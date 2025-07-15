Дания заявила о готовности оплатить поставку систем Patriot ВСУ

Дания выразила готовность профинансировать поставки Patriot для Украины

Tекст: Вера Басилая

Дания выразила готовность профинансировать поставки систем противоракетной обороны Patriot для Украины, передает ТАСС.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил в Брюсселе, что у страны нет собственных комплексов Patriot, но она готова финансировать их закупку.

Расмуссен также пояснил, что детали схемы еще предстоит обсудить: средства могут быть направлены на закупки для Украины или оплачиваться напрямую США. Министр подчеркнул, что ключевым моментом является готовность Америки поставить необходимые вооружения.

Кроме того, глава МИД Дании отметил, что Евросоюз близок к принятию 18 -го пакета антироссийских санкций, который предусматривает снижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Он выразил уверенность, что решение может быть принято в ближайшие дни.

Глава МИД Словении Таня Файон выразила сомнения в способности Евросоюза найти необходимые средства для оплаты поставок американского оружия Киеву.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов и дальше передавать оружие и военную технику Киеву при условии, что Европа будет оплачивать эти поставки.

Эксперты объяснили, каким образом Европа может заплатить за поддержку воюющей Украины.

