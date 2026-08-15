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    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    38 комментариев
    15 августа 2026, 16:43 • Новости дня

    Кремль анонсировал переговоры Путина с лидером Мьянмы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский лидер Владимир Путин встретится с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном в ходе его официального визита в Москву, сообщили в Кремле.

    Президент Владимир Путин проведет переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, который посетит Россию с официальным визитом. Встреча глав государств запланирована на 18 августа, сообщается на сайте Кремля.

    Стороны намерены обсудить перспективы развития сотрудничества между Россией и Мьянмой в различных сферах. Кроме того, повестка переговоров включает актуальные международные и региональные вопросы. По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года Владимир Путин провел встречу с Мин Аун Хлайном в Кремле.

    Ранее Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о строительстве малой атомной электростанции. Тогда же В ходе того же визита Мин Аун Хлайн попросил министра обороны России о содействии в модернизации поставленных вооружений.

    13 августа 2026, 07:22 • Новости дня
    Путин на острове Итуруп заявил о «коде победителя» у россиян
    Путин на острове Итуруп заявил о «коде победителя» у россиян
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе визита на курильского острова Итуруп президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

    Во время рабочей встречи с президентом губернатор Лимаренко рассказал об участии земляков в помощи бойцам ВС России на СВО. Жители даже самых отдаленных поселений стараются помогать со словами «все для победы»!

    «Такие у нас люди. Генетический код победителя», – приводит ТАСС слова Путина в ответ.

    До рабочей встречи с губернатором Сахалинской области Путин в его сопровождении посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Он ознакомился с работой предприятия, побеседовал с сотрудниками, сообщили в Кремле.

    Затем президент осмотрел Курильскую центральную районную больницу и среднюю  общеобразовательную школу имени Героя России Э.Д.Норполова. Путин побывал в спортзале и классах, школьном музее, пообщался с учениками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин впервые лично посетил Курильские острова.

    До этого президент прибыл на борт крейсера «Варяг». Он осмотрел походный храм и музей на борту крейсера, расписался в его книге почетных гостей. Также Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России.

    Комментарии (0)
    13 августа 2026, 08:19 • Новости дня
    Первый визит Путина на Курилы стал главной новостью в Японии

    Поездка Путина на Курилы возглавила тренды японского сегмента X

    Первый визит Путина на Курилы стал главной новостью в Японии
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Первый визит главы российского государства на остров Итуруп спровоцировал активное обсуждение в Японии, став главной темой новостных лент и социальных сетей.

    Информация о прибытии Владимира Путина на Курильские острова стремительно вышла в лидеры трендов японского сегмента соцсети X, передает ТАСС.

    За первые 30 минут пользователи оставили свыше 2 тыс. сообщений. Публикации сопровождались репостами новостей из местных СМИ и зачастую критическими комментариями.

    Ведущее агентство Киодо выпустило материал о визите с пометкой «срочно». Событие также заняло центральное место на сайте Японского общественного телевидения и страницах крупнейших газет страны.

    Журналисты Киодо расценили приезд как демонстрацию поддержки регионов, а NHK – как ответ на антироссийскую политику Токио.

    Президент России впервые побывал на Курилах 13 августа. Ранее руководители государства и правительства посещали острова пять раз. Четыре поездки на счету Дмитрия Медведева, а в 2021 году Итуруп посетил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России прибыл на архипелаг в рамках масштабного турне по регионам Сибири и Дальнего Востока.

    На острове Итуруп глава государства провел рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

    Накануне российский лидер отметил изменение подхода Токио к проблеме Курильских островов.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    13 августа 2026, 03:35 • Новости дня
    Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России

    Путин провел совещание по безопасности восточных границ России

    Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в хоте посещения завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ) провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ страны.

    Во совещании участвовали командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, начальник Пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командира 68-го гвардейского армейского корпуса сил Минобороны Алексей Шведов.

