украине же, вероятно, снова была отведена роль исполнителя. При этом нельзя исключать, что европейские кураторы специально подсветили украинскую причастность к атаке, чтобы снять с себя обвинения в международном морском терроризме. Киев же находится в состоянии конфликта с Москвой, и такие его действия, по замыслу Брюсселя, должны быть обоснованы в глазах мирового сообщества», – пояснил эксперт.

    «Евросоюз и европейские члены НАТО добиваются роста рисков для всех участников цепочки перемещения российского СПГ по миру. Брюссель хочет сократить экспорт газа из России и вынудить покупателей отказываться от контрактов с Москвой», – объяснил аналитик.

    «При этом Европа бьет сама по себе. Газовый и нефтяной рынки глобальны. Российские поставки являются их неотъемлемой частью и не могут рассматриваться в отрыве от других составляющих вроде блокады Ормузского пролива или сокращения добычи Катаром. Поэтому любые инциденты с российским нефтеналивным или газовым флотом неизменно будут двигать цены вверх. И эта тенденция коснется в том числе европейских потребителей», – указал он.

    Ранее в Средиземном море на российский газовоз «Арктик Метагаз» была совершена атака украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии, сообщает в Telegram-канале Минтранс России. Инцидент произошел в международных водах недалеко от Мальты. По данным ведомства, судно следовало с грузом, оформленным по всем международным правилам, из порта Мурманска.

    «Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, граждане России, спасены. Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права», – отмечается в сообщении.

    «Подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств – членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества», – указали в Минтрансе.

    По информации gCaptain, судно загрузило СПГ на плавучем хранилище Saam, после чего совершило переход вокруг Великобритании и Испании в Средиземное море. По данным Marinetraffic, танкер следовал в египетский Порт-Саид у северного окончания Суэцкого канала. Конечной точкой мог быть Китай – терминал по регазификации СПГ в городе Бэйхай провинции Гуанси на северо-восточном побережье Тонкинского залива.

    Танкер «Арктик Метагаз» валовой вместимостью около 94 тыс. тонн с 2024 года находится под санкциями США и Британии за транспортировку газа в составе якобы так называемого теневого флота России.

    Стоит отметить, что накануне биржевая цена газа в Европе взлетела до 727 долларов за тысячу кубометров на фоне военной операции США и Израиля против Ирана. После иранских ударов Катар остановил производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире заводе, сообщает РБК.

    Ранее Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ, объяснял газете ВЗГЛЯД смысл захвата западными странами судов «теневого флота» России.

    3 марта 2026, 18:08 • Новости дня
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    Захарова упомянула Христа и демократию, комментируя позицию МИД ФРГ по Ирану
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Йоханна Вадефуля о том, что Берлин не располагает всей необходимой информацией для оценки законности ударов США и Израиля по Ирану.

    Вадефуль заявил, что МИД Германии не может сказать, нарушают ли действия США и Израиля международное право, поскольку у ведомства «нет всей полноты информации», напомнила Захарова в своем Telegram-канале.

    «При этом в ФРГ регулярно подтверждают законность Христианско-демократического союза, несмотря на отсутствие всей полноты информации как о Христе, так и о демократии», – отметила в ответ дипломат.

    Ранее Кремль указал на несоответствие действий США международному праву.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийства Хаменеи.

    4 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    @ IMAGO/Bergmann,Guido/BPA/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о невозможности заключения договоренностей по украинскому конфликту без непосредственного вовлечения стран Евросоюза в переговорный процесс.

    Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон подчеркнул, что любые решения по урегулированию кризиса должны приниматься коллективно, передает ТАСС.

    «Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», – сказал он.

    Политик отметил, что лично озвучил эту принципиальную позицию в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

    Мерц также выразил уверенность, что американский лидер теперь лучше осознает ставки в текущей ситуации и понимает мнение союзников из Старого Света.

    В начале февраля Мерц заявлял о готовности Европы обсуждать урегулирование конфликта с Россией по согласованным каналам.

    СМИ сообщали, что Мерц во время своего визита в Китай серьезно смягчил свою радикальную риторику.

    3 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении

    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении Румейла

    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добыча нефти на крупнейшем иракском месторождении Румейла была полностью прекращена из-за сбоев в экспортных операциях, вызванных военными действиями в регионе Ближнего Востока.

