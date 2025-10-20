Почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями

Tекст: Валерия Вербинина

«Это наш провал», – так лаконично министр юстиции Жеральд Дарманен охарактеризовал в эфире France Inter сенсационное ограбление главного музея Франции. По его словам, тот факт, что подобное вообще стало возможным, создает Франции «весьма негативный имидж».

Напомним обстоятельства этой кражи, которую уже называют «ограблением века»: в воскресенье, 19 октября, в десятом часу утра к Лувру подъехала банда, состоящая из четырех человек. Часть злоумышленников передвигалась на скутерах, в то время как остальные прибыли на грузовике со специальным подъемником (автовышкой).

Они подъехали к Лувру со стороны набережной, надели желтые жилеты, которые носят строительные рабочие, развернули грузовик в том месте, где уже некоторое время шли ремонтные работы, и с помощью автовышки двое грабителей перебрались на балкон второго этажа. За дверью балкона начиналась так называемая галерея Аполлона, в которой экспонируется коллекция драгоценностей.

Действуя быстро и слаженно, грабители вырезали стекло балконной двери, проникли в зал, вырезали стекла первых двух витрин, ближайших к окну, завладели девятью драгоценностями. Когда сработала сигнализация, они покинули музей так же, как проникли в него – через окно.

При отступлении грабители пытались поджечь грузовик, но что-то не сработало, и им пришлось скрыться на скутерах, бросив автовышку на месте преступления. Также при отступлении они выбросили или потеряли один из украденных предметов – корону императрицы Евгении, супруги императора Наполеона III. Известно, что корона получила некие повреждения, но их точный характер не уточняется.

«Ошеломляет легкость, с которой действовали грабители,

– возмущается La Tribune de l’Art. – Как можно подъехать к Лувру и галерее Аполлона с автовышкой, развернуть ее в противоположном дорожному движению направлении, установить сигнальное ограждение, а затем спокойно подняться средь бела дня к окну в Лувре, чтобы этого не заметила служба безопасности, которая контролирует видеонаблюдение по периметру?.. Как можно затем спокойно вырезать стекло, которое, судя по всему, было плохо защищено, а затем быстро разбить витрины, которые, как предполагалось, должны быть бронированными? Напомним, что галерея Аполлона была полностью отреставрирована несколько лет назад…»

Более того, по сведениям того же портала, сигнализация на балконной двери была сломана, причем этот факт сотрудники около месяца назад довели до сведения дирекции музея. Кстати, министерство культуры (которому теперь придется как-то оправдаться за случившееся) опубликовало коммюнике, что вся сигнализация была в полном порядке.

Однако, по сведениям журналистов, сигнализация сработала лишь в 9 часов 37 минут, и уже в следующую минуту грабители спешно покинули галерею Аполлона. Это значит, что сигнализация на балконной двери не работала, когда ее вскрывали, иначе сигнал тревоги раздался бы раньше, и грабители просто не успели бы добраться до витрин и обчистить их.

Список украденного впечатляет воображение. Это уникальные исторические драгоценности, связанные с императорами и королями Франции. Всего пропало восемь предметов: парюра (то есть набор украшений) королевы Марии-Амелии, жены короля Луи-Филиппа, из цейлонских сапфиров и бриллиантов – диадема, колье и серьги, которые одно время принадлежали падчерице Наполеона королеве Гортензии.

Еще одна украденная парюра связана уже непосредственно с Наполеоном – это колье и серьги с изумрудами и бриллиантами, подарок императора второй жене Марии-Луизе. Ценность их заключается также и в том, что, в отличие от многих исторических драгоценностей, они сохранили первоначальный облик и не подвергались переделкам.

Также украденными оказались большой бриллиантовый бант для корсажа, принадлежавший императрице Евгении (супруге Наполеона III), ее же диадема с жемчугом и бриллиантовая брошь. Последняя, хоть и была создана в 1855 году, включала в себя центральный крупный бриллиант, который когда-то был пуговицей короля Людовика XIV, а позже – сережкой королевы Марии-Антуанетты.

Один только бант для корсажа в момент его покупки стоил более 6 млн евро, а все украденное потянет, по оценкам экспертов, на десятки миллионов. Но это если оценивать только материалы, а вообще историческое значение этих уникальных ценностей трудно оценить.

Дерзкое ограбление Лувра выявило неприятный факт: несмотря на статус культового музея и значительный бюджет, защита культурных ценностей во Франции находится на чудовищном уровне. И речь не только о проблемах с сигнализацией, о которых кто-то оказался хорошо осведомлен, но и о том, что витрины, в которых находятся десятки миллионов евро, почему-то оказались из обычного стекла.

