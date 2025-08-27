  • Новость часаИностранец с ножом атаковал полицейских в Москве из-за ненависти
    Сват Трампа надавил Франции на больное место
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    Украинский журналист оскорбил президента Польши в прямом эфире польского ТВ
    Франция вернула Мадагаскару останки казненного 128 лет назад короля
    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
    FT написала о плане Запада создать три линии обороны на Украине
    США собрались получить от импортных пошлин 1 трлн долларов до конца года
    Группа диверсантов по «Северному потоку» состояла из семи человек
    Власти Германии задумали увеличить численность армии в 2,5 раза
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    27 августа 2025, 11:02 • Новости дня

    Макрон и Нетаньяху поспорили из-за признания Палестины Францией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обострившийся дипломатический конфликт между Парижем и Тель-Авивом связан с намерением Франции признать независимость Палестины на уровне ООН, пишет Bloomberg.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отверг обвинения со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что признание Палестины способствует росту антисемитизма, пишет Bloomberg.

    В опубликованном письме Макрон подчеркнул, что защита еврейских граждан Франции от антисемитизма всегда была его приоритетом и не должна использоваться для политических манипуляций на фоне ближневосточного конфликта.

    Отношения между Францией и Израилем ухудшились после того, как Макрон объявил о планах признать палестинское государство на предстоящей сессии ООН и призвал к этому другие страны. По его словам, устойчивый мир невозможен без демилитаризованного и суверенного палестинского государства, признающего Израиль.

    Правительство Израиля после нападения ХАМАС в октябре 2023 года ужесточило позицию против идеи признания Палестины. Тель-Авив считает независимую Палестину угрозой безопасности.

    Кроме Франции, Британия, Канада и Австралия также условно выразили готовность признать Палестину, что вызвало резкую критику Нетаньяху. США заняли противоположную позицию: их госсекретарь Марко Рубио назвал такой шаг «безответственным».

    Дипломатический скандал дополнился тем, что заместитель посла США во Франции был вызван на беседу после обвинений американского дипломата в том, что Макрон якобы недостаточно борется с антисемитизмом.

    Ранее Макрон заявлял, что Париж готов признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Нетаньяху обвинял его в разжигании антисемитизма.

    Макрон заявлял, что расширение военной операции в Газе приведет к усилению изоляции Израиля.

    26 августа 2025, 19:07 • Новости дня
    Иран заявил о готовности к повторению военного конфликта с Израилем

    Арагчи допустил возобновление военного конфликта между Ираном и Израилем

    Иран заявил о готовности к повторению военного конфликта с Израилем
    @ Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи не исключил возможность нового противостояния с Израилем, отметив полную готовность страны к любым сценариям.

    Иран допускает повторение вооруженного конфликта с Израилем, однако страна готова к любому развитию ситуации в регионе, сообщил министр иностранных дел Аббас Арагчи в интервью изданию Asharq Al Awsat, передает ТАСС.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил: «Все возможно, однако мы готовы к любым обстоятельствам. В ходе 12-дневной войны сионистское образование и Соединенные Штаты не достигли ни одной из своих целей, в то время как Иран героически сопротивлялся и одновременно отвечал на агрессию».

    Арагчи подчеркнул, что Иран внимательно отслеживает обстановку вокруг Израиля и намерен защищать свои интересы и безопасность в случае эскалации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран допустил возвращение к диалогу с Вашингтоном по ядерному вопросу при условии предоставления гарантий ненападения со стороны США и Израиля.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что перемирие с Израилем может быть нарушено из-за недоверия к действиям израильской стороны после 12 дней конфликта.

    Посол Израиля в России сообщила, что Израиль рассмотрит возможность военной операции против Ирана, если появится угроза возобновления военных ядерных разработок.

    25 августа 2025, 07:25 • Новости дня
    Франция вызвала посла США после критики из-за антисемитизма
    Франция вызвала посла США после критики из-за антисемитизма
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство иностранных дел Франции вызвало посла США в Париже Чарльза Кушнера для разъяснений по поводу письма Кушнера президенту Эммануэлю Макрону, в котором он выразил обеспокоенность учащением актов антисемитизма во Франции.

