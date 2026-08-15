Токсичные водоросли захватили балтийское побережье Германии из-за жары

DPA: Токсичные сине-зеленые водоросли распространились на севере Германии

Tекст: Мария Иванова

Из-за резкого потепления на популярных курортах Балтийского моря и озерах на севере Германии зафиксировано массовое распространение токсичных сине-зеленых водорослей, передает агентство DPA. В ряде мест местные власти уже начали вводить запрет на купание.

«Сине-зеленые водоросли распространились в Балтийском море, а также во многих озерах Мекленбурга-Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейна. Спутниковые снимки показывают обширные скопления этих водорослей у побережья между Ростоком и Хиддензее, они простираются по всей территории внутреннего моря вплоть до датского побережья», – говорится в публикации.

Власти Шлезвиг-Гольштейна из-за угрозы здоровью людей полностью запретили купаться в пресных озерах округа Рендсбург-Экерферде, включая Бордесхольмер, Брамзее и Дерпзее. Кроме того, выпущены предупреждения о небезопасности нахождения в воде на нескольких пляжах Балтийского побережья в округе Остхольштейн. Министерство здравоохранения Мекленбурга-Передней Померании пока только рекомендует избегать зон видимых скоплений водорослей, отмечает РИА «Новости».

В земельном ведомстве по здравоохранению пояснили, что эти водоросли являются цианобактериями и выделяют опасные токсины. Прямой контакт может вызвать сильные аллергические реакции и раздражение кожи, а проглатывание воды грозит тошнотой и рвотой. В настоящее время Европа сталкивается с одной из самых интенсивных волн жары за последние годы.

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