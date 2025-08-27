Макрон и Нетаньяху поспорили из-за признания Палестины Францией

Tекст: Алексей Дегтярев

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг обвинения со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что признание Палестины способствует росту антисемитизма, пишет Bloomberg.

В опубликованном письме Макрон подчеркнул, что защита еврейских граждан Франции от антисемитизма всегда была его приоритетом и не должна использоваться для политических манипуляций на фоне ближневосточного конфликта.

Отношения между Францией и Израилем ухудшились после того, как Макрон объявил о планах признать палестинское государство на предстоящей сессии ООН и призвал к этому другие страны. По его словам, устойчивый мир невозможен без демилитаризованного и суверенного палестинского государства, признающего Израиль.

Правительство Израиля после нападения ХАМАС в октябре 2023 года ужесточило позицию против идеи признания Палестины. Тель-Авив считает независимую Палестину угрозой безопасности.

Кроме Франции, Британия, Канада и Австралия также условно выразили готовность признать Палестину, что вызвало резкую критику Нетаньяху. США заняли противоположную позицию: их госсекретарь Марко Рубио назвал такой шаг «безответственным».

Дипломатический скандал дополнился тем, что заместитель посла США во Франции был вызван на беседу после обвинений американского дипломата в том, что Макрон якобы недостаточно борется с антисемитизмом.

Макрон заявлял, что расширение военной операции в Газе приведет к усилению изоляции Израиля.