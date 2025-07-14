Стало известно о намерении Трампа поставить Украине дальнобойные ракеты

Axios сообщил о планах Трампа передать Украине дальнобойные ракеты

Tекст: Вера Басилая

Axios сообщил, что Трамп в понедельник якобы объявит новый план по вооружению Украины, который предусматривает передачу наступательных вооружений, включая дальнобойные ракеты. По данным источников издания, такие ракеты способны поражать цели в глубине территории России, включая Москву. Также в рамках этой инициативы европейские страны закупят у США оружие для передачи Украине, пишет Axios.

Предыдущая позиция Трампа заключалась в предоставлении только оборонительных вооружений, чтобы избежать эскалации конфликта. Однако его «разочарование действиями Владимира Путина», особенно после телефонного разговора 3 июля и информации о планах России активизировать наступление в течение 60 дней, изменило настрой бывшего президента, сообщает портал.

Сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что «Трамп очень зол на Путина» и что предстоящее заявление будет крайне агрессивным. По словам источников, встреча Трампа с Владимиром Зеленским на недавнем саммите НАТО прошла позитивно и способствовала формированию нового подхода в поддержке Киева.

Трамп заявил, что США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая некоторое число ракет к ЗРК Patriot, а расходы возьмет на себя Евросоюз.

Белый дом рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину.

Президент США назвал запрошенную Украиной батарею Patriot дорогой и редкой.