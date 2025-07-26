WP сообщил о переговорах Германии и США по Patriot для Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Германия уже передала Украине три системы противовоздушной обороны Patriot и обсуждает с Соединенными Штатами возможность дальнейших поставок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Washington Post.

По данным издания, США в рамках своей инициативы могут расширить спектр поставок за счет привлечения европейских государств. Речь идет о передаче Украине не только дополнительных комплексов Patriot, но и радиолокационных систем, систем радиоэлектронного подавления, средств перехвата беспилотников и артиллерии.

В публикации подчеркивается, что переговоры между Германией и США также касаются восстановления собственных запасов вооружений Берлина, истощившихся из-за поставок Киеву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании заявили о готовности полностью оплатить поставку системы Patriot для ВСУ. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине одну батарею ЗРК Patriot. Германия рассматривала возможность купить Киеву комплекс Patriot и ракеты к нему.