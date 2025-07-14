  • Новость часаТрамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    14 комментариев
    14 июля 2025, 03:28 • Новости дня

    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot

    Трамп пообещал Украине «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США планируют поставить на Украину дополнительное вооружение, включая «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, при этом расходы возьмет на себя Евросоюз, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон направит Украине различные виды современного военного оборудования. «И они заплатят нам за него 100%», – приводит его слова ТАСС.

    Также он подтвердил, что Украина получит «некоторое» число ракет к ЗРК Patriot, но он «пока не определился с количеством». «Заплатит за них Евросоюз. Мы ничего не платим за это, но мы их направим», – добавил хозяин Белого дома, подчеркнув, что для США это «просто бизнес».

    Трамп уточнил, что вопрос новых поставок будет обсуждаться 14 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

    На вопрос о возможном введении новых антироссийских санкций Трамп не дал прямого ответа: «Посмотрим, что будет завтра». Вместе с тем американский лидер указал, что «Европа уже объявила о санкциях» в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом заявил, что рассматривает возможность отправки дополнительного комплекса Patriot на Украину. США отметили, что батарея Patriot крайне дорогая и редкая, и решение о поставке будет принято после изучения украинского запроса.

    13 июля 2025, 19:34 • Новости дня
    Молдавские военные погибли на Украине после удара ВС России

    Tекст: Ольга Иванова

    Четверо солдат и офицеров армии Молдавии погибли в Херсонской области в результате удара по полигону, где шла их подготовка.

    Военные из Молдавии, отправленные на Украину по договоренности между президентом Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня после удара Вооруженных сил России по полигону Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на молдавский Telegram-канал Молдовsky.

    В сообщении канала отмечается: «По данным нашего источника в оборонном ведомстве, на этом полигоне проходили подготовку контрактники из нашей страны, которых отправили на обучение и перенимание военного опыта. Из десяти солдат и офицеров армии Молдавии четверо погибли и еще двое ранены». Родственникам погибших уже выплатили значительные суммы денег и оформили соглашения о неразглашении.

    Также в публикации говорится, что соглашения о неразглашении подписывались под угрозой осложнений в жизни в случае отказа. Информатор канала заявил, что молдавские военные были направлены в соседнюю страну по личной договоренности между Санду и Зеленским и что подобные отправки не происходят впервые, однако этот раз закончился трагедией.

    По данным Telegram-канала, первоначальная договоренность предусматривала размещение молдавских военных только в западной части Украины, но на практике это условие не соблюдалось, и военные оказались в Херсонской области.

    Херсонская область стала регионом России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако украинская сторона не признает это решение и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится примерно 75% региона, а часть на правобережье Днепра удерживается украинскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному полигону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Давыдов Брод в Херсонской области. В 2025 году на линии боевого соприкосновения количество иностранных бойцов в составе ВСУ сократилось из-за больших потерь и нехватки желающих.

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    13 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича

    СБУ сообщила о ликвидации двух подозреваемых в убийстве полковника Воронича

    СБУ сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Украинская спецслужба объявила об уничтожении мужчины и женщины, подозреваемых в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве.

    По данным ведомства, речь идет о мужчине и женщине, которые, по версии СБУ, действовали по приказу куратора и наблюдали за сотрудником спецслужбы, чтобы установить его распорядок и маршруты, передает РБК.

    Украинские силовики заявили, что перед преступниками поставили задачу устранить полковника, после чего они собирались скрыться.

    При задержании подозреваемые оказали сопротивление и были уничтожены.

    Напомним, Воронич был убит 10 июля в Голосеевском районе Киева. Открыто дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя. По информации бывших украинских военных и The New York Times, Воронич был связан с операциями против России, в том числе операцией ВСУ в Курской области и убийством Арсена Павлова (Моторолы) в 2016 году.

    СБУ называет ликвидированных агентами российских спецслужб, работавшими по заданию ФСБ. Украинские СМИ уточняют, что правоохранители разыскивали женщину по имени Нармин Гулиева (1991 года рождения) и ее сообщника.

    Политолог Лариса Шеслер считает, что убийство Воронича связано с внутриукраинскими разборками среди местных спецслужб.

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    13 июля 2025, 17:34 • Видео
    Зеленский: хитрость или необразованность?

