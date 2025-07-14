  • Новость часаТрамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС
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    Россия сделала важный шаг к освобождению Запорожской области
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    Путин на совещании по демографии вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят
    Путин заявил о росте интереса у молодежи к рабочим профессиям
    Появилось видео ликвидации завербованного украинцами тюменского террориста
    Зеленский предложил Свириденко возглавить новое правительство Украины
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Этот атомный, атомный, атомный мир

    Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Потомки нацистов продолжают войну против России

    Потомки нацистов смотрят на нас глазами не только своих предков, но и глазами наших «политбеженцев», «нетвойняшек», иноагентов, внушающих ненависть к нам не меньше, чем геббельсовская пропаганда.

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    16 комментариев
    14 июля 2025, 18:37 • Новости дня

    Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС

    Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Украины за счет ЕС
    @ US Air Force/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп объявил о достигнутой договоренности между США и НАТО, предусматривающей поставки вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Координировать поставки американского оружия Киеву будет НАТО совместно с постоянным представителем США при альянсе Мэттью Уитакером, отметил Трамп, передает ТАСС.

    Газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к подходу Байдена. Ранее стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты.

    Журнал Military Watch Magazine сообщал, что администрация США рассматривает передачу Украине первых крылатых ракет JASSM для оснащения истребителей F-16.

    13 июля 2025, 19:34 • Новости дня
    Молдавские военные погибли на Украине после удара ВС России

    Tекст: Ольга Иванова

    Четверо солдат и офицеров армии Молдавии погибли в Херсонской области в результате удара по полигону, где шла их подготовка.

    Военные из Молдавии, отправленные на Украину по договоренности между президентом Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня после удара Вооруженных сил России по полигону Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на молдавский Telegram-канал Молдовsky.

    В сообщении канала отмечается: «По данным нашего источника в оборонном ведомстве, на этом полигоне проходили подготовку контрактники из нашей страны, которых отправили на обучение и перенимание военного опыта. Из десяти солдат и офицеров армии Молдавии четверо погибли и еще двое ранены». Родственникам погибших уже выплатили значительные суммы денег и оформили соглашения о неразглашении.

    Также в публикации говорится, что соглашения о неразглашении подписывались под угрозой осложнений в жизни в случае отказа. Информатор канала заявил, что молдавские военные были направлены в соседнюю страну по личной договоренности между Санду и Зеленским и что подобные отправки не происходят впервые, однако этот раз закончился трагедией.

    По данным Telegram-канала, первоначальная договоренность предусматривала размещение молдавских военных только в западной части Украины, но на практике это условие не соблюдалось, и военные оказались в Херсонской области.

    Херсонская область стала регионом России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако украинская сторона не признает это решение и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится примерно 75% региона, а часть на правобережье Днепра удерживается украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. В 2025 году на линии боевого соприкосновения количество иностранных бойцов в составе ВСУ сократилось из-за больших потерь и нехватки желающих.

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    13 июля 2025, 23:57 • Новости дня
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России
    Грэм пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай, Индия, Бразилия пострадают, если не прекратят «помогать» России, заявил сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    «Китай, Индия, Бразилия: готовьтесь сильно пострадать, если продолжите помогать», – заявил сенатор, подчеркнув, что эти страны должны будут выбрать между сотрудничеством с Москвой и доступом к американской экономике.

    Он также заявил, что вскоре произойдет «поворотный момент» в конфликте на Украине, который будет связан с ожидаемыми поставками новых западных вооружений, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    Кроме того, сенатор отметил, что президенту США Дональду Трампу могут быть предоставлены новые полномочия для введения санкций и пошлин, которые ранее были недоступны. Возможные меры Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) охарактеризовал как «кувалду, которая появится у Трампа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о намерении сделать важное заявление о России 14 июля. Трамп также подчеркнул, что окончательное решение по новым антироссийским ограничениям будет принимать он лично. Конгресс США планирует принять жесткий законопроект о санкциях, предусматривающий вторичные рестрикции и пошлины 500% на импорт товаров от торговых партнеров Москвы.