    Во внешнеполитическом ведомстве Франции подчеркнули, что отвергают обвинения американского дипломата, передает «Газета.Ru».

    Эти обвинения, по мнению Парижа, «противоречат нормам международного права», в том числе обязанность не вмешиваться во внутренние дела государств.

    По данным французского МИД, Кушнер в своем письме заявлял, что в стране «не проходит и дня» без нападений на евреев и случаев вандализма по отношению к синагогам, школам и компаниям, принадлежащим евреям.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что авантюрная позиция президента Франции Эммануэля Макрона по украинскому конфликту не находит понимания у нынешней администрации США.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что в ЕС навязывают антироссийские гарантии безопасности Украины.

    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    24 августа 2025, 16:03 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудары по Сане и окрестностям

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате авиаударов Израиля по столице Йемена были слышны мощные взрывы в Сане и рядом с городом.

    Израильские военные нанесли авиаудары по столице Йемена Сане и ее пригородам, передает РИА «Новости». По словам местного источника, в городе и его окрестностях раздались громкие взрывы.

    Источник уточнил: «Взрывы слышны в Сане и ее окрестностях из-за израильских авиаударов». О числе пострадавших, разрушениях и других последствиях информации пока нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили об атаке по аэропорту Бен-Гурион в Израиле. Хуситы ранее заявили, что нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому аэропорту. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.


    25 августа 2025, 18:02 • Новости дня
    Главы МИД ОИС призвали передать контроль ПНА над Палестиной

    Министры ОИС поддержали передачу управления всеми территориями Палестины ПНА

    Tекст: Денис Тельманов

    На встрече в Джидде министры исламских стран выступили за передачу Палестинской национальной администрации полномочий по обеспечению безопасности и управлению в регионе.

    Палестинская национальная администрация должна взять на себя всю полноту ответственности за управление палестинскими территориями и обеспечивать безопасность в границах Государства Палестина, передает ТАСС. Такое решение содержится в итоговой декларации глав МИД стран Организации исламского сотрудничества, опубликованной на сайте ОИС после встречи в Джидде.

    «ПНА должна взять на себя всю полноту ответственности в вопросах управления палестинскими территориями и обеспечить безопасность в пределах Государства Палестина», – говорится в документе.

    Эта позиция отражает консенсус среди исламских стран по вопросу будущего палестинских территорий.

    Встреча министров состоялась на фоне текущей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Главы МИД выразили поддержку усилиям по укреплению роли ПНА и достижению мира в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предложил обсудить отстранение Израиля от участия в Генассамблее ООН на внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества в Джидде.

    Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся атаке с применением гиперзвуковой баллистической ракеты со стороны движения хуситов.

    Израиль продолжает строительство новых поселений на Западном берегу, что подрывает возможность создания независимого палестинского государства.

    24 августа 2025, 15:38 • Новости дня
    Axios сообщил о визите эмиссара США в Израиль для переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    В Израиль прибыл специальный представитель США Томас Барак для обсуждения с израильским премьером авиаударов по Ливану и Сирии.

    Спецпредставитель США по Сирии Томас Барак прилетел в Израиль для переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Axios. Американский эмиссар встретился с главой правительства Израиля в воскресенье.

    В ходе встречи обсуждалась просьба администрации Дональда Трампа к Израилю о сдержанности в нанесении ударов по территории Ливана. Также на переговорах поднимались вопросы, связанные с действиями Израиля в Сирии.

    Журналист Axios Барак Равид сообщил, что источники с обеих сторон подтвердили факт визита и тематику переговоров. Прямая речь Равида: «Посланник США Том Барак прибыл в Израиль и встретился в воскресенье с премьер-министром Нетаньяху по вопросу просьбы администрации Трампа к Израилю сдержать свои удары по Ливану, а также переговоров с Сирией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своем историческом и духовном предназначении. Он подчеркнул приверженность идее «Большого Израиля». Эта концепция предполагает расширение границ Израиля на территории Сирии, Иордании, Ливана, Египта и присоединение всех палестинских земель, включая сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим.