    Президент Польши Анджей Дуда рассказал историю о Владимире Зеленском, которая ярко характеризует руководство обеих стран. Если коротко, украинец держит поляка за идиота.

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    13 июля 2025, 13:54 • Новости дня
    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле

    Политолог Скачко: Киев убежден, что может «пересидеть» президентство Трампа

    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В Киеве уверены, что конфликт с Россией будет долгим, а Европа нарастит ВПК для помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в украинском МИД заявили, что стамбульский формат диалога с Москвой «практически исчерпан».

    «Слова представителя МИД Украины Сергея Кислицы показывают уверенность Киева в том, что конфликт с Россией будет продолжаться еще долгое время, и что Запад, в первую очередь европейские страны, дадут все необходимое для этого», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Киев и Брюссель убеждены, что смогут пересидеть трудный для них период президентства Дональда Трампа. Также они ожидают, что в ближайшие годы Европа нарастит военно-технические мощности, сократив количественное и качественное отставание от российского ВПК», –  продолжил аналитик.

    «Владимир Зеленский вновь почувствовал себя нужным после удачных, на его взгляд, поездок по Европе, касающихся помощи Украине и восстановление ее инфраструктуры, а также по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера», – указал политолог.

    «Все это вкупе заставило Кислицу так уверенно говорить о неактуальности стамбульского формата. Кроме того, это еще и призыв главы внешнеполитического ведомства к украинцам, которые боятся мобилизации, самим идти в ТЦК. Дипломат будто говорит: «Видите, Запад с нами, бояться нечего». Плюс, это приглашение «партии войны» ЕС и США к еще большей сплоченности», – пояснил Скачко.

    Накануне замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что турецкий формат диалога Москвы и Киева «практически исчерпал себя». Он добавил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было», сообщает РИА «Новости».

    При этом Анкара ожидает ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Дипломат отметил, что Россия уже выразила готовность к встрече.

    Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности Москвы к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

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    13 июля 2025, 04:27 • Новости дня
    Украинцы начали уезжать из США из-за новой миграционной политики
    Украинцы начали уезжать из США из-за новой миграционной политики
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Многие украинцы, приехавшие в Соединенные Штаты после начала конфликта на Украине, теперь возвращаются в Европу из-за опасений депортации и ужесточения миграционных правил, пишет французская газета Le Monde.

    Причиной переездов Le Monde называет «неопределенность», вызванную ужесточением антимигрантской политики нынешней администрации США, передает РИА «Новости».

    «У украинцев больше нет уверенности в своем будущем. Некоторые решают вернуться в Европу», – говорится в материале. По данным издания, украинцы разочаровались в новых властях США из-за переменчивой поддержки киевского режима и жестких мер по отношению к тем, кто приехал после начала конфликта. Журналисты отмечают, что американская мечта «дается этим семьям с трудом».

    Основательница Ukrainian Daughters Foundation Зоряна Сможаник рассказала, что многие украинки опасаются возвращения на Украину из-за возможной мобилизации в ВСУ. «Ее брат уже воюет на Украине, пока его сестра, которая лишилась права на проживание, сейчас борется со своим статусом в Соединенных Штатах», – пишет Le Monde.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая сообщалось, что депортация из США грозит более чем 200 тыс. граждан Украины.

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    13 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    МВД объявило в розыск сына режиссера «Моей прекрасной няни»

    Tекст: Антон Антонов

    Как следует из данных базы МВД России, в розыск объявлен один из лидеров «РДК» (признан террористическим и запрещен в России) Василий Кирющенко (внесен в список террористов и экстремистов) – сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко.

    В карточке розыска сообщается, что он «разыскивается по статье УК», но не указано, о какой именно статье идет речь, передает РИА «Новости».

    Источники в правоохранительных органах сообщали, что уголовные дела открыты по статье о призывах к терроризму и организации деятельности террористической организации.

    «РДК» (признан террористическим и запрещен в России) был создан в 2022 году. Его членами являются выходцы из России, которые перебрались на Украину и в ходе украинского конфликта участвуют в боевых и террористических действиях на стороне киевского режима.