    Добыча нефти на крупнейшем месторождении Ирака Румейла полностью остановлена, передает Shafaq News. Решение связано с возникшими перебоями в экспортных операциях, которые обусловлены обострением военной обстановки на юге страны.

    Источник портала уточнил, что «добыча нефти на всех скважинах месторождения Румейла прекращена». Ожидается, что приостановка работы затронет значительную часть нефтяного экспорта Ирака, поскольку Румейла играет ключевую роль в экономике страны. Власти пока не уточнили, как долго продлится остановка добычи.

    Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки в апреле. В частности, Ирак получил разрешение поднять добычу до 4,299 млн баррелей в сутки.

    До этого американская компания Chevron получила право управления месторождением «Западная Курна – 2» на юге Ирака, ранее контролируемым «Лукойлом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки Ирана охватили ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кипр и Ирак, включая гостиницы и энергетические объекты.


    4 марта 2026, 10:12 • Новости дня
    Трамп предложил эскорт танкерам в Ормузском проливе
    Трамп предложил эскорт танкерам в Ормузском проливе
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Торговым судам в Персидском заливе предложат американскую страховку и военное сопровождение для стабилизации мировых цен на энергоносители, заявил президент США Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты «немедленно» предложат страхование от политических рисков для судов в регионе залива, передает Axios.

    Белый дом намерен сгладить скачки нефтяных котировок, которые провоцируют рост стоимости бензина.

    «В случае необходимости ВМС США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно скорее», – написал политик в соцсетях. Он подчеркнул, что Америка обеспечит свободный поток энергии в мир, несмотря ни на что.

    Финансовые гарантии планируется предоставлять через корпорацию по финансированию развития США. Через Ормузский пролив проходит около четверти мировой морской торговли нефтью, но из-за высоких страховых ставок движение там практически остановилось.

    После появления информации о планах Вашингтона мировые цены на нефть марки Brent снизились до уровня чуть выше 80 долларов за баррель. Ранее во вторник котировки достигали 85 долларов впервые с 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник командующего Корпусом стражей исламской революции пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через Ормузский пролив. Компания QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа после иранских авиаударов. Эксперты энергетического рынка спрогнозировали скачок цен на сырье до 120 долларов за баррель.

    4 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Мерц стерпел нападки Трампа на лидеров Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Во время встречи в Овальном кабинете Фридрих Мерц молча выслушал угрозы Трампа ввести торговое эмбарго против Испании и критику премьера Британии, отмечают СМИ.

    Фридрих Мерц во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете вел себя подчеркнуто почтительно, пишет Politico.

    Политик промолчал, когда президент США угрожал Испании торговой блокадой и жестко критиковал премьера Британии.

    Трамп заявил, что «это не Уинстон Черчилль», говоря о Кире Стармере, и выразил недовольство позицией Лондона по острову Диего-Гарсия. В отношении Мадрида прозвучали угрозы разорвать торговые связи из-за отказа повышать военные расходы и осуждения ударов по Ирану.

    Мерц лишь одобрительно усмехнулся на слова Трампа о разрушительных атаках на Тегеран. Позже канцлер объяснил свое поведение нежеланием вступать в публичный конфликт, утверждая, что за закрытыми дверями он вступился за британского коллегу.

    Глава правительства Германии также сообщил, что продемонстрировал Трампу карту боевых действий на Украине. По его словам, это помогло американскому президенту лучше понять риски возможных территориальных уступок и позицию Европы.

    Ранее Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида.

    Отмечалось, что решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    3 марта 2026, 19:16 • Новости дня
    Новак сообщил о росте интереса Индии к российской нефти

    Новак заявил о повышенном спросе Индии на российскую нефть для переработки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Индии заметно увеличился интерес к российской нефти для дальнейшей переработки, что связано с изменениями на мировом рынке, заявили в правительстве РФ.

    Вице-премьер России Александр Новак в эфире Первого канала отметил, что Россия фиксирует рост интереса со стороны Индии к поставкам российской нефти для переработки. По его словам, индийские политики уже озвучили соответствующие заявления, что подтверждает текущий спрос на фоне изменяющейся ситуации на мировом рынке.

