Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.2 комментария
Трамп пригрозил Макрону стопроцентными пошлинами на французское вино
Президент США выдвинул ультиматум Франции, требуя отмены цифрового налога на американские технологические компании в обмен на сохранение текущих торговых условий.
Американский президент Дональд Трамп предупредил французского лидера Эммануэля Макрона о возможном введении стопроцентных пошлин на французские вина и шампанское. Это произойдет в случае отказа Парижа отменить цифровой налог для технологических компаний США, передает РИА «Новости».
В интервью New York Post глава Белого дома подчеркнул, что потребовал отменить трехпроцентный налог. В противном случае французских производителей ждут серьезные проблемы на американском рынке.
«Я попросил его не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести пошлину в 100% на все шампанское и все вина, производимые во Франции», – заявил Трамп.
Политик добавил, что для снижения давления Макрону достаточно просто отказаться от налога с продаж.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года Вашингтон потребовал от Брюсселя реализовать условия двусторонней торговой сделки под угрозой повышения пошлин.
Прошлым летом французские власти обратились к США с просьбой освободить алкогольные напитки от американских сборов.
Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на действия американской стороны рассматривал возможность введения мер против цифрового сектора Соединенных Штатов.