    Как Евросоюз будет срывать встречу Трампа и Путина
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    Искусствовед: Из похищенных драгоценностей Лувра выломают камни и продадут их за полцены
    Украинцам посоветовали зимой во время блэкаутов делать дыхательные упражнения
    Лавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор
    СК возбудил дело о хищении 500 млн рублей на госконтрактах у Минобороны
    Генпрокуратуры РФ и Таджикистана начали сотрудничество против нелегальной миграции
    Минздрав скорректировал статистику потребления алкоголя в Вологодской области
    Зеленский заявил о готовности закупить газ у США, Азербайджана и Греции
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    20 октября 2025, 19:38 • Фоторепортаж

    Украденные из Лувра драгоценности

    В воскресенье в Лувре произошло «ограбление века». Два вора проникли в музей через окно с помощью подъемника, используемого для доставки мебели при переездах, взломали витрины галереи Аполлона и вынесли восемь предметов. На фото: тиара императрицы Евгении, жены Наполеона III, с 212 жемчужинами и тремя тыс. бриллиантов (фото: Louvre Museum)

    Воры проникли в здание со стороны Сены, где ведутся строительные работы около «врат искусств», поэтому появление людей в желтых рабочих жилетах не вызвало подозрений у сотрудников музея. После ограбления воры на двух скутерах уехали по набережной. На фото: большой бант для корсажа императрицы Евгении (фото: Louvre Museum)

    По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеза, операция длилась всего семь минут, а преступники, «опытная и хорошо экипированная команда», тщательно готовились, провели разведку и действовали с хирургической точностью. На фото: ожерелье из парюры императрицы Марии-Луизы. Наполеон I подарил его своей второй жене на свадьбу в 1810 году (фото: Louvre Museum)

    Галерея Аполлона – один из символов французского классического искусства и самого государства. Созданная в XVII веке как прообраз Зеркальной галереи Версаля, она хранит то, что осталось от королевской сокровищницы, основанной Франциском I еще в 1532 году и пополнявшейся Людовиками и Наполеонами. На фото: брошь 1855 года (фото: Louvre Museum)

    Коллекция, пережившая революции и реставрации, была почти полностью распродана государством в 1887 году. Из 20 тыс. камней и украшений уцелели лишь несколько, представленных в больших витринах галереи под фресками плафона между стенами, украшенными гобеленами. На фото: тиара с 24 цейлонскими сапфирами, ожерелье и пара серег. Как сообщается в пресс-релизе министерства культуры Франции, при ограблении была украдена только одна серьга (фото: Louvre Museum)

    Корона императрицы Евгении, украшенная восемью золотыми орлами, 1354 бриллиантами, 1136 бриллиантами огранки «роза» и 56 изумрудами. Воры пытались украсть ее, но оставили после того, как охрана прервала налет (фото: Louvre Museum)

    Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Полтавки
    Сийярто назвал «абсурдной суммой» финансовый запрос Киева к ЕС на оружие
    Трамп пригрозил прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
    Полиция задержала пять человек за легализацию более 3 тыс. мигрантов
    «Радиостанция Судного дня» передала новые слова
    Зеленский ненадолго репостнул видео модели OnlyFans в Instagram
    Теннисистка Тимофеева сменила российское спортивное гражданство на узбекское

    Американские банки пугают мир новым кризисом

    Золото поставило новый рекорд благодаря проблемам с банками в США. Вскрылись убытки у двух американских банков из-за невозвратных долгов. С этого начинался и кризис 2008 года. Рынок боится, что это лишь верхушка айсберга, и такие же проблемы, тщательно скрываемые, могут быть в более крупных банках. Если в США разразится финансовый кризис, это ударит абсолютно по всем странам, в том числе и по России. Подробности

    Требование Трампа поделить Донбасс неприемлемо для России

    Владимир Путин в телефонной беседе с Дональдом Трампом назвал полный контроль России над ДНР условием прекращения конфликта, сообщают американские СМИ. При этом глава Белого дома требует прекратить конфликт по нынешней линии соприкосновения, а украинские власти с ним согласны. Почему позиция Вашингтона и Киева неприемлема для Москвы? Подробности

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Трамп набросился на Колумбию по трем причинам

    «Либо Дональда Трампа подставляют его собственные сотрудники, либо Белый дом сознательно передергивает факты и реалии». Так эксперты комментируют резкое обострение в отношениях Вашингтона и Боготы. США в ответ на обвинения в убийстве рыбака в Карибском бассейне остановили финансовую помощь Колумбии и пригрозили ей тарифами. В чем причины стремительно нарастающей напряженности? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    • ЕС отказался от «стены беспилотников»

      Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Как вырастут выплаты и пособия в 2026 году: полный обзор изменений

      С 1 января 2026 года в России вступят в силу значительные изменения в сфере социальных выплат и пособий. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации объявило о планируемой индексации и введении новых мер поддержки для граждан. Какие выплаты увеличатся, на сколько и когда вступят в силу изменения?

    • Открытки и картинки с Днем отца 2025: красивые поздравления для пап, дедушек и мужей

      Газета ВЗГЛЯД предлагает подборку праздничных открыток и картинок к Дню отца 2025, которыми можно поздравить самых дорогих и близких мужчин – пап, дедушек и мужей. Эти тщательно отобранные изображения – и слова поздравлений к ним – станут идеальным способом выразить любовь и уважение. Они подойдут для отправки в мессенджерах, социальных сетях и электронных письмах, а также для яркого оформления постов и сторис.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