    27 августа 2025, 10:42 • Новости дня
    Франция вернула Мадагаскару останки казненного короля Тоэра

    Al Jazeera: Франция вернула Мадагаскару череп короля Тоэра и останки народа сакалава

    Франция вернула Мадагаскару останки казненного короля Тоэра
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Спустя 128 лет после колониального разграбления Франция передала Мадагаскару три черепа, среди которых, предположительно, останки обезглавленного французскими войсками короля Тоэра, сообщает Al Jazeera.

    Франция официально передала Мадагаскару три человеческих черепа, вывезенных в годы колониального правления, сообщает Al Jazeera.

    Один из них, по предположению экспертов, принадлежал королю Тоэра, убитому французскими войсками во время резни в 1897 году. Его череп находился в Парижском национальном музее истории наряду с сотнями других останков с острова.

    «Эти черепа пополнили национальные коллекции при обстоятельствах, явно нарушающих человеческое достоинство и произошедших на фоне колониального насилия», – заявила министр культуры Франции Рашида Дати.

    Представитель Мадагаскара Воламиранти Донна Мара отметила, что вывоз останков оставался «открытой раной» для страны в течение 128 лет. По ее словам, черепа не являются предметами коллекционирования, а представляют собой неразрывную связь между настоящим и прошлым острова.

    Видео с церемонии показало, как три деревянных ящика, обернутых в традиционные ткани, были торжественно принесены на мероприятие во французском министерстве культуры. Это стало первой передачей в рамках нового закона Франции 2023 года, который позволяет возвращать подобные предметы. Другие государства, включая Австралию и Аргентину, уже подали заявки на возвращение останков своих предков.

    Ожидается, что черепа будут захоронены на Мадагаскаре в ближайшее воскресенье. Власти страны планируют провести церемонию в годовщину казни короля Тоэра в августе 1897 года.

    Король Тоэра был одним из лидеров народа сакалава с западного побережья Мадагаскара, который боролся против французской колонизации в конце XIX века. Его публичная казнь стала символом колониального насилия на острове.

    Президент Мадагаскара Андри Раджоэлина в числе своих предвыборных обещаний в 2019 году выдвинул вопрос возвращения на родину останков мадагаскарского короля.

    25 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    Радиостанции во Франции временно прерывали вещание

    Во Франции радиостанции France Inter и Franceinfo прерывали работу из-за забастовки

    Tекст: Евгения Караваева

    Несколько французских радиостанций вынуждены были приостановить вещание из-за объявленной забастовки сотрудников.

    Вещание нескольких французских радиостанций, в том числе France Inter, Ici и Franceinfo, было временно прервано из-за забастовки, связанной с реформами внутри медиакомпании Radio France, передает ТАСС.

    На сайте радиостанции Ici объясняется: «В связи с тем, что профсоюзные организации, представляющие интересы Radio France, призвали к забастовке против редакционной политики и реформ, проводимых руководством в рамках сокращения расходов, мы не можем транслировать все наши обычные программы».

    На Franceinfo также отметили, что не могут обеспечить полноценный эфир. Как сообщает агентство AFP, начиная с 7.00 (8.00 мск) на France Inter вместо привычных передач транслировалась музыкальная пауза, которая длилась 45 минут, после чего радиостанция вернулась к обычному вещанию. В забастовке приняли участие и другие станции, среди которых France Culture.

    Причиной акции стали реформы, инициированные главой Radio France Сибиль Вэйль. Они предусматривают закрытие радио Mouv, изменения в редакции Ici и приостановку выхода ряда передач. Профсоюзы призвали к забастовке еще 11 июля, объявив ее бессрочной с 25 августа.

    Ранее забастовку фо Франции объвлял спецназ из-за переработок. А также значительная часть работников высокоскоростных поездов страны останавливала работу, добиваясь увеличения премий и стабильного расписания.