    Путин начал совещание с напоминания о том, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но обязанность армии – обеспечивать безопасность Российского государства на всех его рубежах, на всех территориях.

    «Территория непростая, вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, и я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваши предложения о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчинённым условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    До совещания Путин пообедал с экипажем крейсера «Варяг».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин 12 августа прибыл на борт крейсера «Варяг». Он осмотрел походный храм и музей на борту крейсера, расписался в его книге почетных гостей. Путин также назвал учения Тихоокеанского флота залогом безопасности России.

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    13 августа 2026, 11:30 • Новости дня
    Лукьянов: Путин на Курилах послал четкий сигнал Японии

    Политолог Лукьянов: Визит Путина на Курилы – ответ на враждебную политику Японии

    Лукьянов: Путин на Курилах послал четкий сигнал Японии
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Путин прежде не совершал поездок на Курилы, чтобы не вызывать у Токио лишних эмоций. Нынешний визит посылает сигнал японским властям: если они не хотят вести независимую от Запада политику на российском направлении, Москва не собирается учитывать их чувства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов.

    «Владимир Путин в целом очень тепло относится к Японии. Эти чувства, вероятно, уходят корнями в его спортивную молодость и занятия дзюдо», – считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Собеседник также напомнил о конструктивных и даже дружеских отношениях Путина и Синдзо Абэ, который возглавлял японское правительство в 2006–2007 и 2012–2020 годах: «Они регулярно встречались и много общались».

    «Российский лидер прилагал усилия для поиска компромиссного решения территориального спора – вопроса, который Токио выдвигает на первый план как главную проблему двусторонних отношений. Но значимых сдвигов достичь не получилось. Абэ, который также был заинтересован в разрешении ситуации вокруг островов, не смог продавить косность восприятия внешнеполитической машины Японии», – детализировал политолог.

    Сейчас же политика Токио, в том числе подход к украинскому кризису, привела российско-японские отношения к тупику, продолжил Лукьянов. На этом фоне выбор времени для первой поездки Путина на Курилы неслучаен. «Визиты российских представителей власти на Курильские острова вызывают повышенную реакцию правительства Японии: как эмоциональную, так и чисто формальную. Это связано с тем, что Токио рассматривает Южные Курилы как свою территорию», – указал собеседник.

    Он допускает, что президент России по этой причине прежде не совершал поездок на острова – «не хотел вызывать лишних эмоций». «Я думаю, что состоявшийся визит подводит некую черту и посылает сигнал японским властям: если они не хотят на российском направлении вести самостоятельную политику, независимую от Запада, то Москва не собирается учитывать их чувства. Тем более, что рабочая поездка президента в любую точку страны – это совершенно нормально. И я полагаю, теперь они станут более регулярными», – уточнил Лукьянов.

    Он обратил внимание на «решительный протест» внешнеполитического ведомства Японии. «Это формально необходимое действие, протокол. Вряд ли последуют какие-то другие последствия этого визита. Но то, что российско-японские отношения находятся в тупике, совершенно очевидно, и каких-то особых вариантов выхода мы не видим», – заключил эксперт.

    В четверг президент России Владимир Путин посетил Курильский остров Итуруп, где в сопровождении губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Глава государства ознакомился с работой предприятия, беседовал с сотрудниками завода.

    Также президент посетил Курильскую центральную районную больницу и среднюю школу им. Героя России Эдуарда Норполова. Путин осмотрел спортзал, классы, музей, пообщался с учениками, сообщает Кремль. Стоит отметить, что Путин впервые побывал на Курилах. Во время встречи с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске в январе 2024 года он рассказывал, что ни разу не был на Курильских островах, и пообещал непременно посетить их.

    Глава японского МИД Тосимицу Мотэги выразил протест в связи с визитом Путина на Курилы, заявив, что Северные территории являются неотъемлемой частью Японии, приводит Reuters слова дипломата.

