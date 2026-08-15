Белоусов вручил Георгиевскую знаменную ленту гвардейцам группировки «Восток»

Военный эксперт Дандыкин: ТОФ готов задерживать суда недружественных стран

Tекст: Олег Исайченко

«Ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается напряженной. США укрепляют военные союзы с Японией и Южной Кореей. Параллельно развивается AUKUS – трехсторонний альянс с участием Штатов, Австралии и Британии. В рамках партнерства Вашингтон намерен продать Канберре атомные подводные лодки (АПЛ) класса Virginia. Упомянутые страны проводят учения и отрабатывают задачи, направленные против России и Китая», – напомнил военный эксперт Василий Дандыкин.

На фоне этих тенденций роль Тихоокеанского флота сложно переоценить. Собеседник указал, что это один из двух ядерных флотов РФ. Второй – Северный, оба они обеспечивают морскую составляющую ядерной триады страны. «В составе Тихоокеанского флота есть атомные подводные крейсеры стратегического назначения, в том числе самые современные из них – субмарины проектов «Борей» и «Борей-А», а также многоцелевые атомные подводные лодки», – детализировал эксперт.

Дандыкин отметил, что возможности флота за последние годы сильно выросли и процесс укрепления продолжается. «ТОФ получил соединение дизельных электрических подводных лодок (ДЭПЛ). Модернизируются старые корабли, например, фрегат «Маршал Шапошников», строятся новые, в том числе малые ракетные с «Калибрами». В ближайшей перспективе в состав флота войдут фрегаты первого ранга 22350», – уточнил он.

В этой связи собеседник упомянул слова командующего ТОФ Виктора Лиины о готовности флота зеркально отвечать на пиратство ЕС и задерживать суда недружественных России стран. «Если противник считает возможным высаживаться на суда, захватывать и, более того, продавать их содержимое, то мы имеем право действовать так же. Технические возможности для этого есть: и разведка, и корабли, и высадочные группы морской пехоты. Причем речь идет о бойцах, имеющих большой боевой опыт», – подчеркнул спикер.

Эксперт напомнил, что Россия вводила временные ограничения на проход иностранных судов и военных кораблей в районе Южных Курильских островов. Такие меры объявлялись, в частности, с 16 апреля по 1 мая 2025 года и вызвали официальный протест со стороны Японии. «Японский премьер Санаэ Такаити настроена агрессивно по отношению к России. Намерения ТОФ задерживать суда у Южных Курил без сомнения вызовет острую реакцию Токио», – спрогнозировал Дандыкин.

В среду Владимир Путин принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота, проходящих с 4 по 12 августа в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. Президент России заявил о росте конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы видим, что здесь, к сожалению, растет конфликтный потенциал, сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны», – цитирует главу государства сайт Кремля.

Он добавил, что напряженность растет и в Арктике. По его словам, Россия всегда была готова сотрудничать и использовать преимущества Северного морского пути на основе международного морского права. На этом фоне Путин подчеркнул важность учений ТОФ. По его словам, они необходимы для поддержания боевой готовности и совершенствования военной составляющей в регионе с обязательным учетом опыта специальной военной операции. «Предложение командующего о развитии Тихоокеанского флота, предложение об усовершенствовании его возможностей и потенциала будут поддержаны», – сказал российский лидер.

Говоря о недавних решениях Евросоюза, глава государства подверг критике планы по возможному захвату российских судов и их имущества. Он назвал такие действия пиратством и разбоем. «Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И необязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным, в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота», – предупредил Путин.

Командующий ТОФ Виктор Лиина доложил президенту, что флот имеет все силы для осмотра и задержания торговых судов недружественных стран в своей зоне ответственности. Он добавил, что проанализированы маршруты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его данным, с 24 апреля по 6 августа 2026 года вдоль островов Южно-Курильской гряды проследовало 1001 судно, из них более 370 – под флагами недружественных стран.

«При этом государства Запада активно привлекают для перевозки грузов в своих интересах суда, плавающие под флагами третьих стран. По сути, это их теневой флот. Силы для осмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются, межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач», – подчеркнул Лиина.