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    5 комментариев
    15 июня 2026, 18:30 • В мире

    США нашли самое слабое место у Франции

    США нашли самое слабое место у Франции
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Глава Белого дома выдвинул де-факто ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону. Неудовольствие Дональда Трампа вызвали французские налоги на крупнейшие американские IT-корпорации. Чем именно угрожает Парижу американская администрация – и почему французам не остается ничего другого, кроме как сдаться?

    Никогда такого не было и вот опять: президент США Дональд Трамп вновь угрожает ввести головокружительные таможенные тарифы. На сей раз угроза касается французских вин, в том числе шампанских.

    Не то чтобы Трамп скучал по временам сухого закона в родной стране – его неудовольствие вызвали французские власти, которые смеют устанавливать налоговые ставки так, как считают нужным. В частности, во Франции обязаны платить налог на доходы гиганты IT-индустрии, прежде всего американские – такие как «Гугл», «Эппл» или «Майкрософт». Что вполне логично, поскольку сотни миллионов жителей Евросоюза пользуются именно ими – а значит, и служат для них источником дохода.

    Изначально, в 2019-м году ставка налога составляла 3% и уже тогда вызвала сильное раздражение американской администрации (шел первый президентский срок Трампа). Но в то время Белый дом не решился на ответные меры, и тем более эта проблема не волновала администрацию Байдена.

    В октябре 2025-го, ища способы наполнить дефицитный бюджет Франции, депутат-макронист Жан-Рене Казнев предложил поднять налог сразу до 15%. В ответ американский Комитет Палаты представителей по налоговым вопросам выступил с резким заявлением: «Предложенное Францией повышение тарифов будет представлять собой неоправданную атаку на американские цифровые компании». Американские законодатели пригрозили Парижу «агрессивными ответными мерами». Тем более что Трамп к тому моменту вернулся в президентское кресло.

    На следующий день министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр выступил с речью в Национальном собрании страны и призвал, образно выражаясь, не дразнить американских гусей. «Будьте осторожны, умоляю вас. Вы должны понимать, что когда ставки сделаны, они сделаны. Смелость – это хорошо, но сломать себе шею – это уже хуже», – сказал он, прямо упомянув риск американских торговых санкций, особенно в отношении французского вина и крепких спиртных напитков.

    В тот же день депутат Казнев отозвал свою поправку о 15-процентной ставке налога. Однако раз одним махом поднять ставку в пять раз оказалось невозможно, депутаты проголосовали за увеличение налога лишь в два раза, с 3% до 6%. Конгрессмены немедленно призвали Дональда Трампа вмешаться и защитить американский бизнес.

    С французской стороны меж тем схватились за головы представители алкогольного лобби, которые помнили предыдущие угрозы Трампа. Французская федерация производителей спиртных напитков и Межпрофессиональный комитет шампанских вин бросились искать поддержки властей, напирая на то, что Трамп непременно отомстит, ударив по их отрасли. В свое время он уже грозил ввести на французские вина таможенный тариф в 200%.

    Меж тем авторы проекта повышения налога уже подсчитали, что по старой ставке налога государство должно было получить 881 млн евро в 2026 году, а по шестипроцентной ставке эта сумма удвоится. Эти суммы имеют значение с учетом роста бюджетных расходов во Франции.

    И несмотря на все эти соображения, несмотря на то, что парламент уже проголосовал за поправку, правительство в конечном итоге ее не утвердило. С одной стороны, оно уступило алкогольному лобби, с другой – лишилось 881 млн евро доходов только в этом году.

    Однако французские власти не учли, что их готовность в случае необходимости пойти на попятный может быть кем-то расценена как признак слабости, и этот кто-то решит их додавить. Президент США фактически выставил французским властям ультиматум.

    «Я попросил его (т.е. Макрона - прим. ВЗГЛЯД) не взимать пошлины с американских компаний, но, если он откажется пойти мне навстречу, у меня не останется выбора, кроме как ввести 100% пошлину на все шампанское и все вина, производимые во Франции», – объявил Трамп. «Все, что Макрону нужно сделать, это отменить налог, и тогда на него не будет оказываться такое давление», – добавил он. Главу Белого дома не устраивает даже трехпроцентный налог - он требует отменить его вообще.

    Иными словами,

    Трамп пригрозил Франции новой торговой войной с Америкой – причем аккурат накануне саммита «Большой семерки» во французском Эвиане, где американский президент также должен присутствовать.

    Трамп умеет бить Европу по больному: несмотря на сложную обстановку в мире и противоречия между ЕС и заокеанским партнером, США остаются главным экспортным рынком для французских вин. В целом в 2025 году французский экспорт в этой области (во все страны мира) снизился на 8% год к году и составил 14,3 млрд евро.

    Что касается состояния рынка французских вин в США, то введение импортных пошлин (на данный момент 15%) и неблагоприятный курс евро по отношению к доллару сильно повлияли на прибыль, которая упала на 21% до трех млрд евро. Объемы продаж снизились на 9% и упали ниже отметки в 30 млн единиц. И тем не менее это все же главный экспортный рынок для Франции, который имеет особое значение в свете трений Парижа с Китаем (куда экспорт также снизился на 20%).

    Хотя некоторые специализированные винодельческие порталы и сопровождают требование Трампа ироническими замечаниями, что это «выступление на бис», намекая на его предыдущие угрозы, они не скрывают, что определенного успеха эти угрозы все же достигают: «Вопрос о налогах на цифровые услуги является для президента США крайне чувствительным, так как Трамп пользуется сильной поддержкой со стороны ряда генеральных директоров крупных технологических компаний. Канаде пришлось отказаться от аналогичного налога в прошлом году, чтобы спасти торговые переговоры с Вашингтоном».

    Конечно, Франция – не Канада. И сами размеры этой страны, и то, что Франция является одним из лидеров Евросоюза, делают из французов куда более серьезных оппонентов, в том числе и в торговых спорах. Помимо этого, практика показывает, что торговые угрозы Белого дома часто сталкиваются с внутриполитическими ограничениями – вплоть до отмены Верховным судом США.

    С другой стороны, в современном мире вина – куда более доступный товар, чем цифровые экосистемы. Вино делают в десятках стран мира, цифровые экосистемы – по сути только в трех: США, Китае и России. Де-факто американские почтовые и иные интернет-сервисы являются монополистами во всем Евросоюзе. Знаменитые своей математической традицией Германия и Франция не смогли создать ничего подобного.

    Это значит, что позиция США в данном споре – что важнее, вино или электронная почта – заведомо более выигрышна. И Франции ради сохранения доступа к американскому рынку вина придется соблюдать американские тарифные правила.

    Стопроцентная наценка на французские вина будет означать де-факто обрушение экспорта в Соединенные Штаты – а значит, колоссальные убытки для крупных винодельческих хозяйств и разорение множества мелких. Как следствие – масштабные политические последствия, потому что фермеры являются значимой политической силой во Франции, а виноделие – вообще одним из символов этой страны. Нет сомнений, что Париж пойдет на все ради предотвращения такого сценария.

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