    Новость о прибытии Путина на Курилы стремительно вышла в лидеры японского сегмента соцсети X. Информагентство Kyodo выпустило материал о визите с пометкой «срочно». Событие заняло центральное место на сайте NHK – общественного телевидения Японии.

    Отметим, днем ранее глава государства поднялся на борт ракетного крейсера «Варяг», чтобы принять участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Кроме того, Путин обсудил с командующим ТОФ Виктором Лииной рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также президент напомнил, что Япония официально причислила Россию к источникам основных угроз и ввела неспровоцированные Москвой санкции.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Япония сбросила маску «исключительно оборонительной страны».

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    13 августа 2026, 06:25 • Новости дня
    Путин впервые посетил Курилы
    Путин впервые посетил Курилы
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин прибыл на архипелаг в рамках масштабного турне по регионам Сибири и Дальнего Востока, Курильские острова он посетил лично впервые.

    Российский лидер ранее никогда не бывал на этих территориях, передает ТАСС.

    До этого высшее руководство страны осматривало архипелаг пять раз. Четыре визита нанес Дмитрий Медведев в разные годы на постах президента и председателя правительства. В 2021 году остров Итуруп посетил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Текущая поездка президента Путина стала продолжением большого маршрута, включающего Улан-Удэ и Новосибирск.

    «Президент прибыл на Курильские острова. Первый пункт программы – посещение рыбоперерабатывающего комбината «Ясный» на острове Итуруп», – сообщили в Max-канале Кремля.

    В Южно-Сахалинске Путин поднялся на борт гвардейского ракетного крейсера «Варяг». Он выслушал доклад командующего Тихоокеанским флотом Виктора Лиины о ходе военных учений и пообедал с экипажем.

    Также президент провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин 12 августа прибыл на борт крейсера «Варяг». Он осмотрел походный храм и музей на борту крейсера, расписался в его книге почетных гостей. Путин также назвал учения Тихоокеанского флота залогом безопасности России.

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    15 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    В США призвали жестко ответить на слова Такаити о визите Путина на Курилы

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о необходимости жесткой реакции Москвы на слова Такаити

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления главы японского правительства о посещении Курильских островов российским лидером требуют сурового ответа со стороны Москвы, считает экс-аналитик американской разведки Рэй Макговерн.

    Высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о визите президента России Владимира Путина на Курильские острова требуют жесткой реакции со стороны Москвы. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Гленна Диесена, передает РИА «Новости».

    «Настало время Путину продемонстрировать российскую мощь в таких странах, как почти нацистская, судя по тому, что говорит премьер-министр Санаэ Такаити, Япония. Необходимо демонстративно, но осторожно, прояснить ситуацию, чтобы японцы знали свое место», – сказал эксперт.

    По мнению Макговерна, Токио не стоит рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов в попытках оказать давление на Россию. Аналитик подчеркнул, что Вашингтон всегда ставит на первое место исключительно собственные национальные интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин впервые посетил курильский остров Итуруп. Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест из-за этой поездки.

    Позже зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко ответил на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о статусе данных территорий.

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    13 августа 2026, 21:55 • Новости дня
    Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны
    Захарова: Заявления Японии о поездке Путина на Итуруп юридически ничтожны
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «юридически ничтожными» заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и главы МИД Тосимицу Мотэги по поводу поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Дипломат подчеркнула, что остров является неотъемлемой частью России, а Токио не вправе указывать Москве, какие регионы страны может посещать ее высший руководитель.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги по поводу посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп.

    «Растиражированные 13 августа высказывания премьер-министра Японии С. Такаити и министра иностранных дел Т. Мотэги, касающиеся посещения президентом Российской Федерации В.В. Путиным острова Итуруп, на законных основаниях являющегося, как и все Курилы, неотъемлемой частью нашей страны, вызывают крайнее возмущение и абсолютно неприемлемы», – заявила Захарова в официальном комментарии, размещенном на сайте министерства.

    По ее словам, японские власти дошли до того, что «позволяют себе развязно указывать Москве, какие регионы собственной страны может или не может посещать ее высший руководитель».