    26 августа 2025, 22:16 • Новости дня
    Макрон пригрозил Израилю изоляцией

    Макрон: Оккупация Газы усугубит изоляцию Израиля

    Tекст: Антон Антонов

    Расширение военной операции в Газе приведет к усилению изоляции Израиля, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в открытом письме премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

    «Оккупация Газы, насильственное перемещение палестинцев, их доведение до голода, ненавистнические дегуманизирующие высказывания, аннексия Западного берега никогда не принесут Израилю победы», – приводит текст письма РИА «Новости» со ссылкой на Le Monde.

    По его словам, продолжение нынешней политики грозит Израилю изоляцией и ставит под угрозу безопасность еврейских общин в разных странах.

    По мнению президента Франции, формирование демилитаризованного палестинского государства – сложная задача, но именно такой путь позволит Израилю наладить отношения с мусульманскими государствами и выйти из затяжного кризиса, а также улучшить свой моральный облик.

    Макрон также призвал Нетаньяху прекратить, как он выразился, «смертоносную и незаконную гонку», ведущую к постоянной войне в Газе, и отказаться от «незаконной и неоправданной реколонизации Западного берега».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил о готовности признать Государство Палестина на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Нетаньяху обвинил президента Франции в разжигании антисемитизма. Нетаньяху 21 августа утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому палестинского движения ХАМАС.

    27 августа 2025, 05:20 • Новости дня
    «Военного ВСУ» выгнали со стадиона во Франции из-за флага Украины

    RMC Sport: Военного ВСУ выгнали со стадиона во Франции из-за флага Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Во время матча чемпионата Франции по футболу болельщика с Украины, который назвал себя «военнослужащим ВСУ в отпуске», удалили со стадиона после отказа убрать украинский флаг, сообщает RMC Sport.

    Инцидент произошел на стадионе «Парк де Пренс» в Париже во время игры второго тура чемпионата Франции по футболу между клубами «Пари Сен-Жермен» и «Анже», передает РИА «Новости» со ссылкой на RMC Sport.

    Украинский болельщик пришел на матч с шарфом ПСЖ и украинским флагом, которым он обернулся на трибунах. По его словам, охранники четыре раза просили убрать флаг, но он пытался объяснить, что таким образом поддерживает новичка ПСЖ Илью Забарного и показывал стюардам значение трезубца на флаге через картинки на телефоне.

    В конечном итоге, как заявил болельщик, руководство ПСЖ настояло на том, чтобы он убрал флаг. После этого украинец выбросил купленный шарф парижского клуба и покинул стадион по требованию охраны.

    В ПСЖ объяснили, что разрешены национальные флаги игроков, но не флаги с символикой, которую сложно интерпретировать. Клуб отметил, что болельщик отказался сдать флаг на хранение, из-за чего было принято решение не допускать его на стадион для соблюдения правил безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти решили депортировать группу иностранцев за появление на Национальном стадионе в Варшаве красно-черного флага Организации украинских националистов* и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии* (ОУН - УПА, признаны экстремистскими) во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа 9 августа.

    25 августа 2025, 11:59 • Новости дня
    Израильские войска нанесли удары по больнице «Насер» в Газе

    Минздрав Газы сообщил о гибели восьми палестинцев после ударов по больнице «Насер»

    Tекст: Вера Басилая

    В результате двух ударов Израиля по больнице «Насер» в Хан-Юнисе погибли восемь человек, число раненых уточняется, сообщили в Минздраве сектора Газа.

    Израильские вооруженные силы нанесли два удара по больнице «Насер» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, передает ТАСС.

    По информации Минздрава анклава, первый снаряд попал в четвертый этаж здания, а второй удар был нанесен, когда к медицинскому учреждению прибыли спасатели. Представители Минздрава сообщили: «Число погибших в результате атак достигло восьми, количество раненых уточняется».

    Общее число жертв среди палестинцев в секторе Газа с начала эскалации превысило 62 тыс. человек, ранены более 157 тыс. человек. По данным местных властей, еще 300 человек, включая 117 детей, скончались от голода за время боевых действий.

    Больница «Насер» остается единственным государственным медучреждением, продолжающим работу на юге сектора Газа по состоянию на 9 июня, согласно заявлению главы Всемирной организации здравоохранения.