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    13 июля 2025, 17:34 • Видео
    Зеленский: хитрость или необразованность?

    Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

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    14 июля 2025, 10:43 • Новости дня
    Украинские СМИ: Убийцами полковника СБУ в Киеве оказались граждане Азербайджана
    Украинские СМИ: Убийцами полковника СБУ в Киеве оказались граждане Азербайджана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    В убийстве полковника СБУ Ивана Воронича, найденного с пятью огнестрельными ранениями в Киеве, подозревают двух граждан Азербайджана, ликвидированных позже в пригороде столицы.

    Имена подозреваемых в убийстве Воронича были опубликованы украинским журналистом Юрием Бутусовым, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинское издание «Страна».

    По его данным, к преступлению причастны Хагани Гулализада и Нармин Гулиева, являющиеся гражданами Азербайджана. Гулиева въехала на Украину через границу с Молдавией 15 мая, а Гулализада находился на территории страны нелегально, несмотря на запрет на въезд до 2030 года.

    Журналист заявил, что оба подозреваемых якобы «связаны с российскими криминальными кругами». По данным СБУ, исполнители преступления были ликвидированы в пригороде Киева, расследование продолжается.

    Ранее СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича. Полковник Воронич был убит 10 июля в Голосеевском районе Киева, по этому факту возбуждено дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя.

    Воронич, по сведениям бывших украинских военных и The New York Times, имел отношение к операциям против России, включая операцию ВСУ в Курской области и убийство Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

    Политолог Лариса Шеслер считает, что убийство Воронича связано с внутриукраинскими разборками среди спецслужб.

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    14 июля 2025, 08:14 • Новости дня
    ФСБ задержала планировавшую убийство российского офицера агентку СБУ
    ФСБ задержала планировавшую убийство российского офицера агентку СБУ
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданка России и Украины в Крыму намеревалась взорвать автомобиль офицера Министерства обороны России, ее задержали в Крыму, подозреваемой 24 года, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Теракт готовили в Службе безопасности Украины (СБУ), планировалось подорвать одного из старших офицеров Минобороны, указали в ФСБ, передает ТАСС.

    Теракт планировался на территории Крыма, подозреваемая накануне Дня Победы в мае должна была взорвать личный автомобиль с помощью переданной ей бомбы.

    Выявлены сотрудники СБУ, которые вербовали и готовили террористку. Подозреваемую также задержали, возбуждены уголовные дела по статьям «Теракт» и «Госизмена».

    Ранее в Брянской области задержали двух местных жителей, они пытались устроить теракты с помощью FPV-дронов и самодельных бомб на объектах Минобороны.

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    14 июля 2025, 11:11 • Новости дня
    Стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты

    Axios сообщил о планах Трампа передать Украине дальнобойные ракеты

    Стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует объявить о новом плане по поставкам Украине дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву, сообщает Axios.

    Axios сообщил, что Трамп в понедельник якобы объявит новый план по вооружению Украины, который предусматривает передачу наступательных вооружений, включая дальнобойные ракеты. По данным источников издания, такие ракеты способны поражать цели в глубине территории России, включая Москву. Также в рамках этой инициативы европейские страны закупят у США оружие для передачи Украине, пишет Axios.

    Предыдущая позиция Трампа заключалась в предоставлении только оборонительных вооружений, чтобы избежать эскалации конфликта. Однако его «разочарование действиями Владимира Путина», особенно после телефонного разговора 3 июля и информации о планах России активизировать наступление в течение 60 дней, изменило настрой бывшего президента, сообщает портал.

    Сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что «Трамп очень зол на Путина» и что предстоящее заявление будет крайне агрессивным. По словам источников, встреча Трампа с Владимиром Зеленским на недавнем саммите НАТО прошла позитивно и способствовала формированию нового подхода в поддержке Киева.

    Трамп заявил, что США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая некоторое число ракет к ЗРК Patriot, а расходы возьмет на себя Евросоюз.

    Белый дом рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину.

    Президент США назвал запрошенную Украиной батарею Patriot дорогой и редкой.