    В российском МИД категорически отвергли заявления Токио. «Категорически отвергаем упомянутые сентенции как политически нерелевантные, оскорбительные и, конечно же, юридически ничтожные», – подчеркнула Захарова.

    Она также связала заявления японского руководства с общим курсом Токио в отношении России. «Нынешние выпады японского руководства в адрес России – еще одно свидетельство близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу граничащего с враждебным антироссийского курса», – сказала представитель МИД.

    Захарова напомнила, что Япония присоединилась к санкциям против России и оказывает поддержку Киеву. «Присоединением к нелегитимным общезападным санкциям против нашей страны и поддержкой – в том числе военно-технической – нацистского режима в Киеве, ставящего целью уничтожение всего русского, Япония, по сути, до основания разрушает российско-японские отношения», – заявила дипломат.

    По ее словам, эти отношения «в минувшие десятилетия с большим трудом выстраивались российской стороной и ответственными японскими политическими лидерами».

    Захарова также заявила, что нынешнему Токио не пристало поучать Москву в вопросах международного права. «Официальному Токио, который соучастием в русофобской политике коллективного Запада, включая введение противозаконных рестрикций, нарушил все правовые нормы, не пристало заниматься нравоучениями по поводу международного права и необходимости заботы о будущем российско-японских отношений», – подчеркнула она.

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    Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что антироссийская линия японского руководства не отвечает интересам населения страны. «Очевидно также, что подобная линия в делах с ближайшим соседом не отвечает интересам японского народа, на чувства которого японское руководство пытается ссылаться», – сказала Захарова.

    Она отметила, что Токио, по оценке Москвы, игнорирует реальное положение дел. «В общем, Токио по-прежнему пребывает в некоей воображаемой реальности, которая не имеет ничего общего с действительным положением вещей», – заявила дипломат.

    Захарова отдельно напомнила о статусе Курильских островов. «Южные Курилы перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями Союзных держав и Уставом ООН», – подчеркнула она.

    «Суверенитет и юрисдикция России над ними сомнению не подлежат», – добавила представитель МИД.

    При этом Захарова назвала наиболее опасной составляющей последних заявлений японского руководства «реваншизм, которым пронизаны данные заявления». «Вынуждены констатировать, что спустя почти 81 год после подписания Японией в сентябре 1945 года Акта о безоговорочной капитуляции Токио вновь одержим ревизионистскими нарративами, предполагающими обеление его агрессии в Азии и выдвижение вздорных претензий к России», – заявила она.

    В заключение дипломат предупредила о последствиях такой политики для самого Токио. «Очевидно, что подобная недальновидная политика идет вразрез с усилиями большинства государств региона, направленными на обеспечение мира, безопасности и сотрудничества, и создает тем самым серьезные риски для народа Японии», – заключила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку президента России на Итуруп.

    Министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла Николая Ноздрева для выражения протеста.

    В ответ глава дипмиссии разъяснил законность принадлежности Курильских островов Российской Федерации.


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    13 августа 2026, 12:48 • Новости дня
    Политолог: Визит Путина на Итуруп стал пощечиной реваншизму Японии

    Политолог Данилин: Путин показал Японии незыблемость суверенитета России над Курилами

    Политолог: Визит Путина на Итуруп стал пощечиной реваншизму Японии
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит президента Владимира Путина на Итуруп стал пощечиной реваншистским амбициям Японии. Кроме того, приезд главы государства показал, насколько важны для страны благополучие местных жителей и развитие территорий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин.

    «Визит президента Владимира Путина на Итуруп – не просто рабочая поездка, а мощное политическое заявление о незыблемости суверенитета России над Курилами», – считает Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По словам политолога, приезд президента на остров еще раз подчеркнул, что Курилы – русская земля, и этот статус не подлежит пересмотру. «Путин показал всему миру: эти территории не являются предметом торга», – добавил эксперт. Он напомнил, что принадлежность островов закреплена международными документами как реалии, сложившиеся по итогам Второй мировой войны.