    В июне Дзержинский райсуд Петербурга поместил под стражу 32-летнего Александра Попова, планировавшего вступить в террористическую организацию. В мае Южный окружной военный суд признал виновным жителя поселка Симеиз в Крыму и приговорил к 12 годам колонии строгого режима за планы вступить в «РДК» (признан террористическим и запрещен в России).

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    13 июля 2025, 12:55 • Новости дня
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские войска улучшили позиции на нескольких направлениях и освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике за последние сутки.

    Группировка «Центр» освободила Николаевку ДНР. Подразделения нанесли потери силам ВСУ, составившие более 450 человек, и уничтожили технику в ДНР и Днепропетровской области. «Восток» продвинулся вглубь обороны противника, освободил поселок Карла Маркса и ликвидировал более 205 украинских военных, сообщает Минобороны России.

    Группировка «Днепр» уничтожила более 60 бойцов ВСУ и технику в Запорожской области. Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю, нанеся потери силам противника в Сумской области, где ВСУ лишились более 150 человек и техники.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение в районах Купянска и других населенных пунктов, уничтожив до 220 украинских военных и ликвидировав склады боеприпасов. Южная группировка заняла более выгодные позиции в Донецкой народной республике, уничтожив свыше 135 военных противника, склады и технику.

    Авиация и артиллерия России за сутки поразили 136 объектов ВСУ, включая предприятие ВПК, склады и центр подготовки операторов беспилотников. Было уничтожено две пусковые установки и РЛС Patriot США.

    С начала спецоперации ВС России уничтожили 663 самолета, 283 вертолета, более 69 тыс. беспилотников, свыше 24 тыс. танков и десятки тысяч другой военной техники противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за ночь российские средства ПВО сбили 36 украинских беспилотников над регионами России. Группировка «Днепр» за неделю уничтожила до 500 военных ВСУ.

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    13 июля 2025, 11:39 • Новости дня
    Стало известно об освобождении Грушевского на западе ДНР

    Рогов сообщил о взятии российскими войсками села Грушевское на западе ДНР

    Стало известно об освобождении Грушевского на западе ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Село Грушевское на западе ДНР у границы с Днепропетровской областью перешло под контроль российских сил после боев с подразделениями ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска выбили бойцов ВСУ из села Грушевское, находящегося на западе ДНР возле границы с Днепропетровской областью Украины, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, Грушевское расположено вблизи населенных пунктов Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное. Министерство обороны России ранее сообщало, что эти села уже освобождены от украинских формирований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Российские военные ранее освободили населенный пункт Зеленый Кут в ДНР. Российские бойцы прошли под огнем при освобождении Гнатовки в ДНР.

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    14 июля 2025, 00:52 • Новости дня
    Писториус объявил об отказе Германии передать Украине ракеты Taurus
    Писториус объявил об отказе Германии передать Украине ракеты Taurus
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии отвергли «последнюю просьбу» Киева о поставке ракет большой дальности Taurus, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

    «Он заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на ... новый запрос Киева», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Financial Times, которой Писториус дал интервью.

    Писториус заявил, что в распоряжении Германии осталось только шесть комплексов Patriot. Писториус сообщил, что в ближайшее время встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне, где стороны обсудят вопросы безопасности Европы и продажу Берлину двух систем Patriot, предназначенных для Украины.

    Министр подчеркнул, что будет рассмотрена и «дорожная карта» по обеспечению безопасности Европы силами США. Он добавил, что Германия готовит план закупок военного оборудования до 2030-х годов, в который войдут танки, подводные лодки, беспилотники и истребители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Германия профинансирует Украине закупки ракет большой дальности в трехзначном количестве.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что обсуждал с Владимиром Зеленским вопрос возможного обучения украинских военных использованию крылатых ракет Taurus. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что ракеты Taurus не могут применяться без космической разведки, которой у Украины нет, и слова Мерца о передаче высокоточного оружия являются маскировкой потенциального участия Берлина в конфликте с Россией.

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    13 июля 2025, 07:44 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 36 украинских беспилотников над регионами России
    ПВО за ночь сбила 36 украинских беспилотников над регионами России
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО за ночь перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны России.

    По данным ведомства, наибольшее количество БПЛА – 26 единиц – было сбито над Белгородской областью. Кроме того, четыре беспилотника уничтожены в небе над Воронежской областью. Также три БПЛА были уничтожены над Липецкой областью и еще три – над Нижегородской областью, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа в различных регионах страны.