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    14 июля 2025, 00:52 • Новости дня
    Писториус объявил об отказе Германии передать Украине ракеты Taurus
    Писториус объявил об отказе Германии передать Украине ракеты Taurus
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии отвергли «последнюю просьбу» Киева о поставке ракет большой дальности Taurus, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Он заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на ... новый запрос Киева», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Financial Times, которой Писториус дал интервью.

    Писториус заявил, что в распоряжении Германии осталось только шесть комплексов Patriot. Писториус сообщил, что в ближайшее время встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне, где стороны обсудят вопросы безопасности Европы и продажу Берлину двух систем Patriot, предназначенных для Украины.

    Министр подчеркнул, что будет рассмотрена и «дорожная карта» по обеспечению безопасности Европы силами США. Он добавил, что Германия готовит план закупок военного оборудования до 2030-х годов, в который войдут танки, подводные лодки, беспилотники и истребители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Германия профинансирует Украине закупки ракет большой дальности в трехзначном количестве.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что обсуждал с Владимиром Зеленским вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что ракеты Taurus не могут применяться без космической разведки, которой у Украины нет, и слова Мерца о передаче высокоточного оружия являются маскировкой потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.

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    14 июля 2025, 12:00 • Новости дня
    Рар оценил противоречивые заявления властей Германии о ракетах Taurus для Украины

    Политолог Рар: Германия боится поставлять ракеты Taurus на Украину

    Рар оценил противоречивые заявления властей Германии о ракетах Taurus для Украины
    @ Matthias Balk/dpa/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Правительство Германии стремится избежать обвинений в прямом участии в конфликте на Украине. Поэтому министр обороны Борис Писториус выступает против поставок ракет Taurus. В то же время он требует от немецкой промышленности поторопиться с отправкой других видов вооружений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал отказ ФРГ передать Киеву Taurus.

    «Германия, по всей видимости, все же не будет поставлять Taurus на Украину», – считает немецкий политолог Александр Рар. Он напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц хотя и не исключает передачи ракет, но не дает твердого обещания сделать это.

    «Министр обороны Борис Писториус, который в правительстве представляет СДПГ, в свою очередь выступает против поставок Taurus. Но в то же время он требует от промышленности поторопиться с отправкой других видов ракет и вооружений», – добавил собеседник. По его мнению, кабмин Германии стремится избежать обвинений в прямом участии в конфликте.

    «Дело в том, что отправка Taurus вынудила бы Берлин посылать и собственных военных специалистов на поле боя. Те стали бы выполнять функции наводчиков на цели внутри России. Германия не будет так рисковать. Тем более что США на это, по-видимому, отказываются давать свое разрешение», – заключил Рар.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что власти ФРГ не будут отправлять ракеты Taurus Украине, несмотря на «последнюю просьбу» Киева. Он также сообщил, что Берлин не сможет предоставить ВСУ системы противовоздушной обороны Patriot.

    По словам министра, из 12 систем Patriot, имевшихся у ФРГ, три уже передали Киеву, две – Польше, еще одна постоянно задействована на техническом обслуживании или в учебных целях. В распоряжении остаются только шесть.

    «Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по наращиванию потенциала, которые мы должны выполнить. Мы определенно не можем дать больше», – сказал Писториус в интервью газете Financial Times. Он уточнил, что намерен обсудить с главой Пентагона Питом Хегсетом возможность приобретения двух ЗРК Patriot у США для передачи Украине.

    В последние несколько месяцев риторика Берлина относительно поставок Киеву ракет Taurus непостоянна. Так, 13 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «Германия готова рассмотреть поставки ракет, если это будет согласовано с европейскими партнерами».

    Затем стало известно, что правительство Мерца перестанет размещать в открытом доступе сведения о поставках Украине ракетных установок, танков, систем ПВО и другого вооружения и будет держать эту информацию в тайне. Отмечалось, что цель – лишить российскую сторону «военного преимущества».