    Ранее Al Jazeera сообщила о гибели 12 палестинцев при ударе Израиля по школе.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пообещал ХАМАС в Газе военный ответ в случае отказа движения освободить всех заложников и разоружиться.

    Израильская армия начала операцию по захвату Газы.

    25 августа 2025, 12:32 • Новости дня
    Фидан призвал рассмотреть отстранение Израиля от работы ГА ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    На внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества в Джидде министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предложил рассмотреть вопрос об отстранении Израиля от участия в Генассамблее ООН.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества в Джидде о необходимости рассмотреть вопрос об отстранении Израиля от участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Если прекращение огня не будет достигнуто в ближайшее время, то Израиль продолжит реализацию своих оккупационных планов и усилит злодеяния. Мы должны объединить усилия для поддержания и расширения международного признания Палестины, выдвижения инициативы в ООН о полноправном членстве Палестины и одновременного рассмотрения вопроса об отстранении Израиля от работы Генассамблеи».

    Фидан заявил о необходимости взять на себя обязательства по восстановлению Газы в рамках арабо-исламских соглашений и поддержать институты палестинского государства, предоставив им финансовую и техническую помощь. По его словам, слабость на этих направлениях угрожает стабильности региона.

    Министр также указал, что израильская политика может распространить дестабилизацию на весь Ближний Восток и другие регионы, если не будет остановлена. Он добавил, что поддержка мирных усилий по Газе со стороны Катара, Египта и США сохранится, но для достижения соглашения требуется согласие Израиля. Фидан подчеркнул, что «Газа – это Палестина, и она принадлежит палестинцам», и выразил уверенность в необходимости гарантировать право палестинцев оставаться в Газе.

    По словам Фидана, коллективные усилия стран ОИС способствовали тому, что мировое сообщество обратило внимание на проблему, а общественное мнение на Западе стало меняться в пользу палестинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС. Генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание на необходимость полного соблюдения Израилем международного права, включая вывод поселенцев с палестинских территорий.

    26 августа 2025, 10:05 • Новости дня
    Bloomberg: Французские активы подешевели из-за угрозы политического кризиса

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер Франции Франсуа Байру инициировал вотум доверия, рискнув постом из-за роста политической нестабильности, это сказалось на финансовых ранках, пишет Bloomberg.

    Байру объявил вотум доверия своему правительству, что может привести к его отставке уже в сентябре, пишет Bloomberg. Оппозиционные партии – «Национальное объединение», «Непокоренная Франция», «Зеленые» и социалисты – объявили, что не поддержат кабинет. В случае поражения Байру будет вынужден уйти в отставку.

    В предыдущем созыве премьер Мишель Барнье проработал всего 90 дней, что указывает на шаткие позиции президента Эммануэля Макрона, потерявшего парламентское большинство в 2024 году. Национальное объединение под руководством Марин Ле Пен стало крупнейшей партией нижней палаты.

    Экономическая неопределенность сказалась на финансовых рынках: доходность французских десятилетних облигаций выросла до 3,51%, а премия за риск по отношению к Германии достигла максимума с апреля – 75 базисных пунктов. Франция теперь обогнала по доходности даже Грецию и Португалию, уступая лишь Италии.

    Эксперты Barclays отмечают, что акции компаний, ориентированных на внутренний рынок Франции, упали на 2,9%. Министр финансов Эрик Ломбард предупреждает: если правительство падет, через две недели стоимость заимствований превысит итальянскую. В 2024 году бюджетный дефицит Франции составит 5,4% ВВП.

    Байру пытался заручиться поддержкой, предложив сократить расходы на 44 млрд евро и отменить два государственных праздника, это вызвало резкую критику оппозиции. Попытки разъяснить меры через YouTube-канал не привели к росту популярности, и ситуация может спровоцировать новые массовые протесты.

    В декабре 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон уже одобрял отставку правительства премьера Мишеля Барнье.

    Напомним, Барнье подал в отставку после рекордного вотума недоверия.

    26 августа 2025, 11:03 • Новости дня
    Россия призвала Израиль не допустить ухудшения катастрофы в Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израилю следует немедленно принять меры для прекращения деградации гуманитарной обстановки и голода в секторе Газа, заявило Министерство иностранных дел России.

