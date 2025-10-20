Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.4 комментария
Украденные из Лувра драгоценности
В воскресенье в Лувре произошло «ограбление века». Два вора проникли в музей через окно с помощью подъемника, используемого для доставки мебели при переездах, взломали витрины галереи Аполлона и вынесли восемь предметов. На фото: тиара императрицы Евгении, жены Наполеона III, с 212 жемчужинами и тремя тыс. бриллиантов (фото: Louvre Museum)
Воры проникли в здание со стороны Сены, где ведутся строительные работы около «врат искусств», поэтому появление людей в желтых рабочих жилетах не вызвало подозрений у сотрудников музея. После ограбления воры на двух скутерах уехали по набережной. На фото: большой бант для корсажа императрицы Евгении (фото: Louvre Museum)
По словам министра внутренних дел Лорана Нуньеза, операция длилась всего семь минут, а преступники, «опытная и хорошо экипированная команда», тщательно готовились, провели разведку и действовали с хирургической точностью. На фото: ожерелье из парюры императрицы Марии-Луизы. Наполеон I подарил его своей второй жене на свадьбу в 1810 году (фото: Louvre Museum)
Галерея Аполлона – один из символов французского классического искусства и самого государства. Созданная в XVII веке как прообраз Зеркальной галереи Версаля, она хранит то, что осталось от королевской сокровищницы, основанной Франциском I еще в 1532 году и пополнявшейся Людовиками и Наполеонами. На фото: брошь 1855 года (фото: Louvre Museum)
Коллекция, пережившая революции и реставрации, была почти полностью распродана государством в 1887 году. Из 20 тыс. камней и украшений уцелели лишь несколько, представленных в больших витринах галереи под фресками плафона между стенами, украшенными гобеленами. На фото: тиара с 24 цейлонскими сапфирами, ожерелье и пара серег. Как сообщается в пресс-релизе министерства культуры Франции, при ограблении была украдена только одна серьга (фото: Louvre Museum)
Корона императрицы Евгении, украшенная восемью золотыми орлами, 1354 бриллиантами, 1136 бриллиантами огранки «роза» и 56 изумрудами. Воры пытались украсть ее, но оставили после того, как охрана прервала налет (фото: Louvre Museum)