    В начале июля Мерц рассказал, что обсуждал с Зеленским возможность обучения украинских военнослужащих работе с немецкими ракетами Taurus. Канцлер добавил, что договоренностей стороны пока не достигли, но «это было и остается вариантом». Военный эксперт Константин Сивков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что слова политика – это маскировка потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.

    Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне заявил, что применение Taurus нанесет ущерб отношениям России и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет.

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    14 июля 2025, 03:28 • Новости дня
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, при этом расходы возьмет на себя Евросоюз, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон направит Украине различные виды современного военного оборудования. «И они заплатят нам за него 100%», – приводит его слова ТАСС.

    Также он подтвердил, что Украина получит «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, но он «пока не определился с количеством». «Заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим», – добавил хозяин Белого дома, подчеркнув, что для США это «просто бизнес».

    Трамп уточнил, что вопрос новых поставок будет обсуждаться 14 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

    На вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций Трамп не дал прямого ответа: «Посмотрим, что будет завтра». Вместе с тем американский лидер указал, что «Европа уже объявила о санкциях» в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot крайне дорогая и редкая, и решение о поставке будет принято после изучения украинского запроса.

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    14 июля 2025, 15:21 • Новости дня
    Зеленский предложил Свириденко возглавить новое правительство Украины
    Зеленский предложил Свириденко возглавить новое правительство Украины
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко занять пост премьер-министра.

    Зеленский заявил, что ожидает от нее существенного обновления работы правительства и представления программы действий нового кабинета в ближайшее время, передает ТАСС.

    Политолог Владимир Скачко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Зеленский хочет сменить премьера Дениса Шмыгаля на более лояльную Свириденко, чтобы сконцентрировать власть в своих руках.

    Украинские СМИ писали, что формирование нового правительства на Украине под руководством Свириденко может произойти в течение недели.

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    14 июля 2025, 16:29 • Новости дня
    Американисты объяснили слова сенатора США о «кувалде Трампа» против России

    Американист: Угрозы Грэма о «кувалде против России» – это билль об остановке международной торговли

    Американисты объяснили слова сенатора США о «кувалде Трампа» против России
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Конгресс США может ввести пошлины в 500% против Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть у России. Но это обрушит международную торговлю. Поэтому, возможно, глава Белого дома Дональд Трамп использует угрозы только как инструмент давления на Москву, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее сенатор Линдси Грэм, признанный в России экстремистом, пригрозил «кувалдой» для удара по российской и другим экономикам.

    «Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) говорит о "кувалде" и торговых пошлинах в 500%, потому что администрация Белого дома ослаблена, а Трамп молчит. Он так и не выражает четко свою позицию и порой будто бы не понимает, что ему делать дальше. Тем временем Конгресс воспользуется моментом, чтобы с помощью законопроекта отобрать бразды правления у президента США в части внешней политики», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, под «кувалдой» Грэм подразумевает не только повышение пошлин, но и отказ от закупок урана у России, а также ужесточение контроля за банками, которые сопровождают международные сделки, так или иначе касающиеся интересов России. Эксперт считает, что Конгресс действительно постарается принять санкции, продавив вето Трампа, а также использует процесс рассмотрения билля об ассигнованиях в сентябре.

    «Вступление законопроекта в силу обрушит всю нынешнюю архитектуру международной торговли, поскольку ни Пекин, ни Дели, скорее всего, не пойдут на требования Вашингтона. Причем, потеряют не только Китай и Индия – остановится американская электронная промышленность, "лягут" Boeing и многие другие гиганты», – подчеркнул аналитик.

    Конгресс попытается в ближайшие две недели принять санкционный билль, но в более мягком варианте, а сами санкции сделает необязательными, предоставив Трампу возможность вводить их по своему усмотрению, считает американист Малек Дудаков.

    «Если законопроект будет принят, не стоит ждать автоматического введения гигантских вторичных пошлин в отношении стран, закупающих российские энергоресурсы. Главная задача угроз конгрессменов – дать Трампу инструменты давления для переговоров с Россией по украинскому кризису, а также с торговыми партнерами США», – спрогнозировал аналитик.