    «Москва неоднократно демонстрировала готовность к диалогу и поиску решений с Токио, опираясь на Совместную декларацию 1956 года. Но Япония ответила отказом и ввела антироссийские санкции, усугубив ситуацию. Визит Путина на Итуруп стал пощечиной японским реваншистским амбициям», – указал собеседник.

    Данилин также обратил внимание на развитие социальной и экономической инфраструктуры Курил. «Визит Путина также стоит рассматривать как подтверждение того, что даже в условиях проведения спецоперации государство помнит о людях, работает над решением важных для них вопросов», – подчеркнул спикер.

    «Доказательство тому то, что в Курильском районе идет активное строительство социальных объектов. Власти региона уделяют большое внимание кадровым вопросам и благоустройству территорий. Инвесторы реализуют десятки проектов в рамках преференциального режима на островах», – перечислил собеседник.

    Особый акцент он сделал на запуске первой солнечной электростанции на Итурупе. «Проект снижает зависимость от привозного дизельного топлива и экономит бюджетные средства. Также он демонстрирует процесс модернизации инфраструктуры островов, переход на новые технологические рельсы», – отметил политолог.

    Кроме того, глава государства не упускает из виду вызовы безопасности России, продолжил собеседник. «В ответ на попытки НАТО нарастить присутствие на Дальнем Востоке Путин усиливает Тихоокеанский флот. И в этом смысле опыт СВО играет нам на руку. Он помогает внедрять уже проверенные передовые практики и новейшие технологии. Президент настраивает военных, моряков и пограничников на работу по охране границ. Да, наиболее горячо сейчас на западных рубежах, но нельзя терять бдительность и на Востоке», – резюмировал Данилин.

    В четверг президент России Владимир Путин приехал с визитом на Курильский остров Итуруп, где в сопровождении губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный». Глава государства ознакомился с работой предприятия, побеседовал с сотрудниками завода.

    Также президент посетил Курильскую центральную районную больницу и среднюю школу им. Героя России Эдуарда Норполова. Путин осмотрел спортзал, классы, музей, пообщался с учениками, сообщает Кремль. Стоит отметить, что Путин впервые побывал на Курилах. Во время встречи с дальневосточными предпринимателями в Хабаровске в январе 2024 года он рассказывал, что ни разу не был на Курильских островах, и пообещал непременно посетить их.

    Тем временем uлава японского МИД Тосимицу Мотэги выразил протест в связи с визитом Путина на Курилы, заявив, что Северные территории являются неотъемлемой частью Японии, приводит Reuters слова дипломата. Японский премьер-министр Санаэ Такаити назвала «неприемлемым» визит Путина на Итуруп. По словам главы правительства, этот шаг задевает чувства японцев.

    Новость о прибытии Путина на Курилы стремительно вышла в лидеры японского сегмента соцсети X. Информагентство Kyodo выпустило материал о визите с пометкой «срочно». Событие заняло центральное место на сайте NHK – общественного телевидения Японии.

    Отметим, днем ранее глава государства поднялся на борт ракетного крейсера «Варяг», чтобы принять участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Кроме того, Путин обсудил с командующим ТОФ Виктором Лииной рост конфликтного потенциала в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также президент напомнил, что Япония официально причислила Россию к источникам основных угроз и ввела неспровоцированные Москвой санкции.

    Токио оказывает поддержку Киеву. Речь идет, в частности, об инвестировании японскими компаниями средств в производство беспилотников на Украине. Эти действия японских властей расцениваются Москвой как враждебные шаги, направленные на затягивание текущего конфликта, отметил посол России в Японии Николай Ноздрев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Япония сбросила маску «исключительно оборонительной страны».