    Новак подчеркнул, что значительную роль в формировании спроса играют события на Ближнем Востоке. Он заявил: «Мы видим сейчас заявления индийских политиков о том, что есть повышенный интерес в Индии к нашей нефти на переработку в текущих условиях. Ну, очевидно, что сегодня большие неопределенности, связанные с событиями на Ближнем Востоке, многое будет зависеть от того, как будут развиваться эти события. Сегодня рынок реагирует».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.

    Позже глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что страна привержена стратегической автономии, а решения об импорте нефти принимаются с учетом интересов индийских компаний.

    В то же время объем импорта необработанного алюминия из России в Индию достиг 2,82 млн долларов, что стало рекордным показателем с 2023 года.


    4 марта 2026, 08:12 • Новости дня
    Нефть подорожала после выхода оценки запасов в США

    Мировые цены на нефть выросли на оценках запасов в США

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в среду выросли после выхода оценки запасов сырья в США.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.22 увеличивалась на 1,45% относительно закрытия, до 82,58 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,06%, до 75,35 доллара, передает РИА «Новости».

    В ночь на среду Американский институт нефти опубликовал оценку запасов в США, согласно которым коммерческие запасы в стране за неделю, завершившуюся 27 февраля, выросли на 5,6 млн баррелей.

    Позднее будет опубликована официальная статистика минэнерго США.

    Также рынки продолжают оценивать риски перебоев в поставках сырья на фоне геополитической ситуации в мире. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В итоге резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.

    4 марта 2026, 05:01 • Новости дня
    SC: Блокада Ормузского пролива вынудит США и Израиль капитулировать

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Блокировка ключевого морского маршрута – Ормузского пролива – продемонстрировала уязвимость американской военной кампании, она грозит резким взлетом цен на энергоносители, заявил обозреватель Мартин Джей в статье для Strategic Culture.

    «Нефть станет критически важным, решающим фактором, который определит, как долго Израиль и США смогут продолжать эту операцию», – говорится в материале Strategic Culture, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что Иран перекрыл Ормузский пролив.

    Американский флот в этой ситуации оказался бессильным наблюдателем. Эксперты энергетического рынка уже прогнозируют скачок цен на сырье до 120 долларов в ближайшие недели. По мнению автора, президент США Дональд Трамп мог серьезно недооценить последствия таких событий.

    Журналист предупредил, что втягивание других государств Персидского залива в конфликт нанесет сокрушительный удар по их экономикам. Это ускорит развитие событий в пользу Ирана и заставит США капитулировать, так как Тегеран нащупал ахиллесову пяту противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через Ормузский пролив.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков спрогнозировал рост цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае полной блокады маршрута.

    4 марта 2026, 04:12 • Новости дня
    UKMTO сообщило о попадании снаряда в судно у ОАЭ

    Tекст: Денис Тельманов

    Вблизи побережья ОАЭ неопознанный снаряд повредил судно, пострадавших среди экипажа нет, корпус получил повреждения.

    Об инциденте в семи морских милях к востоку от Эль-Фуджайры сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO), передает РИА «Новости».

    По данным UKMTO, капитан судна сообщил о попадании в корпус неопознанного снаряда, что привело к повреждению стальной обшивки. В сообщении подчеркивается, что возгорания или подтопления на судне не произошло.

    Экипаж судна не пострадал, ситуация находится под контролем. Ранее власти Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива для судоходства, что повысило напряженность в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель командующего ВМС КСИР Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил об уничтожении более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы КСИР Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.

    Индийское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность нападениями на торговые суда в Персидском заливе и призвало к прекращению эскалации.

    4 марта 2026, 12:27 • Новости дня
    Минфин приостановил операции с валютой из-за изменения бюджетного правила

    Tекст: Вера Басилая

    Операции с валютой и золотом в марте не состоятся из-за планируемых изменений параметров бюджетного правила, связанных с базовой ценой на нефть, сообщило Министерство финансов России.

    Минфин России не будет проводить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в марте 2026 года, передает РИА «Новости».

    Это связано с планируемыми изменениями в бюджетном законодательстве, касающимися базовой цены на нефть. Министерство подчеркнуло, что при возобновлении операций объем отложенных покупок и продаж будет пересчитан с учетом новых параметров базовой цены.

