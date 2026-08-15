Минобороны: Освобождение Рыбальского расширяет зону контроля у Нового Поля

Tекст: Алексей Дегтярёв

ВСУ в ходе боев за Рыбальское потеряли до роты живой силы, указало ведомство, передает ТАСС.

Освобождение этого населенного пункта позволило российским бойцам закрепиться на новых рубежах и продолжить наступление в Запорожской области.

В военном ведомстве добавили, что украинская сторона потеряла семь боевых бронированных машин и 10 автомобилей. Кроме того, российские военные уничтожили 13 наземных роботизированных комплексов и более 20 тяжелых беспилотников.

В субботу Минобороны объявило об освобождении Рыбальского в Запорожской области.

Несколько дней назад российские войска взяли под контроль населенный пункт Новое Поле.

Командующий группировкой «Восток» Петр Болгарев сообщал об освобождении 19 населенных пунктов за время летней кампании.