    Комментарии (21)
    13 августа 2026, 09:09 • Новости дня
    Путин объяснил, кому выгоден крепкий рубль

    Путин: Крепкий рубль подходит для россиян, а для предприятий он создает проблемы

    Путин объяснил, кому выгоден крепкий рубль
    @ О. Спиридонов/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Крепкий курс рубля благоприятен для обычных граждан, однако наносит финансовый ущерб экспортно-ориентированным компаниям, заявил президент России Владимир Путин.

    Глава государства в ходе рабочей поездки в Сахалинскую область прокомментировал ситуацию с курсом валют, передает РИА «Новости».

    На курильском острове Итуруп состоялась встреча российского лидера с губернатором региона Валерием Лимаренко.

    Руководитель области доложил о снижении доходов местных предприятий из-за значительного укрепления национальной валюты. В ответ на это президент отметил двойственный характер сложившейся экономической ситуации.

    «Для рядового гражданина – это хорошо, для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до беседы с губернатором глава государства осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс на Итурупе.

    Месяцем ранее президент объяснил укрепление национальной валюты снижением спроса на нее.

    Аналитики оценили потенциальные потери бюджета от крепкого курса в 2,5 триллиона рублей.

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    15 августа 2026, 10:12 • Новости дня
    Советник президента посоветовал Западу следить за выступлением Путина на ВЭФ

    Советник президента Кобяков посоветовал Западу следить за словами Путина на ВЭФ

    Советник президента посоветовал Западу следить за выступлением Путина на ВЭФ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет содержать важные заявления, за которыми советуют внимательно следить западным странам, заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Кобяков.

    Советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков сообщил о предстоящем важном выступлении Владимира Путина на ВЭФ, передает ТАСС. По его словам, речь на пленарном заседании будет содержать значимые тезисы.

    «Конечно, отдельно всегда особое внимание уделяется и приковано к выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим. Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу», – отметил Кобяков.

    Фонд Росконгресс анонсировал проведение Восточного экономического форума во Владивостоке с 1 по 4 сентября. В 2026 году главной темой мероприятия станет развитие Дальнего Востока на благо людей.


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    13 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин по телефону поздравил со 101-летием ветерана Знаменского
    Путин по телефону поздравил со 101-летием ветерана Знаменского
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин лично позвонил ветерану Великой Отечественной войны Евгению Знаменскому, которому исполнился 101 год, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Президент сердечно поздравил Евгения Знаменского с днем рождения и передал ему наилучшие пожелания», – отмечается в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Кроме того, Владимир Путин выразил благодарность ветерану за ратные подвиги и мирный труд. Политик также отметил значительный вклад именинника в патриотическое воспитание российской молодежи.

    Ранее президент России направил поздравительное послание Евгению Знаменскому в честь 101-го дня рождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года Владимир Путин и Си Цзиньпин передали приветствия ветерану с выставки в Пекине.

    В прошлом году Евгений Знаменский отметил свой столетний юбилей.

    На параде Победы 2025 года фронтовик находился на центральной трибуне рядом с лидерами России и Китая.

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    13 августа 2026, 07:44 • Новости дня
    Япония выразила протест из-за визита Путина на Итуруп

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило недовольство посещением российским президентом Владимиром Путиным Курильских островов, которые Токио продолжает считать своими историческими территориями.

    Министерство иностранных дел Японии опубликовало заявление, в котором выразило протест в связи с поездкой Путина на остров Итуруп, передает РИА «Новости».

    В публикации, озаглавленной как сообщение министра иностранных дел Тосимицу Мотэги, вновь озвучивается позиция Токио о принадлежности южных Курил.

    «Сегодня я узнал из сообщений о том, что президент России Путин посетил с визитом Итуруп. Четыре северных острова, включая Итуруп, исторически и с точки зрения международного права являются неотъемлемой территорией нашей страны, Япония заявляет решительный протест в связи с этим визитом», – говорится в заявлении.

    Япония традиционно называет Итуруп и три других острова южных Курил «северными территориями».

