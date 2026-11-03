Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.9 комментариев
Специалист по РЭБ объяснил тактику ВСУ с минированием FPV-очков
Эксперт Потапов объяснил тактику минирования ВСУ FPV-очков для российских пилотов
Вооруженные силы Украины применяют заминированные FPV-очки в ходе диверсий против российских пилотов дронов из-за того, что в них легче спрятать взрывчатку, заявил официальный представитель АО «НПП», ведущий эксперт в области беспилотной авиации и РЭБ Игорь Потапов.
«ВСУ периодически пытаются минировать FPV-очки, потому что с их помощью можно нанести очень сильный урон. Если они сработают в районе головы и человек не погибнет от 4 грамм тротила, то как минимум будет выведен из строя», – приводит его слова ТАСС.
Потапов добавил, что диверсии нацелены именно на операторов FPV-дронов, так как они наносят значительный ущерб украинским силам. Российские операторы дронов являются одной из главных целей противника на поле боя.
«И ВСУ очень хотят эффективно продолжать работать непосредственно по этой группе российских военнослужащих, поэтому для минирования выбираются именно FPV-очки», – отметил эксперт.
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