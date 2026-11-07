Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
«Гиацинты» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области
САУ «Гиацинт-С» уничтожили опорные пункты противника в Запорожской области
Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты противника в Запорожской области, сообщает Министерство обороны.
Артиллеристы группировки войск «Восток» выполнили боевую задачу на территории Запорожской области. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» нанесли точные удары и полностью уничтожили опорные пункты противника. На месте пораженных вражеских позиций остались только воронки, сообщает Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские операторы ударных беспилотников группировки «Восток» уничтожили резервы ВСУ в Запорожской области.
В четверг танковые экипажи Т-80БВМ группировки войск «Восток» нанесли удар по передовым позициям украинских войск на территории Запорожской области.
Во вторник расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» поразили пункты управления беспилотниками украинской армии в Запорожской области.