Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Премьер Мьянмы попросил Белоусова помочь с модернизацией российской техники
Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн обсудил с Белоусовым модернизацию поставленных Россией вооружений
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн попросил министра обороны России Андрея Белоусова содействовать модернизации российской военной техники, поставленной республике, и отметил развитие сотрудничества между странами.
В ходе переговоров в Москве премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн обратился с просьбой к министру обороны России Андрею Белоусову о содействии в модернизации вооружений, ранее поставленных Россией. Хлайн отметил, что военное и военно-техническое сотрудничество между Россией и Мьянмой крепнет и развивается, передает ТАСС.
Он выразил благодарность России за поддержку и подчеркнул важность партнерства, так как в этом году исполняется 77 лет с момента установления дипломатических отношений между странами. Кроме того, Хлайн отметил особую значимость этих отношений для военно-технического прогресса страны.
Андрей Белоусов, в свою очередь, подтвердил настрой российского Министерства обороны на выполнение всех достигнутых на высшем уровне соглашений с Мьянмой. По его словам, у оборонных ведомств обеих стран есть широкая повестка взаимодействия, что свидетельствует о высоком уровне доверия. Белоусов также добавил, что рад личной встрече с премьером Мьянмы и готов обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.
Ранее премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о поддержке российской специальной военной операции на Украине.
Президент Путин пригласил Мин Аун Хлайна посетить Москву 9 мая для участия в торжественном параде по случаю 80-летия Победы.
Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о принципах сотрудничества в строительстве малой атомной электростанции в Мьянме.