А ведь в третьей витрине, до которой грабители за недостатком времени не успели добраться, хранились еще более ценные экспонаты коллекции – три крупных бриллианта, включая знаменитый «Регент» весом в 140 карат. Так что, он тоже лежит под простым стеклом? И где гарантия, что завтра же его не украдут вместе с оставшимися драгоценностями?

Вскоре после ограбления достоянием общественности стал отчет Счетной палаты, в котором значится, что для охраны экспонатов в Лувре делается недостаточно. Внезапно выяснилось, что 60% залов в крыле Сюлли и 75% залов в крыле Ришелье даже не имеют камер наблюдения, что система, которая должна предупреждать о пожарах, не отлажена до сих пор, и все это – несмотря на постоянно возрастающий поток посетителей, для которых визит в Лувр – обязательная часть посещения столицы Франции.

Но если в таком музее банально не хватает камер в залах, то надо удивляться не тому, что его обокрали, а тому, что его не обкрадывают каждую неделю.

Когда при Макроне сгорел простоявший века собор Парижской богоматери, это казалось чудовищным, но все же выходящим из ряда вон происшествием. Однако такие происшествия что-то стали происходить слишком часто. То, что проблема с безопасностью культурных объектов является системной, доказывает тот факт, что Лувр стал далеко не первой жертвой в серии громких ограблений французских музеев.

В сентябре был ограблен музей фарфора в Лиможе, и, кроме того, жертвой кражи со взломом стали самородки золота из Национального музея естественной истории. Четверо грабителей в ноябре прошлого года украли из музея Коньяк-Жэ семь старинных табакерок, украшенных драгоценными камнями. Пять украденных экспонатов были найдены в октябре этого года и возвращены, но обстоятельства ограбления заслуживают внимания: грабители так же, как в случае с Лувром, ворвались средь бела дня, только действовали гораздо грубее – так, витрины они разбили топорами и бейсбольными битами.

Что характерно, никто не сделал никаких выводов после этого ограбления, никто не пытался усиливать охрану музеев и ставить более надежные витрины. В итоге все закончилось (и закончилось ли?) ограблением Лувра, который обнесли с феерической дерзостью и фактически на глазах у всех.

Сейчас французские чиновники изворачиваются, как могут, перекладывая вину друг на друга и на обстоятельства непреодолимой силы. Министр культуры Рашида Дати пыталась вывернуться доводом, что «когда Лувр был создан, нельзя было предусмотреть новых методов преступления». Действительно, влезть через окно и украсть – невероятно новый метод, такого никогда еще не бывало. А почему украшения такой ценности находились в витрине с простым стеклом? Ну, вы же понимаете, следует ответ, грабители пришли с инструментами, они бы все равно вскрыли витрину…

Хотя Лувр с его миллионами посетителей является визитной карточкой страны, власть обращается с ним примерно так же, как принято обращаться с дойными коровами – без особого пиетета. Французские СМИ не слишком охотно говорят об этом, но бельгийские соседи, к примеру, указали без обиняков, что смотрители Лувра – по сути, просто служащие, которые не вооружены и не приучены оказывать отпор грабителям. Кроме того, за последние 10 лет были упразднены 190 должностей смотрителей, что составляет 15% персонала. И вряд ли им переплачивают, что доказывают постоянные забастовки служащих первого музея страны.

Уже упомянутому выше музею Коньяк-Жэ в случае с кражей табакерок повезло или почти повезло, так как большая часть экспонатов все же была возвращена. Рассуждая о возможной судьбе луврских украшений, специалисты куда более пессимистичны. Эксперт в области геммологии и ювелирных изделий Жюлиана Дельсоль полагает, что сама известность этих украшений станет для них приговором.

«Их стоимость намного превышает цену металла, они являются частью истории. И именно это не оставляет им шансов. Если они снова появятся, то будут в неузнаваемом виде… Камни будут извлечены, оправы расплавлены, объемы уменьшены, размеры изменены… Если мы не найдем их быстро, эти украшения очень быстро исчезнут из Европы», – сказала она.

На данный момент неясно, покинули ли украшения Францию и куда именно они могут быть доставлены. Если верить исследованию канадской IMPACT Group, специалиста по отслеживанию природных ресурсов, Индия, где переплавляются большие объемы золота, является одним из хабов контрабанды. Эта страна перерабатывает и реэкспортирует металл, что способствует легализации золота сомнительного происхождения. Но это лишь одна из версий, так как нельзя исключать, что грабители действовали по чьему-то конкретному заказу и что украденные ими драгоценности в конечном итоге окажутся в некой коллекции с криминальным оттенком.