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    13 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Рогов сообщил об открытии нового выхода к границе с Днепропетровской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские подразделения освободили село Новохатское в ДНР и получили выход к новому участку границы с Днепропетровской областью.

    Российские войска выбили украинские подразделения из села Новохатское в Донецкой народной республике, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, «наши ребята после того, как выбили противника из села Грушевское, развили успех и заставили боевиков ВСУ бежать из расположенного севернее села Новохатское, открыв себе тем самым путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью».

    Село Новохатское находится рядом с населенными пунктами Новоукраинка, Ялта, Запорожье, Толстой и Поддубное, которые ранее уже были освобождены российскими войсками, как сообщало Минобороны России. Этот успех позволяет российским подразделениям выйти к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили украинские подразделения из населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике на границе с Днепропетровской областью. Российские силы взяли под контроль село Грушевское на западе ДНР после боев с подразделениями ВСУ.

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    13 июля 2025, 09:08 • Новости дня
    Трамп раскрыл ранее сделанное Маску предупреждение об электромобилях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разногласия между Дональдом Трампом и Илоном Маском по вопросу обязательного внедрения электромобилей возникли задолго до поддержки предпринимателя на выборах.

    Президент США Дональд Трамп заранее сообщил Илону Маску о расхождении взглядов по вопросу электромобилей, передает ТАСС. По словам Трампа, он еще до поддержки со стороны Маска дал понять, что отменит мандат на обязательное использование электромобилей.

    «Ты никогда не будешь со мной, потому что я отменю мандат», – заявил Трамп в интервью Fox News, пояснив, что не все американцы хотят переходить на электромобили.

    Он также отметил, что новый закон о государственных расходах отменил соответствующий мандат, что негативно отразилось на интересах Маска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Илон Маск не сможет вести бизнес в США без государственных субсидий и уедет обратно в ЮАР. Дмитрий Медведев предложил в шутку урегулировать спор между Маском и Трампом. Политолог Дмитрий Дробницкий назвал конфликт между Маском и Трампом внутрипартийным спектаклем.

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    13 июля 2025, 06:46 • Новости дня
    Трамп пожаловался, что Эпштейн «никогда не умрет»

    Трамп пожурил «мальчиков и девочек» из своей «идеальной администрации»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп призвал «мальчиков и девочек» из своей «идеальной администрации» не конфликтовать и не нападать на генпрокурора Пэм Бонди в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

    Трамп заявил, что нужно работать «в одной команде», а также добавил, что ему «не нравится происходящее». «У нас идеальная администрация, о которой говорят в мире. А эгоисты пытаются навредить этому с помощью человека, который никогда не умрет, Джеффри Эпштейна», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп задался вопросом, что происходит с его «мальчиками и в некоторых случаях девочками». Трамп заявил, что они «преследуют» Бонди, хотя та демонстрирует «фантастическую работу». Он пожаловался, что «некоторым недостаточно» достигнутых успехов. По его мнению, эти люди давят на Пателя и хотят подорвать работу ФБР. Он потребовал, чтобы Бонди не мешали работать.

    Президент США считает, что его политические оппоненты cфабриковали версию о существовании дополнительных документов по делу Эпштейна, передает ТАСС.

    Он заявил, что демократы выдумали документы, как ранее обманывали общественность по другим вопросам. «Годами Эпштейн, снова и снова. Зачем придавать огласке документы, написанные Обамой, продажной Хиллари», – заявил он. Он заявил, что демократы «создали» «досье Эпштейна», как ранее уже «обманули мир» теорией о «российском следе», информацией о ноутбуке сына бывшего президента Хантера Байдена (демократы заявляли, что информация с ноутбука якобы являлась российской дезинформацией) и другими случаями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах миллиардер организовал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом, где дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию, а в августе 2019 года он, предположительно, покончил с собой в тюрьме.

    Американские СМИ сообщали, что министерство юстиции США и ФБР не обнаружили доказательств шантажа влиятельных лиц или намеренного убийства финансиста Эпштейна.