    В воскресенье сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил в интервью телеканалу CBS, что в украинском конфликте «наступает поворотный момент». По его словам, «в течение нескольких месяцев президент США Дональд Трамп пытался склонить российского лидера Владимира Путина к мирным переговорам». Конгрессмен указал: «Американский лидер оставил дверь открытой» для Москвы, но она «скоро закроется».

    Грэм и сенатор Ричард Блюменталь, демократ из Коннектикута, который также появился в программе Face the Nation, возглавляют группу из 85 соавторов законопроекта о 500%-ных пошлинах против Китая, Индии и Бразилии.

    По словам Грэма, эти страны покупают у России нефть и другие товары, а полученные деньги Москва использует для ведения боевых действий. Сенатор считает, что санкции предоставят «президенту Трампу кувалду в руки, чтобы нанести удар по экономике Путина и всем тем странам, которые поддерживают путинскую военную машину». Конгрессмен также отметил, что глава Белого дома будет иметь право по своему усмотрению повышать или понижать тарифы, что даст ему «максимальную гибкость».

    Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что намерен сделать «важное заявление» о России в понедельник, 14 июля. Приводить какие-либо детали он не стал, но уточнил, что «разочарован». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль ждет заявления Трампа. «Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства», – указал он.

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    14 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    Кремль: Поставки вооружений США на Украину не прерывались
    Кремль: Поставки вооружений США на Украину не прерывались
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона отмечает, что военная помощь Соединенных Штатов Киеву, несмотря на заявления о расходах, не прекращалась и продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, поставки США вооружений и военной техники на Украину продолжаются, передает ТАСС.

    Он отметил, что несмотря на обсуждения высокой стоимости и возможного финансирования со стороны Европы, поставки США не прерывались.

    Песков также заявил, что вопрос оплаты военной помощи может частично взять на себя Европа, однако это не влияет на сам факт поступления вооружений на Украину.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США направят Украине вооружения, включая ракеты к системам Patriot, которые должен оплатить Евросоюз.

    СМИ сообщили, что Трамп планирует объявить о новом плане по поставкам Украине дальнобойных ракет, способных поражать цели в глубине территории России, включая Москву.

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    14 июля 2025, 02:23 • Новости дня
    WSJ раскрыла подробности принятия США решения приостановить поставки оружия ВСУ
    WSJ раскрыла подробности принятия США решения приостановить поставки оружия ВСУ
    @ U.S. Department of Defense/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американский министр обороны Пит Хегсет принял решение приостановить поставки военной помощи на Украину после служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби, пишет Wall Street Journal.

    По данным Wall Street Journal, в начале июня Колби направил служебную записку, в которой указал на опасность истощения запасов вооружений США из-за слишком больших запросов Украины. В самой записке не содержалось прямых рекомендаций, но она повлияла на решение о приостановке поставок, передает ТАСС.

    Wall Street Journal отмечает, что Колби выступает за ограничение американских обязательств вне азиатского региона и за концентрацию усилий на противодействии Китаю в Тихоокеанском регионе. Газета указывает, что заместитель главы Пентагона играет ключевую роль в разработке новой оборонной стратегии страны. Эта стратегия будет определять государственные расходы и размещение американских военных сил в ближайшие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Позднее сообщалось, что США возобновили отправку вооружений на Украину, однако точные объемы и содержание возобновившихся поставок не раскрываются..

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    14 июля 2025, 09:14 • Новости дня
    Залужный заявил, что Украина долго не протянет в «войне на истощение»
    Залужный заявил, что Украина долго не протянет в «войне на истощение»
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что в условиях продолжительного конфликта «на истощение» и недоступности военных технологий Украина не сможет долго сопротивляться на фронте.

    Залужный оценил развитие технологий в военной сфере, приведшее к тому, что дешевое массовое оружие может бороться с дорогим, что «вроде бы дает шанс Украине держать удар».

    «Однако <…> невозможность обеспечить себя всем спектром оборонных возможностей из-за отсутствия высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение», – передает ТАСС слова Залужного.

    Он добавил, что сейчас Украина стала «мегазаказчиком» старого и нового оружия.