    При этом они вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и Москва неоднократно подчеркивала, что российский суверенитет над этими землями не подлежит сомнению.

    Напомним, президент Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова.

    Накануне глава российского государства указал на смену позиции Токио по мирному договору.

    Ранее в Кремле назвали недопустимыми сомнения в территориальной принадлежности южных Курил.

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    13 августа 2026, 02:40 • Новости дня
    Путин пообедал с экипажем крейсера «Варяг»
    Путин пообедал с экипажем крейсера «Варяг»
    @ Gavriil Grigorov/Russian Governm/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин пообедал с экипажем гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и поблагодарил моряков за проведение учений Тихоокеанского флота.

    «Я хочу поблагодарить командующего, командира и всех вас за учения, за организацию учений», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент отметил, что нет ничего важнее решения задач на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, но и поддержание боеспособности на других рубежах страны важно.

    Он указал на то, что моряки Тихоокеанского флота (ТОФ) так же пребывают на «переднем крае».

    «Боеспособность Вооруженных сил и флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. Это очень важно для страны, для обеспечения ее безопасности», – сказал президент.

    Масштабные учения по защите дальневосточных рубежей начались на Тихоокеанском флоте 4 августа. Маневры охватили акватории дальневосточных морей, к ним привлекли свыше 13 тыс. военнослужащих, десятки боевых кораблей и авиацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин 12 августа прибыл на борт крейсера «Варяг». Он осмотрел походный храм и музей на борту крейсера, расписался в его книге почетных гостей. Путин также назвал учения Тихоокеанского флота залогом безопасности России.

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    13 августа 2026, 09:20 • Новости дня
    Путин завершил рабочую поездку на Курильские острова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова, сообщила пресс-служба Кремля.

    Его приезд стал вторым президентским посещением этих территорий после визита Дмитрия Медведева в 2010 году, передает ТАСС.

    На Итурупе Путин осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», побывав в цехах и попробовав различные виды икры.

    Также глава государства уделил внимание социальным вопросам, посетив Курильскую центральную районную больницу и среднюю общеобразовательную школу имени Героя России Эдуарда Норполова.

    Вопросы экономического развития и социальные проблемы Курильских островов Путин обсудил на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

    В завершение поездки президент пообщался с жителями Итурупа, поговорив о местной погоде и подготовке детей к школе.

    Посещение Курил стало продолжением рабочей поездки Путина по Сибири и Дальнему Востоку. Ранее он посетил Улан-Удэ, Новосибирск и Южно-Сахалинск, где побывал на ракетном крейсере «Варяг».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова.

    Министерство иностранных дел Японии выразило протест из-за поездки главы российского государства на Итуруп.

    Ранее в Кремле назвали недопустимыми сомнения в территориальной принадлежности южных Курил.

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    13 августа 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин увез с острова Итуруп лососевую икру

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин посетил рыбоперерабатывающее предприятие «Ясный», откуда забрал с собой деликатесную продукцию из горбуши и кеты, сообщил директор рыбоперерабатывающего завода «Ясный» Сергей Борзов.

    Российский лидер получил в подарок икру горбуши и кеты после визита на остров Итуруп, передает ТАСС.

    «Мы обычно отгружаем виды икры какие-то. Это икра горбуши, кетовая и икра минтая. То, что он пробовал», – сообщил руководитель предприятия.

    По словам Борзова, президенту понравилось производство, и он активно интересовался рабочими процессами. На заводе для высокого гостя провели подробную экскурсию и продемонстрировали технические мощности.

    Предприятие способно перерабатывать до 500 тонн рыбы в сутки. Директор уточнил, что показанные трофейные экземпляры тунца и палтуса принадлежали туристам, чей улов также обрабатывается на площадках холдинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин завершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.

    Глава государства ознакомился с работой рыбоперерабатывающего комплекса «Ясный».

    Министерство иностранных дел Японии выразило протест в связи с визитом российского лидера на Итуруп.

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