    Трамп заявил, что Бонди проверяет обстоятельства «мошенничества» на выборах президента в 2020 году, когда победил Джо Байден. СМИ сообщали, что директор ФБР Кэш Патель и замдиректора ФБР Дэн Бонджино грозят уйти в отставку из-за конфликта с Бонди в связи с делом Эпштейна. Патель опроверг сообщения о своей возможной отставке.

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    13 июля 2025, 08:25 • Новости дня
    Пленный рассказал о потере элитного статуса батальоном «Волки да Винчи»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Некогда считавшийся элитным батальон ВСУ «Волки да Винчи» (ранее входило в признанную террористической и запрещенную в РФ украинскую националистическую организацию «Правый сектор») сейчас комплектуется мобилизованными, среди которых много мужчин старше 40 лет и с плохим здоровьем.

    Подразделение ВСУ «Волки да Винчи», ранее считавшееся элитным, стало обычным штурмовым батальоном, в который набирают мобилизованных разных возрастов и состояния здоровья, передает РИА «Новости». Об этом рассказал пленный украинский стрелок по прозвищу «Волков», Лимар Османов.

    Османов заявил: «В прошлые годы батальон »Волки да Винчи« был одним из элитных и знаковых подразделений с большим рейтингом. На данный момент он опустился до обычного штурмового батальона, куда берут всех »мобиков« разного возраста и здоровья».

    Пленный добавил, что сам оказался в этом батальоне через десять дней после начала обучения. Вместе с ним туда направили мужчин старше 40 лет, многие из которых имели слабое здоровье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в батальоне ВСУ «Волки да Винчи», который ранее считался элитным подразделением на Украине, участились случаи дезертирства. Командование ВСУ перебросило батальон «Волки да Винчи» на Сумское направление. Боевика из этого подразделения ВСУ уничтожили в Артемовске.

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    13 июля 2025, 20:45 • Новости дня
    Пушилин заявил о росте потерь ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Ольга Иванова

    Освобождение Зеленой Долины предоставило российским войскам дополнительные возможности нарушить линии снабжения украинских сил на краснолиманском направлении, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    После освобождения Зеленой Долины в ДНР у российских военных появилось больше возможностей для нарушения логистики украинских войск, передает РИА «Новости». Глава региона Денис Пушилин заявил: «После освобождения Зеленой Долины на краснолиманском направлении также больше вариантов перерезать логистику противника. И это тоже является, считаю, достаточно важным». По данным Минобороны России, подразделения группировки «Запад» установили контроль над Зеленой Долиной накануне.

    В то же время в Часовом Яре в ДНР продолжаются ожесточённые городские бои. Пушилин отметил, что самые напряжённые столкновения сейчас идут на южном фланге города. По его словам, украинские войска при этом несут очень серьезные потери, несмотря на сопротивление и попытки удержать позиции, а российские подразделения планомерно выбивают противника из города.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин 6 июля отметил положительные сдвиги в ситуации вокруг Часового Яра и анонсировал возможные хорошие новости по этому городу.

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    13 июля 2025, 14:34 • Новости дня
    ВСУ начали заворачивать мины «Лепесток» в ткань и пакеты

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские военные используют новые методы маскировки мин «Лепесток», оборачивая их в ткань и пакеты, что затрудняет их обнаружение в населенных пунктах.

    Украинские войска начали использовать в зоне проведения спецоперации новый способ маскировки противопехотных мин «Лепесток», передает РИА «Новости». Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, «враг начал применять новый вид маскировки лепестковых мин, которые дистанционно забрасывает в том числе в населенные пункты, предварительно заворачивая в ткань, полиэтиленовые пакеты и другие материалы, что со стороны выглядит как обычный мусор». Рогов пояснил, что сброс мин ведется с помощью беспилотников.

    Мины «Лепесток» предназначены для повреждения ног и срабатывают при наступлении. Их необычная форма делает их трудными для опознания. Эти мины практически полностью копируют американскую BLU-43/B Dragontooth. Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию 2005 года, запрещающую применение и производство противопехотных мин, и Киев, по словам Рогова, нарушает международные обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Южно-Донецком направлении зафиксировали случаи, когда наемники ВСУ из Польши и Латинской Америки скрывали участие в боевых действиях, сменив форму на гражданскую. Вооруженные силы Украины начали применять мины-лепестки, замаскированные под траву и детские игрушки, чтобы затруднить продвижение российских войск.

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