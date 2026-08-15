Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Минобороны: Освобождение Рыбальского расширяет зону контроля у Нового Поля
Установление контроля над населенным пунктом Рыбальское в Запорожской области дает возможность расширить контролируемую зону к северо-западу от Нового Поля, сообщило Минобороны.
ВСУ в ходе боев за Рыбальское потеряли до роты живой силы, указало ведомство, передает ТАСС.
Освобождение этого населенного пункта позволило российским бойцам закрепиться на новых рубежах и продолжить наступление в Запорожской области.
В военном ведомстве добавили, что украинская сторона потеряла семь боевых бронированных машин и 10 автомобилей. Кроме того, российские военные уничтожили 13 наземных роботизированных комплексов и более 20 тяжелых беспилотников.
В субботу Минобороны объявило об освобождении Рыбальского в Запорожской области.
Несколько дней назад российские войска взяли под контроль населенный пункт Новое Поле.
Командующий группировкой «Восток» Петр Болгарев сообщал об освобождении 19 населенных пунктов за время летней кампании.