    За предыдущий период, с 6 февраля по 5 марта, объем продажи валюты и золота по бюджетному правилу составлял 226,8 млрд рублей, что эквивалентно 11,9 млрд рублей в день.

    По действующему бюджетному правилу дополнительные доходы от нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния, при этом Минфин может использовать только юани и золото для операций, так как валюты недружественных стран исключены из структуры фонда. В случае недостатка нефтегазовых доходов министерство, наоборот, продает юани и золото. Операции на рынке от имени Минфина осуществляет Центробанк.

    Мировые цены на нефть выросли после выхода оценки запасов сырья в США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как конфликт в Иране влияет на российский бюджет.

    4 марта 2026, 11:15 • Новости дня
    Цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейском рынке в начале торговой сессии показала стремительный рост по сравнению с закрытием, преодолев психологическую отметку в 720 долларов.

    Апрельские фьючерсы по индексу TTF открыли торги уверенным ростом, достигнув к 11.03 мск значения 723,6 доллара, передает РИА «Новости». Увеличение котировок по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составило 11,1%.

    Торговая сессия стартовала в десять утра по московскому времени у отметки 706,7 доллара, что соответствовало росту на 8,5%. Динамика стоимости рассчитывается от цены закрытия вторника, которая составляла 651,6 доллара за тысячу кубометров.

    Накануне биржевые цены на газ в европейском регионе демонстрировали еще более высокие показатели. Во вторник котировки впервые с февраля 2023 года превышали 780 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, котировки голубого топлива на европейском рынке во вторник преодолели психологическую отметку в 780 долларов за тысячу кубометров. Резкий скачок цен произошел после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    4 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    The Washington Post: Трамп допустил рост цен на нефть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Дональд Трамп заявил, что рост цен на нефть после атаки на Иран для США будет временным, а затем стоимость энергоносителей снизится, пишет The Washington Post.

    Президент США Дональд Трамп впервые признал, что военный конфликт с Ираном может привести к росту цен на нефть для американцев, передает The Washington Post.

    Он заверил, что последствия для рынка будут временными: «Если у нас немного высокие цены на нефть какое-то время, то, как только всё закончится, цены упадут, я считаю, даже ниже прежнего уровня», – заявил Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Тем временем стоимость нефти и бензина в США за последние двое суток резко выросла: средняя цена бензина по стране поднялась на 11 центов, до 3 долларов 11 центов за галлон. Это максимальный показатель с октября; стоимость нефти West Texas Intermediate выросла на 10% с прошлой пятницы, отмечает издание.

    Белый дом пытается оправдать внезапный удар по Ирану, который стал крупнейшей военной операцией США после вторжения в Ирак в 2003 году, а также столкнулся с вопросами по поводу целей и последствий конфликта. Сам Трамп и его союзники называли разные причины атаки, а Мерц заявил, что война уже вредит экономикам, в том числе из-за роста цен на нефть и газ.

    Позже Трамп распорядился предоставить государственные гарантии и страховку судам, проходящим через Персидский залив, и пообещал, что ВМС США будут сопровождать нефтяные танкеры в случае необходимости.

    Администрация США объяснила, что недавние переговоры с Ираном не привели к уступкам по ядерной программе, а соглашение, подобное тому, что было при Обаме в 2015 году, не устроило бы Трампа. Один из высокопоставленных чиновников отметил, что иранские представители не стремились к быстрой сделке и не были готовы к тем условиям, которые устроили бы Вашингтон.

    Трамп опроверг слова госсекретаря Марко Рубио о том, что США действовали из-за опасений возможной атаки со стороны Ирана на израильские силы, и заявил, что решение об ударе было принято заранее, исходя из личной оценки угрозы.

    Параллельно Госдепартамент США начал экстренную эвакуацию граждан из Ближнего Востока, предупредив о «серьезных угрозах» в 14 странах региона. Демократы в Конгрессе раскритиковали администрацию за то, что предупреждение было выпущено спустя более двух суток после начала операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство американцев выступило против военных ударов Дональда Трампа по Ирану. Дмитриев прогнозировал шок на мировых сырьевых рынках в случае закрытия Ормузского пролива. МИД Турции предположил, что США могут срочно принять ответные меры из-за угрозы закрытия стратегического прохода.