    В ООН представили тревожные оценки по поводу ситуации в Газе, это не может не шокировать, указали в МИД, передает ТАСС.

    Российская сторона призвала израильские власти принять срочные меры для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации, прекращения огня и восстановления гуманитарного доступа, включая доставку продовольствия всем нуждающимся.

    Москва также выразила надежду, что Совет Безопасности ООН сможет согласовать и принять проект решения по преодолению гуманитарной катастрофы в Газе.

    Ранее Турция предложила отстранить Израиль от участия в Генассамблее ООН на внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества в Джидде.

    Напомним, израильские военные приступили к операции по захвату города Газа. Израильское руководство одобрило план разгрома ХАМАС в секторе Газа.

    25 августа 2025, 12:25 • Новости дня
    От удара Израиля на юге сектора Газа погибли четыре журналиста

    Tекст: Ольга Иванова

    Четыре журналиста, включая оператора Al Jazeera, погибли в результате удара по больнице Нассер на юге сектора Газа.

    Число погибших журналистов в результате удара Израиля по приемному покою больницы Нассер на юге сектора Газа достигло четырех человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    При обстреле погиб также фотограф и журналист Муаз Абу Таха. Всего, по информации больницы, в результате удара погибли 14 человек.

    Власти сектора Газа сообщают, что с начала военных действий, начавшихся 7 октября 2023 года, погибли уже 244 журналиста.

    Ранее сообщалось о гибели трех представителей СМИ, включая оператора самого канала Мухаммеда Салама и известного блогера Марьям Абу Дикка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удар по школе в квартале Шейх-Радван города Газа. В результате авиаудара погибли не менее 12 палестинцев, укрывавшихся от боевых действий.

    26 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    Арагчи заявил о готовности Ирана возобновить переговоры с США

    Иран выразил готовность к переговорам с США при гарантиях безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Тегеран допустил возвращение к диалогу с Вашингтоном по ядерному вопросу при условии получения гарантий ненападения со стороны США и Израиля.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил газете Asharq Al Awsat, что Тегеран готов возобновить непрямые переговоры с Соединенными Штатами по ядерному досье, передает ТАСС. Министр отметил, что принципиальное условие для возвращения к диалогу – уверенность Ирана в том, что нападение на Исламскую республику со стороны США и Израиля не повторится.

    Арагчи подчеркнул: «Мы готовы вести непрямые переговоры с Соединенными Штатами, если американцы заверят нас в том, что не будут начинать никаких военных действий в ходе этих переговоров. Мы должны получить гарантии того, что это будут честные и справедливые переговоры, отвечающие интересам обеих сторон и основанные на взаимной выгоде». По его словам, только такие условия позволят выстроить доверительный диалог между государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Доха участвует в дипломатическом процессе между США и Ираном по вопросу ядерной программы Тегерана. Израиль продолжает уничтожать иранских ученых-атомщиков, используя методы спецслужб.

    Международное сообщество отреагировало на удары Израиля по Ирану, что стало «хорошим уроком для всех», по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

    Крым стал снабжать газом новые регионы России

    Крым, который сам десять лет назад оказался в энергетической блокаде, теперь помогает новым территориям России. Из Крыма построили новый газопровод в Херсонскую область, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Где Крым берет голубое топливо и хватит ли его на снабжение новых территорий? Подробности

    Сват Трампа надавил Франции на больное место

    Новый посол США во Франции Чарльз Кушнер прибыл на место службы только в июле, но уже успел громко заявить о себе: обвинил французские власти в росте антисемитизма. Официальный Париж возмущен до глубины души, а французы советуют американцам на себя посмотреть. Так зять Трампа внес новое семя раздора в отношения стран НАТО. Подробности

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Украинский терроризм начал пугать Европу

    В Венгрии приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт и Братиславу. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, Владимир Зеленский обещал прекратить атаки на трубопровод, если Будапешт займет проукраинскую позицию. Как полагают эксперты, в Европе вслед за африканскими странами происходит осознание того, что Украина превратилась в террористическое государство. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

