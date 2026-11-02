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Белоруссия получила для тестирования систему спутниковой связи «Рассвет»
Белоруссия получила для тестирования несколько терминалов российской спутниковой системы связи «Рассвет», которые планируется использовать для нужд МЧС, сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач.
«Совсем недавно несколько устройств было передано для тестирования. Пока мы их рассматриваем в специальных органах, в частности, они могут быть использованы в МЧС», – сообщил Ткач в эфире телеканала СТВ.
После расширения спутниковой группировки до необходимого уровня услуги связи можно будет предоставлять на коммерческой основе, в том числе на территории Белоруссии. Ткач отметил, что переданное оборудование позволяет оперативно развернуть терминал и быстро установить соединение, передает ТАСС.
Замминистра подчеркнул прогрессивность российской разработки и ее соответствие мировым стандартам. Он добавил, что в системе «Рассвет» применяются уникальные технологии, отсутствующие у зарубежного аналога Starlink. В качестве примера необходимости такой связи Ткач напомнил об урагане в Гомельской области, когда из-за отключения электричества и разрядки аккумуляторов возникли серьезные проблемы с координацией восстановительных работ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе осмотра выставки в Москве назвал отечественную систему «Рассвет» первым шагом в создании низкоорбитальных космических аппаратов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду на скорое повышение эффективности работы российской спутниковой системы.