Специалист по РЭБ объяснил тактику ВСУ с минированием FPV-очков

Эксперт Потапов объяснил тактику минирования ВСУ FPV-очков для российских пилотов

Tекст: Дмитрий Зубарев

«ВСУ периодически пытаются минировать FPV-очки, потому что с их помощью можно нанести очень сильный урон. Если они сработают в районе головы и человек не погибнет от 4 грамм тротила, то как минимум будет выведен из строя», – приводит его слова ТАСС.

Потапов добавил, что диверсии нацелены именно на операторов FPV-дронов, так как они наносят значительный ущерб украинским силам. Российские операторы дронов являются одной из главных целей противника на поле боя.

«И ВСУ очень хотят эффективно продолжать работать непосредственно по этой группе российских военнослужащих, поэтому для минирования выбираются именно FPV-очки», – отметил эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сотрудники ФСБ пресекли серию терактов с использованием заминированных FPV-очков.

Центр общественных связей ФСБ призвал получать гуманитарную помощь для военнослужащих только из проверенных источников.

Ранее российские и белорусские спецслужбы предотвратили диверсию на территории России.