    Ранее сообщалось, что Залужный считает передачу подлежащих списанию ракет Hellfire эффективным способом поддержки Киева и экономии средств Вашингтона на утилизацию.

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    14 июля 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР
    Российские войска освободили запорожскую Малиновку и Маяк в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Восток» был освобожден населенный пункт Малиновка в Запорожской области, а группировка «Центр» освободила Маяк в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Восток» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны около Темировки, Полтавки в Запорожской области, Новополя и Толстого в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Верба».

    Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух бригад беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Красноармейска, Удачного, Новопавловки, Родинского, Владимировки, Муравки, Петровского, Степановки, Димитрова в ДНР, Новоподгородного и Филии в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 360 военнослужащих, американская бронемашина HMMWV, бронеавтомобиль «Казак» и четыре артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков и десантно-штурмового полка ВСУ рядом с Алексеевкой, Рыжевкой, Кондратовкой, Храповщиной, Варачино и Садками в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Охримовки, Хатнего и Волчанска в Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих. Уничтожены три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Петро-Ивановки, Петровки, Купянска в Харьковской области, Колодезей, Зеленой Долины и Торского в ДНР.

    Потери ВСУ при этом составили более 220 военнослужащих, бронемашина и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре станции РЭБ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Клебан-Быка, Плещеевки, Закотного, Славянска, Северска, Кривой Луки, Свято-Покровского, Константиновки, Серебрянки и Дроновки в ДНР.

    Противник потерял до 130 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», два орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и пять складов боеприпасов.

    А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны около Каменского, Плавней, Новоандреевки в Запорожской области, Садового, Понятовки и Никольского в Херсонской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, семь станций РЭБ, израильская радиолокационная станция RADA RPS-42 и два склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР.

    До этого они освободили Зеленую Долину в ДНР, а также освободили поселок Толстой в ДНР.

    Комментарии (3)
    14 июля 2025, 16:16 • Новости дня
    Онуфриенко: Утрата Малиновки грозит противнику полуокружением Гуляйполя
    Онуфриенко: Утрата Малиновки грозит противнику полуокружением Гуляйполя
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После освобождения Малиновки перед ВС России открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном. Действия российской армии позволят «зажать» Гуляйполе не только с юга, но и с востока. Но операция будет сопровождаться рядом сложностей: это эшелонированная оборона противника и особенности местности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Малиновка расположена в паре десятков километров от города Гуляйполе. Ее освобождение создает угрозу для местной группировки ВСУ», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что ранее ВС России также заняли Марфополь. Таким образом, открываются дороги во фланг противника в Зеленом Гае и Червоном.

    «Действия российской армии позволят "зажать" Гуляйполе не только с юга, но и с востока. Другими словами: украинские военные рискуют попасть в полуокружение», – акцентировал собеседник. Впрочем, операция будет сопровождаться рядом сложностей.

    «Дело в том, что этот участок фронта хорошо укреплен. Противник еще перед началом своего провального "контрнаступа" летом 2023 года создавал мощную оборону, опирающуюся на Орехово и Гуляйполе. В течение последующих двух лет он продолжал эту работу», – уточнил спикер.

    «Кроме того, важно учитывать рельеф местности – начинаются днепровские степи. Наступление нужно будет вести зачастую в чистом поле со все более редкими лесополосами. Поэтому большое наступление ВС России здесь представляется стратегически невыгодным. Но сковывать силы противника, создавая угрозы отдельным укрепрайонам, можно, что наши бойцы и делают», – добавил Онуфриенко.

    Ранее российские войска освободили Малиновку в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны. Населенный пункт находится примерно в 17 км восточней города Гуляйполе. С момента основания в начале XIX века он был известен как Туркеновка. Нынешнее название село получило в 1963 году.

    Напомним, на минувшей неделе ВС России также  выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области, совершив марш-бросок по дну обмелевшего Каховского водохранилища. Член ОП Владимир Рогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что освобождение села будет иметь важное значение, поскольку на Степногорском направлении это предпоследний населенный пункт на пути к Запорожью.

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