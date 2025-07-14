Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.2 комментария
США рассматривают поставки ракет JASSM для украинских F-16
MWM: США рассматривают поставки ракет JASSM для украинских F-16
Администрация США рассматривает передачу Украине первых крылатых ракет JASSM для оснащения истребителей F-16, пишет Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на осведомленный источник.
Предполагается, что эти ракеты могут быть интегрированы с истребителями F-16, поставляемыми для украинских ВВС, пишет MWM, передает РИА «Новости». Несмотря на то что речь идет о более старых версиях самолетов, они способны стать эффективными носителями для американских ракет.
Как пишет издание, JASSM состоит на вооружении США с 2003 года и отличается ограниченной малозаметностью, высокой точностью и способностью нести боеголовку массой до 450 килограммов. В настоящее время только четыре государства, включая Польшу, располагают такими ракетами, причем экспорт за пределы западного блока ранее не осуществлялся.
Издание отмечает, что Украина уже проводила модернизацию советских истребителей для применения британских и французских ракет Storm Shadow и SCALP. По данным издания, нехватка европейских ракет стала одной из причин, побудивших США рассмотреть вопрос об оснащении украинских F-16 JASSM.
Газета The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп в вопросе поставок оружия Украине возвращается к подходу Байдена.
Ранее стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты.