Кремль анонсировал переговоры Путина с лидером Мьянмы

Лукьянов: Путин на Курилах послал четкий сигнал Японии

Политолог Лукьянов: Визит Путина на Курилы – ответ на враждебную политику Японии

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин в целом очень тепло относится к Японии. Эти чувства, вероятно, уходят корнями в его спортивную молодость и занятия дзюдо», – считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Собеседник также напомнил о конструктивных и даже дружеских отношениях Путина и Синдзо Абэ, который возглавлял японское правительство в 2006–2007 и 2012–2020 годах: «Они регулярно встречались и много общались».

«Российский лидер прилагал усилия для поиска компромиссного решения территориального спора – вопроса, который Токио выдвигает на первый план как главную проблему двусторонних отношений. Но значимых сдвигов достичь не получилось. Абэ, который также был заинтересован в разрешении ситуации вокруг островов, не смог продавить косность восприятия внешнеполитической машины Японии», – детализировал политолог.

Сейчас же политика Токио, в том числе подход к украинскому кризису, привела российско-японские отношения к тупику, продолжил Лукьянов. На этом фоне выбор времени для первой поездки Путина на Курилы неслучаен. «Визиты российских представителей власти на Курильские острова вызывают повышенную реакцию правительства Японии: как эмоциональную, так и чисто формальную. Это связано с тем, что Токио рассматривает Южные Курилы как свою территорию», – указал собеседник.

Он допускает, что президент России по этой причине прежде не совершал поездок на острова – «не хотел вызывать лишних эмоций». «Я думаю, что состоявшийся визит подводит некую черту и посылает сигнал японским властям: если они не хотят на российском направлении вести самостоятельную политику, независимую от Запада, то Москва не собирается учитывать их чувства. Тем более, что рабочая поездка президента в любую точку страны – это совершенно нормально. И я полагаю, теперь они станут более регулярными», – уточнил Лукьянов.

Он обратил внимание на «решительный протест» внешнеполитического ведомства Японии. «Это формально необходимое действие, протокол. Вряд ли последуют какие-то другие последствия этого визита. Но то, что российско-японские отношения находятся в тупике, совершенно очевидно, и каких-то особых вариантов выхода мы не видим», – заключил эксперт.

В четверг президент России Владимир Путин посетил Курильский остров Итуруп, где в сопровождении губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Глава государства ознакомился с работой предприятия, беседовал с сотрудниками завода.

Также президент посетил Курильскую центральную районную больницу и среднюю школу им. Героя России Эдуарда Норполова. Путин осмотрел спортзал, классы, музей, пообщался с учениками, сообщает Кремль. Стоит отметить, что Путин впервые побывал на Курилах. Во время встречи с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске в январе 2024 года он рассказывал, что ни разу не был на Курильских островах, и пообещал непременно посетить их.

Глава японского МИД Тосимицу Мотэги выразил протест в связи с визитом Путина на Курилы, заявив, что Северные территории являются неотъемлемой частью Японии, приводит Reuters слова дипломата.

Новость о прибытии Путина на Курилы стремительно вышла в лидеры японского сегмента соцсети X. Информагентство Kyodo выпустило материал о визите с пометкой «срочно». Событие заняло центральное место на сайте NHK – общественного телевидения Японии.

Отметим, днем ранее глава государства поднялся на борт ракетного крейсера «Варяг», чтобы принять участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Кроме того, Путин обсудил с командующим ТОФ Виктором Лииной рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также президент напомнил, что Япония официально причислила Россию к источникам основных угроз и ввела неспровоцированные Москвой санкции.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Япония сбросила маску «исключительно оборонительной страны».