Расчеты «Гиацинт-С» уничтожили пункты управления дронами ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» нанесли удары по местам посадки украинских дронов, где противник готовил аппараты к повторным вылетам. «Операторы разведывательных БПЛА проследили маршруты возвращения беспилотников противника после выполнения задач. По местам их посадки были выявлены пункты управления, где размещались операторы и инженерные специалисты подразделений БПЛА ВСУ», – сообщили в Минобороны, передает РИА «Новости».

Координаты объектов, полученные в ходе воздушной разведки, передали артиллеристам группировки «Восток». Удары наносились из 152-миллиметровых орудий 2С5 «Гиацинт-С». Корректировка огня велась с помощью беспилотников и штатных средств связи, что позволило оперативно оценивать результаты стрельбы.

В результате атаки были ликвидированы пункты управления, личный состав противника и находившееся на позициях оборудование. Поражение этих объектов значительно снизило возможности украинских войск по проведению разведки и применению ударных беспилотников на данном участке фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник расчеты самоходных артиллерийских установок «Малка» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные опорные пункты и позиции операторов беспилотников ВСУ в Запорожской области.